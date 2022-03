100 container di anacardi vietnamiti esportati in Italia migliorano il caso di frode | Economia

Grafico (Fonte: VNA)

ROMA (VNA) – La Guardia di Finanza italiana ha deciso di trattenere quattro container di anacardi spediti dal Vietnam al porto di Genova, secondo l’Ufficio di Commercio di Hanoi in Italia.

In connessione con un caso di frode nell’esportazione di 100 container Anacardi VietnamIn questo Paese, i rappresentanti dell’ufficio hanno visitato e lavorato nella città di Napoli, dove Silvio Vecchion, l’Ambasciatore Onorario del Vietnam, e le talentuose agenzie locali, banche e servizio di consegna DHL, luogo di transito 36 set di documenti originali sono stati persi dalle aziende vietnamite.

I segni di frode diventano evidenti quando le banche ricevono una serie di documenti che contengono solo copie o fogli bianchi inviati a persone che non hanno conti con tali società.

Nguyen Duc Thanh, consulente aziendale del Vietnam per l’Italia, ha affermato che gli avvocati lavoreranno con le autorità italiane su come restituire i prodotti alla pagina vietnamita o venderli ad altre società italiane o straniere.

Se i container diretti in Italia non possono essere restituiti, è necessario movimentare la merce in arrivo ai porti per evitare le relative perdite se la merce rimane in Italia per lungo tempo.

In un altro sviluppo, i rappresentanti della Camera di Commercio vietnamita in questo Paese hanno collaborato con la Banca de Credito Popolare di Napoli sul caso, che è stato segnalato all’intero sistema bancario italiano.

Secondo Vecchione, le aziende vietnamite dovrebbero contattare l’Ambasciata Vietnamita, l’Ufficio Affari e il Consolato Generale Onorario in Italia per ulteriori informazioni sui partner, che garantiscono la massima sicurezza delle transazioni commerciali bilaterali.

Ha detto che l’Ambasciata Onoraria del Vietnam a Napoli è pronta a supportare le aziende vietnamite che vogliono lavorare con i partner. Italia.

Presto, l’Ambasciata Vietnamita e l’Ufficio per il Commercio in Italia continueranno a supportare le agenzie nazionali nella risoluzione del caso./.