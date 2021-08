100 anni, era una guardia in un campo di concentramento nazista ed è indagato per la morte di 3.518 persone. cronache

Germania La sua ricerca per guarire dagli infortuni continua nazismo. Questa volta, La corte ascolterà un uomo di 100 anni che ha lavorato come guardia delle SS nel campo di concentramento di Sachenhausen a partire da ottobre. E Oranienberg.

Finora l’identità dell’uomo non è stata rivelata, ma è stata rivelata Era un membro dell’ala paramilitare del partito nazista. Sarà accusato di complicità nell’omicidio di 3.518 prigionieriDegli oltre 20.000 situati vicino a Berlino, i sovietici furono uccisi da colpi di arma da fuoco e gas velenosi da Zyglon P. Il mondo.

Il caso di Neurup è stato ottenuto nel 2019 dall’Ufficio speciale del procuratore generale federale che ha ascoltato il caso crimini di guerra dell’era nazista. Ha incolpato l’uomo per la sua performance lo scorso febbraio Tra gennaio 1942 e agosto 1944, e tra dicembre 1944 e febbraio 1945, prestò servizio come guardia del campo di concentramento..

Perché dovrebbero giudicarlo adesso?

Più di 70 anni dopo, il numero di sospettati di questi crimini sta diminuendo. Gli avvocati continuano a lavorare per identificare i colpevoli e consegnarli alla giustizia.

Per ora si sa che la persona, che vive nello stato del Brandeburgo alla periferia di Berlino, sarà citata in giudizio per un massimo di due ore e mezza al giorno. L’avvocato ha ricevuto una valutazione medica”, ha detto l’uomoAdatto per la provaNonostante la sua età adulta.

Sessant’anni fa, il 23 aprile 1961, si apriva il “Memoriale e memoriale nazionale di Sachenhazan” e il Museo delle notizie veniva aperto come “Museo della lotta antifascista del popolo europeo”. pic.twitter.com/Fk1iRIGM7w – நினைவு (MSGMSachsenhausen)

“Per la scena della leadership nazista di Sachenhausen, alle porte di Berlino, l’illusione del controllo sulla vita e sulla morte e i tanti che creano il Partito Civile sperano di ottenere la stessa età e giustizia dell’imputato“, ha rivelato l’avvocato Tommaso Walter, che ha rappresentato per molti anni la Parte Civile nei casi più recenti di nazismo e ne ha fatto parte a Neurobin.

“L’omicidio non è raccomandato. Ha l’opportunità di chiarire i crimini e descrivere cosa è successo lì agli ex detenutiLo storico ha detto Stephanie BohraCollaboratore scientifico sul panorama terroristico del Berlin Document Center.

