10 anni fa, questo gruppo di amici ha fatto la storia nel modo più epico possibile in Battlefield 4

Non è un segreto che la società campo di battaglia È pieno di persone che amano sperimentare e superare i limiti. Ci sono ancora persone davvero coraggiose in Battlefield 2042, ma le vere atrocità sono accadute durante Battlefield 3 e 4, che sono considerate le parti migliori della serie.

Conosciamo tutti le manovre iconiche presenti nel trailer di Campo di battaglia 2042: Da un pilota che abbandona il suo caccia per distruggerne un altro con un lanciarazzi al lancio di un quad carico di C4 contro altri veicoli, compresi gli elicotteri. Inutile dire che non sono gli unici e oggi ce lo ricordiamo Compirà 10 anni nel 2024.

Carri armati, cosa non hanno fatto sul campo di battaglia? Se adeguatamente gestite, sono considerate armi di distruzione di massa. Niente può resistergli. Nel gennaio 2014, un gruppo di amici si è riunito sulla mappa della Ferrovia di Golmud per realizzare un’acrobazia che sarebbe passata alla storia e avrebbe ispirato migliaia di giocatori. Hanno approfittato della fisica delle esplosioni del C4 per far saltare in aria il loro carro armato e distruggere un caccia in volo. Il gioco è stato rilasciato nell’ottobre 2013.

Questa manovra è stata chiamata Peek-A-Boo dai suoi creatori, incluso ponylionHD. Inutile dire che molte altre persone sono già riuscite ad abbattere un aereo con un carro armato, anche in luoghi strani. Tuttavia, questo è stato particolarmente epico a causa della presentazione teatrale. Ho visto cose simili in… Campo di battaglia 2042in cui, ad esempio, un giocatore si è tuffato in un canyon e ha eliminato un elicottero che cadeva.

