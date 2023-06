10 tagli di capelli corti sulla nuca rinfrescanti e rinfrescanti se hai 50 anni

Il taglio di capelli bob è un taglio di capelli classico che non passa mai di moda e deve il suo successo al fatto che è più versatile e lusinghiero. Successivamente, condivideremo 10 tagli di capelli corti che snelliscono e ringiovaniscono istantaneamente il collo, continua a scorrere per scoprirli! A tal fine ci siamo rivolti agli esperti di Alfaparf Milano, che ci hanno fornito il loro punto di vista di professionisti.

Com’è un classico taglio di capelli bob?

Il classico bob è caratterizzato dalla lunghezza della mandibola o leggermente più alta. Di solito è dritto e simmetrico, senza strati o gradazioni evidenti. Oltre a questa versione sono state sviluppate molte alternative: dai bob asimmetrici ai bob sovrapposti o con la frangia.

Che tipo di capelli è adatto per un taglio di capelli bob?

In genere, questo taglio è adatto a capelli medio-sottili. Tuttavia, con le giuste tecniche, può funzionare anche per i capelli più spessi (il fatto è che le acconciature ricci a strati sono altamente raccomandate per dare movimento ai capelli ricci).

Un taglio a caschetto può aiutare ad aggiungere volume ai capelli fini e creare un aspetto più pieno. Inoltre, può lisciare i capelli spessi e farli apparire più leggeri e gestibili.

Secondo gli esperti di Alpha Parf MilanoUn caschetto corto è un’ottima opzione per le donne sulla cinquantina, in quanto è un taglio versatile che può essere adattato a diversi tipi di capelli e strutture del viso.La sua lunghezza più corta sulla nuca e sui lati snellisce il collo e crea un aspetto giovane e fresco.

10 tagli di capelli corti sulla nuca che ti ringiovaniranno se hai 50 anni