11 di 11 1 giorno: controlla i risultati del sorteggio di oggi di venerdì 11 novembre

Il giorno è arrivato Una delle estrazioni straordinarie più attese Generale: 11 su 11 una volta. Questo è l’evento che l’Organizzazione nazionale spagnola dei ciechi celebra ogni anno in questa data, che ne evidenzia la possibilità Vinci il primo premio di € 11.000.000 e ricevi 11 bonus da € 1.000.000.

Il primo premio dell’Estrazione Straordinaria 11 di 11 di ONCE 2022, a cui è stato assegnato un premio di 11 milioni di euro, è stato il n. 19.669 della Serie 63.

numeri vincenti

Ecco i numeri vincenti insieme alle loro serie:

Contributo di 11.000.000 di euro: 19569 (063).

Premi 1.000.000 di Euro

Ingrandisci

Premi del problema principale

-1 premio 11 milioni di euro a cinque numeri e una stringa.

– 119 premi da 50000 euro a cinque cifre.

-1.080 premi da 1200 euro alle ultime quattro cifre.

– 10.800 premi da 120 euro Fino alle ultime tre cifre.

– 108000 premi da 12 euro fino alle ultime due cifre.

-1.080.000 premi da 6 euro fino all’ultima cifra. (Pagamento al numero indicato in R).

Numero di premi aggiuntivi

– 11 premi 1000000 Euro Ai cinque e ai numeri sequenziali dal secondo al dodicesimo.

-1309 Premi da 2000 euro Alle cinque forme dalla seconda alla dodicesima estrazioni complete.

in stesso buono loro solo cumulativo premi La prima (11 milioni di euro) e la seconda categoria (un milione di euro).

Puoi controllare tutti i risultati della lotteria ONCE 11/11 e vedere se sei uno dei fortunati in questa straordinaria estrazione avvenuta l’11 novembre 2022 sulla pagina web ufficiale Lotteria per l’Organizzazione Nazionale Spagnola dei Ciechi.