▷ Xiaomi Mi Pad 5 è sold out in 10 minuti in Europa! Tablet Android Reborn »ERdC

Xiaomi Mi Pad 5 è stato presentato in Cina il 10 agosto, per arrivare dopo poche settimane in Mercati internazionali con il nome Xiaomi Pad 5. La prima vendita diretta del dispositivo in Europa è iniziata ieri (23 settembre), con la prima vendita che durerà 24 ore. Tuttavia, la società sembra essersi aspettata una domanda inferiore per questo prodotto da allora Xiaomi Pad 5 è andato completamente esaurito in pochi minuti.

In 10 minuti, Xiaomi Mi Pad 5 è andato esaurito in Europa

più concretamente, Xiaomi Pad 5 è sold out su tutti i canali ufficiali e ascolta L’Europa in soli 10 minuti inizia a vendere. Anche se non sappiamo quante unità sono state realizzate per questa vendita, sopra Riflette la forte domanda per il tabletChe è più alto di quanto previsto dallo stesso gigante cinese.





Per un tablet, questo può essere una sorpresa, ma se analizziamo allora Il contesto attuale dell’era della pandemia, che ha visto un massiccio aumento della domanda di tablet, può essere compreso ulteriormente. Inoltre, sono passati diversi anni da quando Xiaomi ha lanciato nuovi membri nella sua linea di tablet.

Vale anche la pena notare che il file Il prezzo promozionale è di 299€ per lo Xiaomi Pad 5 che lo rende un prodotto molto interessante (tenendo conto del suo insieme di benefici). Il design elegante e l’hardware ad alte prestazioni hanno sicuramente contribuito all’elevata domanda.

Specifiche e caratteristiche del tablet

Come promemoria, Xiaomi Pad 5 è dotato di un grande schermo Schermo LCD IPS 11 pollici con risoluzione 2.560 x 1.600 pixelUna lattina di acqua gassata 120Hz, una densità di pixel di 275 ppi e un rapporto di contrasto di 1500: 1.

Internamente, è alimentato dal chipset Snapdragon 860 di Qualcomm accompagnato da 6 GB di RAM. Il tablet è disponibile con due opzioni di archiviazione: 128 GB e 256 GB. Ottieni energia da grande 8.720. batteria Ampere con supporto Ricarica rapida da 33 W. introdurre il sistema Quattro altoparlanti con Dolby Atmos.

Il retro del tablet contiene un file Sensore della fotocamera da 13 MP, mentre il suo sensore Fotocamera frontale da 8 mega pixel. Accendi il sistema operativo Android 11 sotto il livello personalizzato MIUI per tablet. La versione di MIUI adattata per tablet porta con sé funzionalità come metodi di input personalizzati, schermi divisi, finestre piccole, finestre parallele e altre funzioni progettate per sfruttare il grande formato dello schermo del prodotto.

