▷ Xiaomi 11 Lite 5G NE riceverà tre grandi aggiornamenti Android! »ERdC

Xiaomi Mi 11 Lite NE 5G lanciato ufficialmente Nei mercati internazionali da metà settembre, insieme alle serie Telefoni di punta Xiaomi 11T e Xiaomi 11T Pro. Ora l’azienda si prepara a lanciare la stessa stazione sul mercato India. Prima di essere localizzato nell’area di cui sopra, presenta perdite Dettagli interessanti sul supporto per smartphone.

La fonte della fuga di notizie è l’informatore Yogesh Brar Attraverso il suo account Twitter. Secondo la sua uscita, lo Xiaomi 11 Lite NE 5G sarà il primo telefono dell’azienda con il nuovo marchio “Xiaomi” nel paese. (Cancellare il nome “Mi”). Secondo lui, il telefono sarà disponibile in quattro colori e configurazioni nella regione.

Fino a tre importanti aggiornamenti Android riceveranno Xiaomi 11 Lite 5G NE

Tuttavia, la cosa più importante di questa fuga di notizie è che l’informatore lo conferma Xiaomi 11 Lite NE 5G Ti godrai anche il nuovo Politica software rilasciata sulla serie Xiaomi 11T. Quanto sopra significa che il telefono godrà fino a 3 grandi aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.





Come promemoria, durante l’evento di lancio globale della scorsa settimana, Xiaomi non è menzionato Che il dispositivo avrà il supporto software più lungo, ma questo Può essere confermato all’evento in India In questo caso, Anche la versione internazionale dovrebbe godere dello stesso trattamento (Perché è la stessa identica stazione).

Si riteneva che la nuova politica software di Xiaomi sarà presente solo sui telefoni di fascia alta del brand. Tuttavia, sembra che I terminali con chip di fascia media premium di Xiaomi Ora probabilmente riceveranno lo stesso trattamento software a lungo termine, che è una buona notizia che speriamo venga confermata presto.

Per vedere se questo è il caso, dovremo aspettare il lancio della stazione in India, il cui lancio è previsto per il giorno successivo 29 settembre.

Specifiche e caratteristiche del dispositivo

Dimensioni

Il peso 160,5 x 75,7 x 6,8 mm

159 grammi Tenere sotto controllo 6,55 pollici

Super Amoled

1080 x 2400 pixel

90Hz + HDR10 + Guaritore Snapdragon 778G RAM 6GB/8GB LPDDR4X memoria interna 128 GB / 256 GB UFS 2.2 macchine fotografiche parte posteriore:

64 MP (apertura f/1.8)

Grandangolo da 8 MP (119 gradi)

5 MP macro Davanti a me:

– 20 mega pixel Programmazione Android 11 (MIUI 12.5) batteria 4.250 mA

Ricarica rapida da 33 W Connessione 4G + 5G

Wi-Fi6

Bluetooth 5.2

GPS Extra USB-C

Altoparlanti stereo

NFC

raffreddamento a liquido

Audio ad alta risoluzione

