11 funzioni nascoste nei telefoni cellulari Samsung Galaxy che dovresti utilizzare

Sia che tu abbia Telefono Samsung Galaxy L’S24 Ultra è alimentato dall’intelligenza artificiale (AI), un telefono pieghevole accattivante come Z Flip 5 o uno degli altri migliori smartphone Samsung in circolazione. Il tuo dispositivo è pieno di trucchi e funzionalità nascoste di cui potresti non essere a conoscenza.

Dal trascinamento dei soggetti direttamente dalle foto alla rimozione dei riflessi con l’intelligenza artificiale, alla personalizzazione dei pulsanti laterali e persino all’acquisizione di uno screenshot con un movimento di scorrimento del palmo, rimarrai sorpreso da quante persone… Trucchi segreti e funzionalità sorprendenti Include il tuo cellulare Samsung Galaxy.

Anche se sappiamo che alcune persone già conoscono le funzionalità descritte di seguito (e quindi non saranno “nascoste”), riteniamo che sia relativamente Sconosciuto o sottovalutato E probabilmente non sapevi che esistesse. Anche se conosci a fondo il tuo dispositivo Samsung Galaxy, probabilmente c’è almeno una di queste funzionalità di cui non eri a conoscenza. Quindi, senza ulteriori indugi, ecco 11 funzionalità Samsung nascoste che dovresti utilizzare.

Scatta selfie usando la voce o i gesti delle mani

Piaccia o no, oggi i selfie sono diventati parte della vita di tutti i giorni. Che tu beva 50 tazze al giorno o una tazza all’anno durante le vacanze di dicembre, i telefoni Samsung Galaxy hanno un ottimo modo per realizzarlo. Fare selfie è più versatile.

Per attivare i gesti selfie sul tuo cellulare Samsung Galaxy, apri l’applicazione telecamera Quindi tocca l’ingranaggio Impostazioni nell’angolo in alto a sinistra. Scorri fino in fondo e tocca “Stili di scatto”. Successivamente, premi i pulsanti accanto a “Comandi vocali” e “Mostra Palm”.

Ora, Puoi attivare l’otturatore dicendo “sorridi”Oppure “formaggio” o “cattura” o “sparare”. Funziona sia con la fotocamera anteriore che con quella posteriore. Per scattare un selfie o registrare un video utilizzando i gesti, posiziona semplicemente il palmo della mano davanti alla fotocamera anteriore o pronuncia “registra video”.



I pulsanti laterali dei telefoni cellulari Samsung Galaxy possono essere configurati per diverse azioni.

Personalizza i gesti esattamente come desideri sul tuo cellulare Samsung Galaxy

Samsung in realtà ti consente di cambiare la tradizionale opzione di navigazione a tre pulsanti nella parte inferiore dello schermo per il più moderno sistema di gesti di scorrimento. Ma se ritieni che questi gesti siano troppo restrittivi, l’app Operazione con una sola mano Samsung ti consente di personalizzare completamente il funzionamento dei gesti sul tuo cellulare.

Ad esempio, puoi scorrere indietro per tornare indietro, scorrere verso il basso e in diagonale per andare alla schermata Home e scorrere verso l’alto e in diagonale per visualizzare le app recenti. Tuttavia, questa applicazione è così versatile che Permette di attivare praticamente qualsiasi azione con un gesto. Ad esempio, uno scorrimento dall’alto dello schermo può attivare la torcia, passare alla traccia musicale successiva o persino aprire il touchpad virtuale.

Crea una cartella sicura per mantenere la privacy

Sapevi che i telefoni cellulari Samsung Galaxy hanno il loro caveau segreto, noto come Cartella protetta? Si tratta di una sorta di secondo spazio in cui è possibile spostare file o applicazioni dallo spazio “principale” del cellulare o semplicemente utilizzarlo come area privata.

Per configurare la cartella protetta, devi andare su Impostazioni e scorrere verso il basso fino a Dati biometrici e sicurezza. Quindi scorri nuovamente verso il basso per trovare la cartella protetta. Basta fare clic su OK, accedere con il tuo account Google o Samsung e configurare il modo in cui desideri proteggere la tua cartella protetta.

L’app Cartella protetta verrà visualizzata sul tuo dispositivo Cassetto delle app. Una volta configurato, puoi scaricare le app esclusivamente nella cartella protetta, dove viene trattata come uno spazio separato.

Potrebbe essere È una buona idea spostare tutte le tue app bancarie nella cartella protetta, poiché ciò aggiungerebbe un ulteriore livello di sicurezza nel caso in cui il tuo cellulare venga lasciato incustodito. Puoi anche usarlo per mantenere quelle cose segrete che potresti sentirti in imbarazzo nel vedere gli altri.



I telefoni cellulari Samsung Galaxy offrono diverse alternative di personalizzazione.

Velocizza le cose rimuovendo le animazioni

Sebbene esista un altro modo per velocizzare il tuo telefono Android modificando le opzioni nel menu sviluppatore Android, Samsung ha qualcosa di simile integrato nel sistema operativo. Puoi disattivare le animazioni sul tuo dispositivo, ad esempio quando Aprire o chiudere le applicazioniIl che lo fa sembrare più flessibile nell’uso quotidiano.

Vale la pena provare questa opzione se stai cercando Aumentare la velocitàPerché fa una grande differenza. Tuttavia, ciò può influire sul funzionamento di alcune app, quindi fortunatamente è facile ripristinare le impostazioni precedenti se noti problemi.

Per attivare questa funzione, apri Impostazioni e scorri verso il basso fino a Accessibilità, quindi tocca Miglioramenti visibilità. Quindi tocca l’interruttore accanto a Rimuovi animazione per attivare la funzione. Se ritieni che ciò causi problemi, puoi facilmente disabilitarlo allo stesso modo.

Rimuovi i soggetti dalle foto

Se usi Un’unica interfaccia utente 5.1-Puoi catturare un soggetto direttamente dalla foto. Questa è una funzionalità molto utile per copiare rapidamente gli elementi dell’immagine negli appunti o addirittura salvarli come una nuova immagine. Questo trucco funziona in modo simile alla ricerca visiva su iPhone, quindi è bello vederlo ora anche su Samsung.

Per rimuovere un oggetto dall’immagine, Hai aperto una foto, quindi tocca e tieni premuto l’elemento che desideri ritagliare. Una breve animazione ti mostrerà che l’oggetto è stato ritagliato. Rilascia il dito e avrai le opzioni su cosa vuoi fare con l’oggetto ritagliato, come copiarlo negli appunti o salvarlo come nuova immagine.

Aggiungi più app alla schermata iniziale o al cassetto delle app

Se ritieni di aver bisogno di un po’ più di spazio sulla schermata iniziale o nel cassetto delle app, puoi farlo Aumenta facilmente il numero di ordini Che puoi mettere lì. Hai appena aperto il menu delle impostazioni della schermata Home tenendo premuto con due dita sulla schermata Home e quindi toccando Impostazioni. Successivamente, tocca la griglia della schermata Home o la griglia della schermata App e ridimensionala come ritieni opportuno.



I telefoni cellulari Samsung Galaxy offrono la possibilità di creare una cartella sicura e privata.

Blocca il layout della schermata iniziale

Se hai spostato accidentalmente le icone disposte con cura sulla schermata iniziale, c’è un modo semplice per impedirlo. Puoi bloccare la schermata iniziale, il che significa… Non sarai in grado di eliminare o spostare nessuna delle app Finché non lo riaprirai.

Per fare ciò, apro il menu delle impostazioni della schermata Home avvicinando due dita sulla schermata Home e toccandola sessione. Ora, fai clic sull’interruttore accanto a Blocca layout schermata iniziale per attivare questa funzione. Se vuoi riaprirlo, basta premere l’interruttore.

Scorri per chiamare o inviare un messaggio ai tuoi contatti

Sebbene questa funzione sia parte di Un’interfaccia utente Per molti anni, il numero di persone che non la conoscevano era sorprendente. Inoltre, è una di quelle cose di cui non ti rendi conto quanto sia utile finché non la possiedi.

Puoi Scorri verso sinistra su un contatto nella tua rubrica Oppure l’elenco dei contatti recenti per inviarti un messaggio oppure scorri verso destra per chiamarti. È qualcosa di così semplice e allo stesso tempo così intuitivo che tutti i cellulari smart dovrebbero averlo.

Fai lampeggiare la fotocamera o lo schermo per ricevere notifiche

Nel menu delle impostazioni c’è la possibilità di far illuminare il flash o lo schermo della fotocamera ogni volta che ricevi una notifica o suona una sveglia. Questa funzione è ideale se non senti il ​​tuo cellulare o non vuoi che vibri.per qualsiasi circostanza.

Per abilitarlo, vai su Impostazioni, quindi Accessibilità, quindi Impostazioni avanzate. Quindi premere Notifica istantanea. Puoi toccare l’interruttore accanto a ciascuna impostazione per attivarla o disattivarla e persino scegliere quali app applicare e quale colore desideri che lampeggi sullo schermo.

Personalizza le impostazioni dei tasti laterali per creare scorciatoie

Pensi che il pulsante laterale del tuo cellulare lo blocchi solo? Personalizzando il pulsante laterale del tuo cellulare Samsung Galaxy, puoi configurarlo Nuove funzionalità e scorciatoie Oltre ai controlli standard.

Questo è un ottimo modo per rendere l’utilizzo del telefono più semplice e veloce, poiché puoi assegnare una funzione di uso comune al pulsante per un accesso rapido. È possibile configurare il pulsante su Accendi rapidamente la fotocamera Facendo clic due volte, ad esempio.

È anche possibile fare in modo che questa funzione apra un’app di tua scelta, il che significa che puoi accedere all’app utilizzata più di frequente con pochi tocchi. Per abilitare questa funzione, apri Impostazioni, seleziona Funzionalità avanzate, quindi tocca Chiave laterale E attiva la doppia pressione prima di selezionare l’assegnazione dei tasti.

Tocca due volte lo schermo per accenderlo e spegnerlo

Se desideri aprire o chiudere rapidamente il tuo telefono Samsung Galaxy senza dover premere il tasto di accensione, puoi semplicemente toccare due volte lo schermo per accenderlo o spegnerlo. Ciò è particolarmente utile se lo hai Mani bagnate.

Per attivarlo, vai su Impostazioni, quindi Funzionalità avanzate, quindi… Movimenti e gesti. Premere i tasti per toccare due volte per accendere lo schermo e toccare due volte per spegnere lo schermo per attivarlo. Puoi anche attivare la funzione “Alza per riattivare”, che accende lo schermo quando sollevi il tuo cellulare Samsung Galaxy.

Con questo abbiamo finito. Ci auguriamo che ora tu sappia almeno una cosa nuova sul tuo cellulare Samsung Galaxy.