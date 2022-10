10 fatti su Mora, l’artista urbano nominato ai LOS40 Music Awards 2022 | LOS40 Urbano

Bacca Nera È diventato uno degli artisti urbani moderni. I suoi primi passi nel settore sono stati dalla produzione musicale, una posizione che lo ha portato a creare molte canzoni sporche, reggaeton e R&B con artisti famosi come Video, Carol J, Mike Towers S coniglietto cattivo.

Il suo lavoro e il suo successo hanno portato, tra l’altro, a infiltrarsi nelle più importanti liste di lingua spagnola, non solo nel suo paese ea livello internazionale, ma anche in Spagna. Inoltre, lo era Nominato ai LOS40 Music Awards 2022 Nella categoria Global Latin per la migliore collaborazione (ricordi con Jhayco) e il miglior nuovo artista o gruppo.

Se ancora non conosci il lavoro e la professione di questo giovane portoricano, qui raccogliamo 10 fatti da tenere a mente d’ora in poi.

1. Il tuo vero nome Gabriel Mora Quintero.

Due. Di naturale Portoricoin particolare da Bayamon.

3. Nato a 18 aprile 1996.

quattro. Ha iniziato a studiare per una laurea Economia aziendale presso l’Università delle Relazioni Pubbliche nella sua città natale, ma presto si rese conto che non era lui. “Sono rimasto lì per due settimane e ho detto: ‘Per me è impossibile rimanere qui per quattro anni.'”

5. Prima di diventare l’artista che è oggi, Ho iniziato come produttore autonomo, una passione instillata da suo cugino. Invece di andare a lezione, è scappata con lui, che studiava produzione musicale, e ha trascorso pomeriggi con lui a comporre musica, sperimentando suoni e testi.

6. Pubblicazione Il loro primo singolo del 2017 Da allora, non ha smesso di collaborare con artisti come Eladio Carrión, Rafa Pabón, Jhayco o Feid, tra gli altri. Un anno dopo, ha firmato per la casa discografica Rime di intrattenimento.

7. Una delle canzoni più discusse è Remix di AltaïrAccanto al secondo S coniglietto cattivo. Ma suoneranno anche il campanello 512 S ricordi Accanto al Jahiko. anche Una voltaincluso nel disco YHLQMDLG dal coniglio cattivo.

8. accedere discografiaMora ha due album in studio: Primo giorno di lezione S piccola dose. Allo stesso modo, ha composto canzoni per lo stesso Bad Bunny e Anuel AA e ha co-composto McKinnon di Karol G, tra gli altri.

9. essi Impatto in Spagna Il 2022 ha trascorso l’intera estate nel nostro Paese. Dall’Andalusia alla Cantabria, Porto Rico ha fatto tremare l’intera penisola.

10. Jim Tangana S Abitare Sono due artisti spagnoli che lui ammira e segue da vicino.

Nei social raccoglie 1,2 milioni di follower su Ig e oltre 450k su Twitter i suoi fan non smettono mai di crescere o smettono di chiedergli di tirarlo fuori ParadisoE il Il loro terzo album in studio, che è proprio dietro l’angolo (“completo al 99%”) che sappiamo piccante.