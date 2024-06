10 trucchi segreti per Android che dovresti conoscere e iniziare a utilizzare

Dispositivi mobili

































Nacho Grosso

@grosso_nacho

@grosso_nacho Cadiz (1973) è uno scrittore ed editore di tecnologia. Scrivo professionalmente dal 2017 per media e blog in lingua spagnola.

















Lui Sistema operativo Android È pieno di funzioni nascoste che possono migliorare notevolmente l’esperienza dell’utente. Mentre molti utenti stanno solo scalfindo la superficie di ciò che i loro dispositivi possono fare, ci sono molti altri trucchi e funzionalità avanzati che possono rendere più efficiente la tua vita quotidiana con il tuo telefono Android. Di seguito, presento 10 trucchi segreti che tu, come utente Android, dovresti conoscere e implementare.

10 semplici trucchi su Android

È tempo di Porta il tuo telefono Android ad un altro livelloInizia a implementare questi trucchi in modo da poterli interiorizzare e iniziare a trarne beneficio.

Modalità di salvataggio dei dati

Se disponi di un piano dati limitato, la modalità di risparmio dati può essere la tua migliore alleata. Per attivarlo, vai su Impostazioni > Rete e Internet > Salva dati E attivalo. Ciò limiterà l’utilizzo dei dati in background e ti aiuterà a evitare di spendere troppi dati mobili. L’ideale se uno dei nostri figli minorenni ha già un dispositivo Android e non vogliamo che rimanga senza carica nei primi giorni del mese.

Accesso rapido alla fotocamera

Non perdere mai un momento importante con l’accesso rapido alla tua fotocamera. La maggior parte dei dispositivi Android ti consente di aprire rapidamente la fotocamera Premere due volte il pulsante di accensioneanche quando lo schermo è spento.

Utilizza i widget

I widget possono migliorare la tua produttività consentendoti di accedere alle informazioni delle tue app preferite direttamente dalla schermata iniziale. Premere a lungo sulla schermata iniziale, Seleziona widget, E trascina ciò che ti serve nella schermata iniziale.

Modalità non disturbare

La modalità Non disturbare ti aiuta a rimanere concentrato eliminando le distrazioni. Attivalo da Impostazioni > Suono > Non disturbare. Puoi personalizzarlo per consentire solo notifiche importanti o programmarne l’attivazione automatica in determinati orari del giorno. Anche questa modalità è un’ottima raccomandazione. Se vuoi spegnere il cellulare di notte.

Ricerca rapida nelle impostazioni

Trovare impostazioni specifiche può essere piuttosto complicato. Nella parte superiore del menu delle impostazioni, c’è Una barra di ricerca ti consente di trovare rapidamente qualsiasi opzione. Basta digitare quello che stai cercando e Android ti mostrerà dove si trova.

Personalizza il pannello delle notifiche

Personalizza il tuo pannello delle notifiche per darti un accesso rapido alle funzionalità che usi più spesso. Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo Tocca l’icona della matita per modificare e riorganizzare le scorciatoie.

Modalità di risparmio energetico

La modalità di risparmio energetico è essenziale per prolungare la durata della batteria mentre sei in movimento. Attivalo da Impostazioni > Batteria > Risparmio energetico Scegli quando dovrebbe attivarsi automaticamente. Per quelle volte in cui hai il 10% di batteria rimasta e sai che ci vorrà un’ora per tornare a casa.

Gesti di navigazione

I gesti di navigazione possono rendere la tua esperienza più fluida e veloce. vai a Impostazioni > Sistema > Gesti Attiva la navigazione gestuale. Ciò sostituirà i pulsanti tradizionali con movimenti e gesti intuitivi. Vale la pena dargli un’occhiata perché è un altro modo di interagire con il tuo telefono Android.

Trova il tuo telefono smarrito

Perdere il telefono è sempre un’esperienza molto dolorosa, ma Android offre uno strumento per aiutarti a ritrovarlo. vai a Impostazioni > Sicurezza > Trova e attiva il mio dispositivo. Quindi, se viene smarrito, puoi localizzare il tuo telefono da qualsiasi browser accedendo alla pagina Web Trova il mio dispositivo e seguendo le istruzioni per individuare, bloccare o cancellare da remoto i dati sul tuo dispositivo.

Gestore di file nascosti

Android include un file manager nascosto che ti consente di accedere a documenti e file. Vai su Impostazioni > Archiviazione > File Ora tutte le cartelle e i file sul tuo dispositivo sono a tua disposizione senza bisogno di app di terze parti.

questi 10 trucchi segreti che ti aiuteranno a ottenere il massimo dal tuo dispositivo Android Migliora la tua vita quotidiana e facilita l’accesso alle funzioni più utili del sistema operativo. Il tuo telefono Android ha ancora molto da insegnarti, quindi questi piccoli segreti che ora sono a portata di mano miglioreranno notevolmente la tua esperienza.