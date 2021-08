100 nuovi alberi nella Riserva Naturale del Lago di Lugano | notizie | Città di Buenos Aires

“Vogliamo che lo spazio pubblico della città abbia uno sviluppo sostenibile. Ecco perché, in occasione dell’Arbor Day, siamo venuti alla Riserva Naturale del Lago di Lugano per piantare 100 specie per ampliare gli spazi verdi della zona e aiutare a mitigare i cambiamenti climatici”, espresso Ministro dello spazio pubblico e della salute urbana, Clara Musio, nel piantare alberi in Lago di Lugano. Il 100 nuovi alberi Si sono aggiunti ai 300 già esistenti.

Il Riserva Naturale Lago di Lugano Per molti anni è stata una discarica segreta e oggi è uno spazio verde Più di 400 piante autoctone e più di 160 specie di uccelli. “Prima lo abbiamo trasformato in un lago naturale che oggi è una riserva ecologica, un polmone verde rinnovabile per continuare a scommettere su una città più verde. Man mano che si riprendeva, specie che da tempo non si vedevano in città, come le anatre , sono stati visti di nuovo. maca argento e uccelli “Tachuri Kanella”. Il Orchidea talare È il simbolo del luogo.

essi Più di 36 ettari di spazi verdi Più di 1000 metri di corsie, in tournée Clara Museo (Ministro dello Spazio Pubblico e della Salute Urbana), Fernando Sanchez, Dario Nieto e Ines Barry (Candidati primari e candidati primari per rappresentanti della città), volontari, organizzazioni civiche e vicini che hanno aderito Piantare per il giorno dell’albero. Ha concluso che “una città con un buon spazio pubblico che si prende cura dell’ambiente e ne promuove il godimento è una città più inclusiva”. ministro.

Giornata dell’albero in Argentina

Tutti i 28 agosto, si celebra il Giornata dell’albero in Argentina È un giorno che ce lo ricorda L’importanza di proteggere gli alberi della città, per sensibilizzare sulla cura quotidiana degli spazi verdi di Buenos Aires.

Questa era la data Fondata dal Consiglio Nazionale per l’Educazione nel 1900 Su iniziativa di Estanislao Zeballos (ex ministro argentino degli esteri e del culto).

Numeri Riserva Ecologica Lago di Lugano

• Hai Lanterne a LED che è fornito da a Sistema solare fotovoltaico.

• Ha un ponte pedonale che attraversa Arroyo Cildañez che è stato rinnovato e restaurato.

• Il Orchidea talare È il simbolo del luogo.

• è in corso Visite guidate dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00..

