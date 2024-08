10 podcast su Spotify in Spagna che ti piaceranno oggi

Più di una dozzina di servizi di streaming stanno lottando per diventare i re del mercato, incluso Spotify. (informazioni)

Considerato uno dei formati digitali più “intimi”, Il podcast ha guadagnato popolarità e si è posizionato tra i gusti del pubblico spagnolo Dopo l’arrivo delle piattaforme di streaming nel nuovo millennio come Spotify.

La sua prosperità è stata grande sin dalla sua comparsa Pandemia di coronavirus Nel 2020, costringendo a rimanere in quarantena la maggior parte delle persone, che a loro volta hanno iniziato a sperimentare formati e canali diversi per informarsi e intrattenersi.

I podcast sono prodotti audio disponibili tramite file o piattaforme di streaming, il che rappresenta uno dei loro grandi vantaggi L’utente può ascoltarlo quando vuole e quante volte vuole.

Tuttavia il podcasting non è una novità, anzi è un prodotto che ha goduto di grande popolarità all’inizio del XXI secolo, ma che Poi è atterrato A causa dell’arrivo di CD, iPod, ecc.

Tuttavia, la sua accessibilità, i generi ampi e la narrativa diversificata lo rendono facile da leggere Nuovo picco Molte aziende stanno ricominciando a scommettere su di esso per raggiungere più utenti.

1. Podcast di Marian Rojas Estape

In questo podcast, Marian Rojas Estape, medico, psichiatra e psichiatra, ci aiuta a comprendere quegli aspetti fondamentali che influenzano ogni giorno la nostra salute fisica e mentale. La comprensione ci conforta, ed è quello che ci spiega con la sua esperienza e conoscenza in ogni puntata. In esso troverai consigli per vivere in modo più armonioso conoscendo il nostro corpo, la mente, il comportamento e il mondo emotivo. Capirai che potrebbe esserci un modo per avvicinarti a come ottenere cose buone per te, imparerai a conoscere il cortisolo, il sistema reticolare, l’ossitocina e la corteccia prefrontale e avrai gli strumenti necessari per poter conoscere il le persone intorno a te. Voi. . Il podcast Marian Rojas Estapé è un podcast esclusivamente su Spotify. Crediti: Sceneggiatura e voce fuori campo: Marian Rojas Estapé Produzione: Espasa Direzione editoriale: Sergio García Janez e Sara Aylón Colonna sonora: Margot Martín Montaggio: José David Delpoyo (Sony)

2. Il mondo $T

Sponsorizzato da: Pedro Borbaum. Nuovo podcast ogni giovedì. Conversazioni senza tagli, filtri o script. Tutti i tipi di ospiti. Seguici sui nostri social network.

3. Podcast di mango nero

In questo podcast discuteremo diversi argomenti come i viaggi, argomenti interessanti su diversi campi sempre aiutati da professionisti e ovviamente le nostre esperienze nelle nostre avventure.

4. Progetto onshore

Nuovi episodi ogni martedì e giovedì. Benvenuti a THE WILD PROJECT, il podcast di Geordie Wilde. Conversazioni con gli ospiti più interessanti, attualità, scienza, sport, filosofia, psicologia, occultismo, dibattiti e incontri… e molto altro ancora. Parlare forte e chiaro ogni settimana del mondo che ci circonda. Da non perdere!

5. Distruzione

Tomás Fuentes e Ignacy Taltapol commentano e giudicano le peggiori storie delle persone che assistono al programma come pubblico. La storia più miserabile vince il premio.

6. Non è la fine del mondo

Il podcast settimanale dell’Ordine Mondiale (EOM) per capire cosa sta succedendo nel mondo. Analisi, contesto e sfumature della realtà internazionale. Perché stare al passo con ciò che accade oltre i nostri confini non deve essere complicato o noioso. Seguici sulle reti elordenmundial e scopri i nostri contenuti su https:elordenmundial.com Prodotto da The Voice Village.

7. Nessuno sa niente

Andrew Buenafuente e Berto Romero si siedono uno di fronte all’altro, microfono dopo microfono, e improvvisano. Cosa potrebbe andare storto? Il senso dell’umorismo di questi due geni è oro per le tue orecchie. Aprilo con attenzione, perché in fondo nessuno sa niente. In diretta su Cadena Ser il sabato alle 12 e a qualsiasi ora se sei iscritto.

8. Ho un piano

Un podcast per imprenditori e anticonformisti. Ogni lunedì alle 12 incontriamo imprenditori di successo ed esperti in diversi settori che ci daranno gli strumenti per crescere nella nostra vita.

9. Comprendi la tua mente

Siamo il podcast di psicologia più ascoltato in spagnolo. La nostra missione: condividere con te spunti che possano aiutarti a capire meglio te stesso e ad attuare cambiamenti nella tua vita quotidiana. Non abbiamo una formula per la felicità, ma vogliamo davvero passare 20 minuti al tuo fianco. Premi Riproduci. Se vuoi lasciarci un messaggio per suggerirci un argomento, puoi farlo visitando il nostro sito: understandingtomento.info. Sostienici ed unisciti al nostro team di attivatori del cambiamento unendoti al nostro Patreon: https:patreon.comentiendetumente

10. Annullato

Notizie economiche, politiche e sociali.

Un podcast è un prodotto audio Ha una periodicità specifica e può consistere in più episodi, anche se le sue origini risalgono alla radio, chi attualmente ama questo formato può trovarlo su siti web o piattaforme di streaming come Spotify.

I podcast nascono come discussioni tra più partecipanti su un argomento specifico, ma col tempo le modalità di realizzarli si sono diversificate, e ora può esserci una persona che parla oppure un gruppo; Allo stesso modo, non serve solo come spazio per lo scambio di opinioni, ma copre anche diversi generi musicali colloquio Anche immaginarioCome accade con l’interessante storia della produzione cilena Caso 63uno dei podcast più ascoltati al mondo.

La parola “podcast” è stata usata per la prima volta il 12 febbraio 2004 Scritto dal giornalista Ben Hammersley del The Guardian in un articolo in cui parlava di quanto sia economicamente fattibile creare un programma radiofonico online e accedervi ogni volta che gli utenti lo desiderano.

Sebbene ci siano vari dibattiti su quando sia apparso il primo podcast nella storia, molti esperti sottolineano che l’idea era chiara sin dalla creazione dei podcast. Il fonografo di Thomas Alva Edison, 1870Quando intellettuali dell’epoca come Philippe Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy predissero che la gente avrebbe finito per “leggere libri, giornali e riviste con gli occhi chiusi” e anche le mamme avrebbero smesso di russare raccontando storie ai propri figli prima di tornare a casa. Dorme.