1-2. L’ecuadoriano Arriaga segna un gol nel ritorno e la vittoria dei Sounders

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 agosto 2021 – 00:14

Columbus (Ohio, USA), 21 agosto (EFE). Il difensore ecuadoriano Xavier Arriaga ha segnato il gol che ha permesso ai Seattle Sounders di iniziare una rimonta con una vittoria per 1-2 in trasferta sul Columbus Crew in gara 21. Giornata della Lega calcistica professionistica degli Stati Uniti (MLS).

Columbus Crew, l’attuale campione del campionato, che ha vinto 1-0 dal 77′, con un gol del veterano attaccante inglese Bradley Wright-Phillips, ha visto Arriaga segnare 88 con un tiro dall’interno dell’area piccola dopo un calcio d’angolo. Aiuto dal colombiano Jimmy Medranda.

La stessa cosa è successa con il gol di Wright-Phillips, che ha concluso dalla stessa posizione di Arriaga e dopo un calcio d’angolo.

Ma un minuto dopo, a 89 anni, in mezzo alla confusione nella difesa di Crewe, l’attaccante veterano Will Bruyne ha segnato il secondo gol per Saunders FC, dopo aver ricevuto un passaggio perfetto nella grande area di Midranda, che è uscito nella seconda parte ed è stato il protagonista principale del gioco attraverso l’introduzione degli assist della squadra di Seattle.

La vittoria ha permesso a Sanders di consolidare il vantaggio della Western Conference con 41 punti, due punti di vantaggio sullo Sporting Kansas City (39 punti), che è al secondo posto, e questo sabato non è riuscito a superare lo 0-0 contro il Minnesota United . .

Mentre l’equipaggio ha subito la sesta sconfitta consecutiva, non vince dal 24 luglio, la sua peggior serie finora in questa stagione, che è costata loro di rimanere con 24 punti, all’ottavo posto nella classifica della Eastern Conference, tra i primi sette detentori di destra. Per giocare i playoff. EFE

