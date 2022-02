10 sale giochi di combattimento con rarità, icona della griglia di annullamento e tonnellate di extra in un unico pacchetto base

Il Cacciatori oscuri Lo hanno fatto inaspettatamente. Capcom riporterà tutti i suoi epici titoli di combattimento per i sistemi esistenti, approfitterà dell’occasione e aggiungerà gemme arcade e vere rarità come terra rossaE il Mini mix di combattenti super palestra e anche molto Hyper Street Fighter II Ciò ha confuso i combattenti dell’intera serie.

Approfitta del grande contesto finale di Capcom Pro Tour 2021, Osaka Corporation ha lanciato due attentati per gli appassionati di giochi di combattimento. prima di loro, Combattente di strada 6È uno sguardo al futuro. Il secondo, Gruppo di combattimento Capcomin riconoscimento della sua eredità nei giochi arcade, che continueranno ad essere una forte presenza su PS4, Xbox, Switch e PC.

Anche se la serie deve essere riconosciuta Cacciatori oscuri A prevalere nella selezione dei giochi, sta di fatto che – come vedrete – ci sono molte rarità che danno ulteriore valore alla collezione.

Darkstalkers: Guerrieri della Notte

Night Warriors: Darkstalkers ‘Revenge

Salvatore dei vampiri: Maestro dei vampiri

Vampire Hunter 2: Darkstalkers ‘Revenge

Vampire Savior 2: Vampiro Master

Red Earth (rilasciato ufficialmente per la prima volta su console)

Cyberbot: Follia Fullmetal

Mini mix di combattenti super palestra

Super Puzzle Fighter II Turbo

Hyper Street Fighter II Edizione

per questa parte, Gruppo di combattimento Capcom seguirà il tono Collezione per il 30° anniversario di Street Fighter E il Capcom Beat ‘Em Up. Bundle Combina dieci leggendari giochi di combattimento inediti in altre raccolte (che includono le famigerate assenze di Stadio Capcom Arcade) che, oltre ai rifiuti servizio di fan– Gli extra includono pezzi ufficiali e concept art, documenti di design e fino a oltre 400 tracce musicali.

Tuttavia, la parte migliore è che dopo aver restaurato questi classici e le loro aggiunte, Offrirai il gioco online con un codice di annullamento netto. In altre parole, se implementato così come in Colpo di equipaggiamento colpevole o Il quindicesimo re dei combattenti Potremo divertirci senza problemi con i giochi a distanza che ci riporteranno ai giorni dei giochi arcade.

Un pacchetto indispensabile per gli appassionati di picchiaduro che, tra l’altro, potete già annotare sul vostro calendario: Gruppo di combattimento Capcom Sarà disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Il prossimo 24 giugno 2022. Giusto in tempo per la notte di San Juan!