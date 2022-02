10 trucchi per ottenere il massimo dal tuo Xiaomi Redmi Note 11

Se hai Nuovo cellulare di fascia media Da Xiaomi, probabilmente hai già sperimentato molte delle funzioni che lo smartphone include, tra cui le diverse modalità e caratteristiche delle sue fotocamere, le impostazioni di personalizzazione comuni o i vari strumenti disponibili nel pannello delle scorciatoie. Tuttavia, ci sono lavori che vanno molto oltre; Xiaomi Redmi Note 11 trucchi più alcune opzioni Che forse non sapevi, questo ti aiuterà senza dubbio a migliorare la tua esperienza utente.

Una di queste opzioni, e forse la più importante, è la possibilità di regolare la frequenza di aggiornamento dello schermo. Xiaomi Redmi Note 11 ha una frequenza di 90Hz che non è attivata di default. Cioè, il dispositivo si muove sempre a 60 Hz a meno che non si modifichi l’opzione. Per fare ciò, devi accedere Impostazioni > Display > Frequenza di aggiornamento. Ora seleziona l’opzione 90Hz.

Tuttavia, devi tenerlo a mente La frequenza di aggiornamento dello schermo non è adattabile. Cioè, non si adatta a seconda dell’uso o delle applicazioni, come fa in altri terminali. Questo può portare a un consumo aggiuntivo della batteria, che ci porta al secondo dei 10 trucchi di Xiaomi Redmi Note 11.

Risparmia batteria con questi trucchi per Xiaomi Redmi Note 11

benché Batteria Xiaomi Redmi Note 11 da 5000 mAh È più che sufficiente per una lunga giornata di utilizzo ed è possibile che in alcune occasioni sia necessaria una batteria aggiuntiva. Soprattutto se si utilizza la frequenza di aggiornamento a 90Hz. Fortunatamente , Interfaccia MIUI 13 Contiene opzioni molto interessanti e alcuni altri trucchi per Xiaomi Redmi Note 11 che possono essere utili per espandere l’autonomia.

Attiva la modalità oscura È una buona scelta per risparmiare la batteria. Puoi farlo dal pannello delle impostazioni rapide, attivando il pulsante “Dark Mode”

È una buona scelta per risparmiare la batteria. Puoi farlo dal pannello delle impostazioni rapide, attivando il pulsante “Dark Mode” Impostare la frequenza di tracciamento su 60 Hz . Sebbene l’esperienza non sia la stessa, può essere utile per risparmiare batteria.

. Sebbene l’esperienza non sia la stessa, può essere utile per risparmiare batteria. Il Modalità risparmio batteriadisponibile a Impostazioni > Batteria, puoi dare qualche ora in più di durata. C’è anche una modalità di risparmio severa che limita le opzioni e le impostazioni del telefono per prolungare significativamente la durata della batteria.

Quindi puoi usare le finestre mobili MIUI 13

MIUI 13, il livello di personalizzazione dello Xiaomi Redmi Note 11, ha un’opzione che lo consente Attiva i privilegi mobili. Questi, in particolare, si sovrappongono all’app su schermo per un rapido accesso. La verità è che la dimensione del tabellone non è un’esperienza eccezionale, ma può tornare utile in momenti specifici. Ad esempio, durante la visualizzazione di una notifica.

Questo è l’unico modo per attivare una finestra mobile nell’applicazione È nel momento in cui arriva una notifica. Quando l’interfaccia mostra l’animazione con un avviso nella parte superiore dello schermo, basta scorrere quell’avviso e posizionarlo nell’area centrale del pannello. La notifica verrà convertita in un lead mobile.

Usa Xiaomi Redmi Note 11 come telecomando

Xiaomi Redmi Note 11 ha un sensore a infrarossi che può essere utilizzato come telecomando. Non è necessario scaricare alcuna app di terze parti, Il sistema stesso ne integra uno. il suo nome ‘il mio telecomando“, Puoi trovarlo nella cartella “Strumenti”. L’app offre un’interfaccia semplice, con la possibilità di accoppiare TV, condizionatori d’aria, proiettori, fotocamere e altro ancora. Per fare ciò, fare clic sul pulsante “aggiungi remota” visualizzato nella parte inferiore dello schermo e selezionare un dispositivo dall’elenco. Quindi trova il modello compatibile e segui i passaggi sullo schermo.

Come attivare e personalizzare lo schermo sempre Su

Il Schermo sempre disponibile Consente di visualizzare le informazioni rilevanti, come l’ora o le notifiche, senza dover avviare il pannello. Sul Redmi Note 11 ha molto senso, dal momento che la sua tecnologia dello schermo disattiva i pixel per interpretare il colore nero, quindi il consumo della batteria non è eccessivo come altri pannelli LCD. Ora come si attiva questa funzione?

Per applicare e configurare lo schermo sempre disponibileè necessario accedere Impostazioni> Sempre sullo schermo e schermata di blocco> Sempre sullo schermo. Quindi attiva l’opzione che appare sullo schermo e personalizza la funzione a tuo piacimento. Possono aggiungere testo, stili di orologio o persino immagini personalizzate.

Accendi o spegni lo schermo con un doppio tocco

C’è un trucco nello Xiaomi Redmi Note 11 che ti consente di accendere o bloccare rapidamente il dispositivo: Facendo doppio clic sullo schermo. Questa funzione è utile quando il dispositivo si trova, ad esempio, su una superficie piana. Anche per visualizzare rapidamente le notifiche. Si attiva come segue.

unendosi a Impostazioni> Sempre sullo schermo e schermata di blocco .

. Attiva l’opzione di chiamata Tocca due volte per accendere o spegnere lo schermo.

Puoi attivare lo schermo con un doppio tocco in qualsiasi momento. In alternativa, l’opzione per spegnere lo schermo è disponibile solo con il tema MIUI 13 predefinito.

Crea scorciatoie con il lettore di impronte digitali

Vuoi aprire un’app o accedere a un’impostazione toccando il lettore di impronte digitali? Su Impostazioni> Impostazioni aggiuntive> Scorciatoie gestuali, un’opzione denominata “Tocca due volte sul sensore di impronte digitali” che consente di impostare un’azione specifica che è nascosta. Ad esempio, è possibile avviare l’Assistente Google, attivare l’app Fotocamera, accendere la torcia o accedere al Centro di controllo, tra le altre opzioni. Tutto quello che devi fare è selezionare una scorciatoia e fare doppio clic sullo scanner di impronte digitali.

Fai uno screenshot veloce

Sapevi che puoi fare uno screenshot veloce con un semplice gesto? È probabilmente uno dei migliori trucchi per Xiaomi Redmi Note 11. Devi solo farlo Scorri con tre dita dalla parte superiore dello schermo Fuori uso. Lo screenshot verrà acquisito automaticamente.

Come attivare la modalità di navigazione con una mano

Se lo schermo dello Xiaomi Redmi Note 11 è troppo grande per te, puoi attivare la modalità con una mano. Questa caratteristica, in particolare, adatta l’interfaccia a un rapporto schermo più piccolo in modo che qualsiasi pulsante sia facilmente accessibile quando si tiene lo smartphone con una mano. La funzione è attivata in Impostazioni > Impostazioni aggiuntive > Modalità a una mano. Puoi anche modificare le dimensioni dello schermo e scegliere tra 4,5 pollici, 4 pollici o 3,5 pollici.

Il tuo Xiaomi Redmi Note 11 è bagnato?

Xiaomi Redmi Note 11 ha un’opzione nascosta che ti consente di pulire l’altoparlante. Questa funzione emette un suono che amplifica i bassi dall’auricolare per rimuovere la polvere che si è accumulata nei fori. Tuttavia, anche Può essere molto utile se il dispositivo si bagnaPerché può respingere rapidamente l’acqua e quindi evitare danni, perché Redmi Note 11 non è impermeabile.

Per attivare questa funzione, vai su Impostazioni> Impostazioni aggiuntive> Pulizia altoparlanti. Quindi, attiva l’opzione che appare sullo schermo e fai clic su OK. Alza il volume e attendi che la riproduzione finisca.