▷ Xiaomi Civi Pro (Xiaomi CC11 Pro) avrà display 4K e zoom ottico! »ERdC

Recentemente è stato lanciato il cellulare Xiaomi Civi come successore spirituale di Xiaomi Mi CC9 per il 2019, Ottieni lo stesso focus e lo stesso obiettivo. Per questo motivo, ci si aspettava che le stazioni fossero Precedentemente noto nelle fughe di notizie come Xiaomi CC11 Entrerai a far parte della nuova serie Civi. Tuttavia, un nuovo rapporto indica che la presentazione è ancora pianificata. Da Xiaomi CC11 Pro, anche se finirà con il nome Xiaomi Civi Pro.

Qualunque sia la verità del nome commerciale del dispositivo (Xiaomi CC11 Pro o Xiaomi Civi Pro), il fatto è che il colosso cinese ci sta lavorando Lancio di un nuovo dispositivo Concentrati sulle loro fotocamere. Questo è noto grazie alla sua scoperta negli elenchi dell’ente approvato TENAA identificato con Numero modello 2109119BC. Fonti attendibili indicano che sarà direttamente correlato a Xiaomi CC11 Pro o Xiaomi Civi Pro.

Alcuni dettagli chiave del programma Xiaomi CC11 Pro o Xiaomi Civi Pro

Pantala OLED 4K





La quotazione sul TENAA conferma alcune delle misteriose specifiche del telefono. mostrerà un file Schermo OLED da 6,55 pollici con il gigante Risoluzione 3840×. 2160 pixel. Questo è interessante, perché la risoluzione e le proporzioni sono identiche alla TV. 4K.

Hardware e batteria

Oltre a quanto sopra, menziona anche che il telefono sarà alimentato da a Batteria da 4400 mAh, sebbene le capacità di ricarica rapida non siano state confermate. Il suo chipset avrà una CPU octa-core con clock a 2,4 GHz, che Corrisponde a Snapdragon 778G. L’hardware sarà completato con 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB RAM accompagnato da Capacità di archiviazione di 64 GB, 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Fotocamere con zoom ottico

La lista svela anche il sistema Tripla fotocamera nella sua zona posteriore. La configurazione consisterà in un file Fotocamera principale da 64 MP, telecamera Ultra grandangolare 8 mega pixel e fotocamera Binocolo da 8 megapixel (Zoom ottico 5X). Un altro dettaglio notato è che il suo lettore di impronte digitali sarà nascosto sotto il display.

Saranno le serie Xiaomi Note 11 e Note 11 Pro per il mercato globale?

In conclusione, vale la pena notare che un recente rapporto ha indicato che Xiaomi Civi sarà esclusivo per la Cina. Tuttavia, non è così Esclude la sua versione globale sotto un altro nome. Ad esempio, la serie CC9 (antenata di Civi) è rimasta in Cina, ma è uscita con altri marchi. Nel caso di Xiaomi Civi e Xiaomi Civi Pro, la loro versione internazionale Potrebbe essere Xiaomi Note 11 e Note 11 Pro.

