🚽 Trucchi per pulire | Come rimuovere le macchie marroni dal WC

Lui WC o toilette È una delle zone più utilizzate del bagno, e quindi è una delle zone che tende ad accumulare la maggiore quantità di batteri. Per questo motivo è molto importante fare attenzione durante la pulizia.

È meglio pulire la toilette almeno due volte a settimana. In questo modo lo èElimina efficacemente batteri e odori sgradevoliCiò impedisce che il fondo della toilette si accumuli di sporco incrostato e diventi nero o giallo. Se questo è già successo, non preoccuparti, puoi lasciarlo come nuovo.

Pulire e disinfettare il fondo del WC è fondamentale per mantenerlo in perfette condizioni e prevenire la diffusione di batteri. Per eliminare quelle macchie gialle o quello sfondo nero nel WC che sembra impossibile rimuovere, ci sono diverse possibilità.

Ecco tre opzioni di pulizia del fondo del WC che sono efficaci e danno ottimi risultati:

Bicarbonato di sodio e acqua ossigenata

Lui Combinazione perfetta Per lo sbiancamento puoi utilizzarlo anche in più zone della tua casa e non solo in bagno. Per prepararlo preparate una pasta composta da 100 grammi di bicarbonato di sodio e 2 cucchiai di acqua ossigenata. Applicare la miscela sulle pareti e sul fondo del WC con l'aiuto di un panno o di un tampone pulente. Lasciare agire per 20 minuti, quindi strofinare con una spazzola, quindi risciacquare. Se desideri un ulteriore effetto sbiancante, aggiungi alla miscela qualche goccia di succo di limone.

Bicarbonato di sodio, aceto e limone

Gli altri tre Prodotti ampiamente utilizzati durante la pulizia Casa senza prodotti chimici. Come prima, non è solo per il bagno, ma puoi usarlo in moltissime stanze e occasioni. Per pulire il fondo del WC, mescola una tazza di aceto detergente, due cucchiai di bicarbonato di sodio e il succo di un limone. Applicare questa miscela sulle macchie del WC e lasciarla agire per 30 minuti. Strofinare con una spazzola e, se necessario, utilizzare un tampone con guanti per una pulizia più profonda.

Bevande analcoliche Cola o Coca-Cola

IL Usi della Coca-Cola nella pulizia della casa E sono molti. Tra i suoi “super poteri magici” non c'è solo quello di rinfrescarti in una giornata calda, ma può anche aiutarti molto quando pulisci il fondo del WC e lascialo scintillante. Come? Versa una lattina di Coca-Cola nel WC, avendo cura di coprire le macchie di calcare che desideri rimuovere. Lasciare agire per 30 minuti e poi pulire l'interno della toilette. Se vuoi migliorare i risultati, applica una pasta a base di aceto e bicarbonato di sodio all'interno del WC, strofinala con una spazzola e lasciala sul fondo finché non diventa molto bianca e scarica.

Per pulire il fondo del wc, qualunque metodo scegliate, ricordatelo sempre Utilizzare guanti protettivi Durante l'intero processo di cura della tua pelle. Questi metodi ti aiuteranno a sbarazzarti di macchie marroni, calcare e batteri dal fondo del WC, lasciandolo pulito e inodore.