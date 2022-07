10 passaggi per aprire la porta del Metaverso con una mentalità strategica

Comprendere il metaverso è un cambiamento di mentalità che richiede una visione diversa del mondo e nuove capacità che ci aiutino a posizionarci in esso. Entrambi i fatti sono stati recentemente analizzati Articolo bcg Dove, oltre a spiegare cos’è il metaverso e fornire casi pratici per comprenderne le applicazioni, suggerisce una serie di consigli per raggiungerlo senza perdersi.

Crea una visione ampia. In questa fase iniziale, le aziende devono creare una visione ampia di ciò che vogliono ottenere, comprese definizioni chiare di cosa fare e cosa non fare. L’esperienza indica che guidare un ampio allineamento all’interno di un’organizzazione è fondamentale in modo che i team possano lavorare in modo indipendente mentre sperimentano potenziali applicazioni. La volontà di sperimentare, fallire, imparare e passare rapidamente al caso d’uso successivo è fondamentale. Mentalità agile e metaverso vanno di pari passo. Abilita le risorse digitali e gli abilitanti tecnici necessari. Inizia con un audit tecnologico per identificare le vulnerabilità che potrebbero rendere difficile il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Ciò consentirà di creare piattaforme e utilizzare strumenti tecnici appropriati per facilitare l’attuazione della strategia e ridimensionare lo sforzo nel tempo man mano che emergono i risultati. Crea una strategia per il gemello digitale. È importante iniziare a integrare i casi d’uso del metaverse nelle operazioni regolari dall’inizio del progetto. Sarà quindi necessario cercare opportunità per automatizzare o digitalizzare i processi e sviluppare casi d’uso IoT in settori che supportano la roadmap aziendale attuale e futura. Ad esempio, i gemelli digitali che utilizzano dati in tempo reale da strutture o operazioni esistenti possono essere utilizzati per la gestione e il monitoraggio, la formazione e lo sviluppo o per scopi di progettazione e miglioramento. Scopri i clienti Metaverse. Per dimostrare il valore del metaverso per il business, è una buona idea identificare e affrontare i punti deboli dei clienti e sviluppare casi d’uso in grado di generare nuovi flussi di entrate. Una ricerca approfondita sull’evoluzione dei percorsi dei clienti fornirà importanti spunti per definire la roadmap del metaverso dell’azienda. Costruisci la fiducia intorno al metaverso nei clienti. Il metaverso è nuovo e difficile da capire e molti clienti saranno cauti e adotteranno un approccio attendista. Le aziende dovrebbero riflettere attentamente su come creare la necessaria fiducia nel cliente e come trasformarlo in un’opportunità di business. Dimostrare una buona gestione dei dati Web 3.0 e dimostrare come l’azienda stia sfruttando la tecnologia blockchain per garantire privacy e sicurezza è solo l’inizio. Fornisci un interesse personalizzato con l’IA. La combinazione del metaverso e dell’intelligenza artificiale consente presentazioni di diapositive uniche che possono essere un potente elemento di differenziazione in settori sempre più competitivi. Ma per fare ciò, le aziende devono sviluppare la loro capacità di aggiornare continuamente la loro comprensione delle mutevoli esigenze dei clienti per fornire assistenza e coinvolgimento continui e personalizzati. Monitorare e misurare i progressi. Può essere difficile avere una definizione chiara di come guadagnare affari nell’ambiente in rapida evoluzione del metaverso. Questo è il motivo per cui è utile creare dashboard trasparenti e in tempo reale per le metriche, inclusi framework Web 3.0 lungimiranti, per monitorare e valutare le prestazioni di prodotti, team, clienti e processi. Sviluppare abilità per competere. Valutare le capacità del talento interno (i giusti team di ingegneri, ad esempio) e identificare le lacune esistenti è essenziale, poiché ciò ci consentirà di pianificare l’assunzione o l’investimento nello sviluppo interno (skilling e reskilling) delle competenze necessarie per garantire il successo. Coinvolgere l’intera organizzazione. Le aziende possono coinvolgere i dipendenti nel viaggio nel metaverso e migliorare l’esperienza dei loro dipendenti utilizzando il metaverso per il reclutamento, l’onboarding, la formazione e il coaching. Se i dipendenti sperimentano direttamente il metaverso, è più probabile che accelerino il cambiamento. Istituzione dell’Ufficio di supervisione della missione. Come per molti altri progetti, sarebbe una buona idea istituire un Ufficio di supervisione della missione del Metaverse con un mandato e processi chiari per monitorare e supervisionare gli sforzi investiti. La potente capacità di gestione può definire il percorso di destinazione, evidenziare le dipendenze tra i team e rimuovere i rischi complessivi del piano.

Il metaverso rappresenta un’enorme opportunità che comprende molto più di avatar, giochi, AR, VR e applicazioni consumer. L’hardware offre una finestra, ma il successo richiederà una solida comprensione della strategia aziendale, delle risorse digitali tradizionali e virtuali e dei nuovi strumenti e risorse per un ambiente abilitato per Web3. Ora è il momento di iniziare ad acquisire quella comprensione.

Fonte: BCG, 2022.