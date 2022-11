1000 watt di potenza e 85 km di autonomia

La rivoluzione che sta avvenendo nella mobilità urbana ha molto a che fare con Nuove generazioni di scooter elettrici e biciclette, che molto tempo fa è passato di moda per diventare una necessità nella lotta al cambiamento climatico. Le più riuscite sono solitamente alternative economiche dal valore inferiore ai mille euro, ad es La bici elettrica più venduta di Decathlonlo agitò Offerte Lidl, fortemente scontate il black friday.

Tuttavia, ci sono utenti più esigenti, che cercano i design e le tecnologie più recenti, come quelli che offrite Modelli BMW, Porsche e Mercedes-Benz. Ciò comporta un notevole aumento di prezzo che può raggiungere i 5.000 o 6.000 euro, rendendo questi prodotti troppo costosi per il consumatore medio. L’azienda canadese Nireeka si è specializzata proprio nel display Bici elettriche ad alte prestazioni a prezzi sotto i 2.000 euro.

Dopo il successo del modello Homie, l’azienda ha appena introdotto Attraverso la piattaforma di crowdfunding Indiegogo Il suo nuovo prodotto, Revenant. È una bici pensata appositamente per la città e ne racchiude le caratteristiche principali Uno splendido telaio in fibra di carbonio dal look futuristicoelevata potenza del motore, doppia sospensione, elevata velocità massima e grande autonomia.

1000 watt di potenza

Le bici elettriche più diffuse di solito hanno un motore in grado di produrre tra i 250 e i 500 watt di potenza, che è un numero piuttosto basso rispetto a 1000 watt e 85 Nm di coppia raggiunti dal Revenant, grazie a un motore del mozzo Bafang.

Quindi, il sistema Deragliatore Shimano Alivio a nove velocità, devi solo gestire la potenza dei pedali, che aumenta la durata della catena e dei pignoni. È il telaio che riceve la potenza del motore ed è ciò che avvicina più che mai l’esperienza che una motocicletta elettrica può offrire.

Nerica Omicron

Il La velocità massima del Revenant è di circa 56 km/h E pesa 24 kg, quindi trazione e freni sono essenziali. Per evitare un potenziale guasto, Nireeka ha optato per i freni a disco idraulici Shimano Diore.

Per quanto riguarda le ruote, 27,5 pollici di lunghezza, 2,8 pollici di larghezza nella parte anteriore e 3 pollici di altezza nella parte posterioreFornisce una presa sufficiente per scendere dall’asfalto in occasioni specifiche. Ovviamente il produttore insiste sul fatto che le specifiche della Revenant non sono quelle di una mountain bike e sconsiglia di utilizzarla su strade sterrate o con evidenti buche.

batteria e sospensione

La batteria removibile, posta nella parte superiore del telaio, è di Samsung ed ha una capacità di 840 Wh, che sulla carta consente un’autonomia di circa 85 chilometri, sempre a seconda del terreno e dell’assistenza utilizzata. Una ricarica completa richiede circa sei ore.

Di serie, la bici funziona con Un sensore di cadenza che richiede semplicemente di avviare il pedale per attivare il motore, ma l’utente può modificare la messa a punto tramite il suo schermo LCD al sensore di coppia, che offre un’esperienza di guida con maggiori possibilità di personalizzazione. Il display ad alto contrasto fornisce tutte le informazioni importanti a colpo d’occhio.

Il motore del mozzo Revenant si trova sulla ruota posteriore

Nerica Omicron

Disegno incluso Forcella ammortizzata anteriore progettata su misura e ammortizzatore posteriore X-Fusion O2. Questo ti offre 140 mm (5,5 pollici) di escursione anteriore e posteriore, perfetta per salire e scendere dai marciapiedi senza che tu te ne accorga.

Anche l’azienda canadese ha deciso di offrire un’opzione L’ABS sulle ruote anteriori è incluso come extra per circa 300 euro. Nerica afferma che ciò riduce la distanza di arresto complessiva ed elimina la possibilità di bloccaggio della ruota anteriore, mantenendo la ruota posteriore libera dalla deriva.

Redivivo davvero Disponibile in tre misure di telaio (17″, 19″ e 21″) e quattro colori (nero, bianco, rosso e blu) da prenotare su Indiegogo, con date di consegna previste a gennaio. Il prezzo VIP per i primi acquirenti, di € 1.920 e il terzo di € 2.190, è già esaurito.

