10 schede grafiche per il design, il gioco o l’editing video con garanzie

La scheda grafica è il motore che consente ai nostri computer di Gioca e gioca ai videogiochi Con la massima risoluzione e la più bassa latenza possibile. Ma non solo questo. È anche il componente hardware che facilita la visione di film e serie e la modifica di video e foto.

per tutto questo, Scegli la persona giusta in base alle nostre esigenze È essenziale. In caso contrario, potrebbe significare che in breve tempo non saremo in grado di soddisfare le nostre richieste e dovremo sostituirli nuovamente. Qui vogliamo analizzare i migliori marchi e modelli del momento in base al perimetro di mercato a cui appartengono.

Le migliori marche di schede grafiche

Per anni, due grandi marchi hanno detenuto una grossa fetta del mercato delle schede grafiche. Parliamo, ovviamente, di AMD e Nvidia.

Le 10 migliori tavolette grafiche sul mercato EC

tradizionalmente, AMD è stato il marchio di scelta per coloro che hanno bisogno di una scheda grafica con un buon rapporto qualità-prezzo. Infatti è stata a lungo la regina della fascia bassa grazie ai modelli Radeon e Ryzen. È stato acquisito da ATI nel 2006 e sostituito nel 2010. Tuttavia, a poco a poco, ha rivisto il suo catalogo per offrire modelli compatibili con le risoluzioni video più elevate.

Tuttavia, fino ad oggi, le ultime schede grafiche AMD non possono competere con quelle di Nvidia. I modelli GeForce sono riusciti a diventare Scelta preferita GiocatoriSoprattutto quando si tratta di costruire PC di fascia alta per divertirsi con i videogiochi di ultima generazione.

Tuttavia, c’è vita al di fuori di AMD e Nvidia. miglior esempio MSI. È un marchio basso costo Di origine taiwanese si è, a poco a poco, affermato sul mercato. Soprattutto dalla firma dell’accordo di collaborazione con Nvidia. Inoltre, producono non solo schede grafiche, ma anche monitor ottimizzati per loro e per tutti i tipi di periferiche. i giochi (tastiere, mouse e persino laptop a tutti gli effetti).

AMD è il miglior esempio di scheda grafica con un buon rapporto qualità-prezzo

Anche i marchi meritano una menzione speciale Zaffiro e gigabyte. La prima ha sede a Hong Kong e si concentra esclusivamente sulla produzione di schede grafiche e schede madri. Il secondo è diventato un’icona nel segmento low cost. Infatti, nel suo catalogo è possibile trovare praticamente qualsiasi articolo di dispositivi esterni o periferiche.

Le migliori schede grafiche per il 2021

creare un file Classifica con le migliori schede grafiche del 2021 Non è facile. Motivo? Non tutti i giocatori hanno lo stesso budget o attrezzature compatibili con la loro installazione. Pertanto, qui faremo un tour dei modelli più interessanti delle diverse gamme disponibili sul mercato:

Zaffiro Radeon 550 Pulse 2 GD5 . Difficile trovare di meglio a questo prezzo. È una scheda grafica con uscite HDMI compatibile con i dispositivi di realtà virtuale che consente inoltre di regolare le sue prestazioni in base alle specifiche e ai requisiti del gioco. Inoltre, è stato ottimizzato per DirectX 12, supporta la risoluzione di uscita 4K UHD a 60 frame al secondo e dispone di 2 GB di memoria dedicata.

. Difficile trovare di meglio a questo prezzo. È una scheda grafica con uscite HDMI compatibile con i dispositivi di realtà virtuale che consente inoltre di regolare le sue prestazioni in base alle specifiche e ai requisiti del gioco. Inoltre, è stato ottimizzato per DirectX 12, supporta la risoluzione di uscita 4K UHD a 60 frame al secondo e dispone di 2 GB di memoria dedicata. Gigabit GTX 1650 D6 OC 4G . Senza dubbio, uno dei modelli più potenti del marchio. È costruito sulle architetture Nvidia Turing e GeForce Experience e offre prestazioni quasi identiche a quelle della Nvidia GeForce GTX 1650. Offre 4 GB di RAM GDDR6 dedicata e offre una risoluzione di uscita massima di 7680 x 4320 pixel a 60 Hz, dice, 8K.

. Senza dubbio, uno dei modelli più potenti del marchio. È costruito sulle architetture Nvidia Turing e GeForce Experience e offre prestazioni quasi identiche a quelle della Nvidia GeForce GTX 1650. Offre 4 GB di RAM GDDR6 dedicata e offre una risoluzione di uscita massima di 7680 x 4320 pixel a 60 Hz, dice, 8K. AMD Radeon RX 580 GTS XXX Edizione . Il sistema di raffreddamento a doppia ventola assicura che la scheda non si surriscaldi in alcun modo. Nemmeno se lo facciamo funzionare a piena potenza per ore. Inoltre, ha 8 GB di RAM GDDR5 dedicata. Modello ampiamente testato da Giocatori Questa è una garanzia di qualità e durata.

. Il sistema di raffreddamento a doppia ventola assicura che la scheda non si surriscaldi in alcun modo. Nemmeno se lo facciamo funzionare a piena potenza per ore. Inoltre, ha 8 GB di RAM GDDR5 dedicata. Modello ampiamente testato da Giocatori Questa è una garanzia di qualità e durata. Gigabite GTX 1650 Super OC . Un altro modello del brand utilizza il motore grafico Nvidia GeForce GTX 1650. Ovviamente, per quanto riguarda il prezzo e le prestazioni, dovrebbe posizionarsi un notch più in basso rispetto al precedente. Presenta principalmente un ottimo sistema di raffreddamento pur avendo una ventola monopala ed essendo facile da installare nella presa. È compatibile con DirectX 12 e dispone di una porta HDMI, una porta DVI-D e una porta DisplayPort 1.4.

. Un altro modello del brand utilizza il motore grafico Nvidia GeForce GTX 1650. Ovviamente, per quanto riguarda il prezzo e le prestazioni, dovrebbe posizionarsi un notch più in basso rispetto al precedente. Presenta principalmente un ottimo sistema di raffreddamento pur avendo una ventola monopala ed essendo facile da installare nella presa. È compatibile con DirectX 12 e dispone di una porta HDMI, una porta DVI-D e una porta DisplayPort 1.4. ASUS GTX 1660 Super Phoenix OC . Questo marchio è noto soprattutto per le sue schede madri e le configurazioni dei laptop. Tuttavia, ha dimostrato di avere un’opinione quando si tratta di schede grafiche. Il miglior esempio è questo modello, che dispone di 6 GB di memoria GDDR6 dedicata, è in grado di supportare un massimo di tre display contemporaneamente e offre una risoluzione digitale massima di 8K. Utilizza il motore grafico GeForce GTX 1660 Super, a cui deve parte del suo nome.

. Questo marchio è noto soprattutto per le sue schede madri e le configurazioni dei laptop. Tuttavia, ha dimostrato di avere un’opinione quando si tratta di schede grafiche. Il miglior esempio è questo modello, che dispone di 6 GB di memoria GDDR6 dedicata, è in grado di supportare un massimo di tre display contemporaneamente e offre una risoluzione digitale massima di 8K. Utilizza il motore grafico GeForce GTX 1660 Super, a cui deve parte del suo nome. EVGA RTX 3060 XC GIOCO . Potrebbe non essere il marchio più popolare tra il grande pubblico, ma è riconosciuto dalla comunità giocatore sul computer. Con questo modello, grazie alla tecnologia Nvidia Reflex, ha il vantaggio di offrire una latenza minima e un’ottima risposta. Vale la pena ricordare che è particolarmente qualificato quando si tratta di una trasmissione video live fluida e ininterrotta. Ha fino a 12GB di memoria GDDR6 dedicata, che lo pone oggi tra i top di gamma.

. Potrebbe non essere il marchio più popolare tra il grande pubblico, ma è riconosciuto dalla comunità giocatore sul computer. Con questo modello, grazie alla tecnologia Nvidia Reflex, ha il vantaggio di offrire una latenza minima e un’ottima risposta. Vale la pena ricordare che è particolarmente qualificato quando si tratta di una trasmissione video live fluida e ininterrotta. Ha fino a 12GB di memoria GDDR6 dedicata, che lo pone oggi tra i top di gamma. XFX Speedster Qick319 AMD Radeon RX 6700 XT . Non è solo Nvidia a prestare la sua tecnologia a terzi. Questo è qualcosa che fa anche AMD. Il miglior esempio di ciò è questa scheda grafica con tre ventole a lama per garantire il massimo raffreddamento in ogni momento. È costruito sulla base dell’architettura Radeon e include la nuova memoria AMD Infinity e la memoria GDDR6 dedicata da 12 GB.

. Non è solo Nvidia a prestare la sua tecnologia a terzi. Questo è qualcosa che fa anche AMD. Il miglior esempio di ciò è questa scheda grafica con tre ventole a lama per garantire il massimo raffreddamento in ogni momento. È costruito sulla base dell’architettura Radeon e include la nuova memoria AMD Infinity e la memoria GDDR6 dedicata da 12 GB. MSI RTX 3060 Ti Gaming Z Trio . Qui stiamo avendo la migliore grafica con tutte le leggi. Come il modello EVGA menzionato sopra, è costruito sulla base della tecnologia Nvidia Reflex e delle GPU GeForce RTX serie 30. Include un sistema di intelligenza artificiale in grado di regolare le prestazioni in pochi millisecondi in base alle esigenze del team. È anche ideale per grafici e editor video grazie alla sua capacità di eseguire il rendering di immagini 3D o 8K complesse.

. Qui stiamo avendo la migliore grafica con tutte le leggi. Come il modello EVGA menzionato sopra, è costruito sulla base della tecnologia Nvidia Reflex e delle GPU GeForce RTX serie 30. Include un sistema di intelligenza artificiale in grado di regolare le prestazioni in pochi millisecondi in base alle esigenze del team. È anche ideale per grafici e editor video grazie alla sua capacità di eseguire il rendering di immagini 3D o 8K complesse. MSI RX 6700 XT Mech 2X. Ma MSI non si basa esclusivamente sulla tecnologia Nvidia. Lo fa anche in alcuni casi progettati da AMD. Questo modello è basato sulla Radeon RX 6700 XT e, con due ventole, è più adatto alla maggior parte delle configurazioni rispetto al precedente. Raggiunge una risoluzione di 1440p durante la riproduzione di videogiochi e 8k a 60Hz in video. La memoria dedicata GDDR6 da 12 GB garantisce una velocità estremamente elevata.

MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming Z Trio

In breve, la scelta della scheda grafica giusta consente Goditi l’ultima generazione di videogiochi per diversi anni senza perdere qualità. Pertanto, a volte è più appropriato investire un po’ di più in un modello migliore e sapere che pagherà più a lungo di quanto non lo sia scommettere su un modello più economico e pentirsene subito dopo.