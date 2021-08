▷ Global Redmi Note 9 inizia a ricevere MIUI 12.5 con Android 11 »ERdC

Redmi Note 9 è stato lanciato l’anno scorso Come modello base nella serie Note 9 del sub-brand Xiaomi. Il dispositivo ha anche una versione cinese ma con il nome Redmi 10X 4G. Ora il famoso dispositivo è il prossimo in linea Il tanto atteso aggiornamento alla MIUI 12.5L’ultima versione stabile del livello personalizzato dell’azienda su Android.

Il Redmi Note 9 dai mercati internazionali avrebbe dovuto iniziare a ricevere MIUI 12.5 presto, poiché il Redmi 10X 4G ha ottenuto un OTA in Cina lo scorso luglio. Ora, finalmente, la variante globale sta già ricevendo MIUI 12.5 in quasi tutte le regioni al di fuori della Cina.

MIUI 12.5 con Android 11 distribuito su Redmi Note 9 a livello globale

La versione indiana di Redmi Note 9 è stata la prima a ricevere l’aggiornamento MIUI 12.5 (con Android 11 come base) poche settimane dopo il rilascio dell’aggiornamento originale per Redmi 10X 4G in Cina. Nelle settimane successive, Xiaomi ha lanciato lo stesso aggiornamento per le altre varianti regionali del dispositivo.

Attualmente, l’aggiornamento MIUI 12.5 per Redmi Note 9 (Redmi 10X 4G) è disponibile per le seguenti varianti regionali dello smartphone.

Cina – V12.5.2.0.RJOCNXM India – V12.5.1.0.RJOINXM In tutto il mondo – V12.5.1.0.RJOMIXM tacchino – V12.5.1.0.RJOTRXM Indonesia – V12.5.1.0.RJOIDXM Russia – V12.5.1.0.RJORUXM Area Economica Europea – V12.5.1.0.RJOEUXM



L’unica variante regionale che non ha ancora ricevuto questo aggiornamento è “Taiwan”. Si prevede inoltre che questa versione della stazione riceverà il corrispondente aggiornamento nei prossimi giorni.

Tuttavia, anche per le varianti di cui sopra, l’ultimo aggiornamento del software viene implementato in un processo in blocco. Ciò significa che, all’inizio, riceverai prima una percentuale di tutti gli utenti e, una volta verificato che la ROM ha la stabilità che il marchio e gli utenti stanno cercando, inizierà a diffondersi ampiamente.

Si spera che non ci vorrà molto prima che MIUI 12.5 sia disponibile per tutti i dispositivi Redmi Note 9 in tutto il mondo, un aggiornamento che apporta miglioramenti in termini di prestazioni e pulizia del sistema.

Specifiche e caratteristiche

Dimensioni

Il peso 162,3 x 77,2 x 8,9 mm

199 grammi Schermo 6,53 pollici

Pannello LCD IPS

1080 x 2400 pixel Guaritore MediaTek Helio G85

GPU Mali-G52 RAM 3 GB / 4 GB memoria interna 64 GB / 128 GB macchine fotografiche parte posteriore:

– 48 MP (f/1,79)

– Ultra grandangolare da 8 Megapixel

– Macro da 2 Megapixel

– Profondità 2 megapixel Davanti a me:

– 13 mega pixel Programmazione Android 11 (MIUI 12.5) batteria 5.020 mAh

Ricarica rapida 18W Connessione 4G

wifi e

Bluetooth 5.0

GPS

NFC Extra jack de audio

USB-C

emettitore a infrarossi

