12 fatti strani su Han Solo, uno dei personaggi più famosi di “Star Wars”.

Han Solo, uno dei personaggi più iconici della saga “Star Wars” (Foto di Sunset Boulevard/Corbis tramite Getty Images)

Han SoloUno dei personaggi più iconici della saga di Star Wars, ha affascinato generazioni di fan con il suo carisma e coraggio. Spiegalo Harrison FordQuesto contrabbandiere spaziale ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare. Di seguito presentiamo 12 strani fatti su Han Solo che potresti non conoscere.

Han Solo È un intrepido contrabbandiere e pilota della leggendaria nave dell’universo, il Millennium Falcon “Guerre stellari”. Con la sua personalità audace e il suo atteggiamento provocatorio, Han viene inizialmente presentato come un personaggio sarcastico e sarcastico, guidato principalmente dai propri interessi. Tuttavia, la sua lealtà e il suo coraggio sono evidenti in tutta l’epopea, mostrando un cuore nobile nascosto sotto la sua dura facciata. Interpretato da Harrison Ford, Han diventa uno dei principali eroi dell’Alleanza Ribelle, svolgendo un ruolo fondamentale nella lotta contro l’Impero Galattico.

Lui una personalitàinterpretato da Harrison Fordfamoso per aver attraversato il Corridoio Kessel in meno di 12 parsec e per la sua celebre amicizia con gli Wookiee Chewbacca . Nel corso degli anni sono stati rivelati molti fatti strani su questo personaggio.

Un punto interessante è che molti attori attuali lo hanno citato Han Solo Come grande ispirazione per i suoi ruoli avventurosi. Chris Pino E Chris PrattAd esempio, hanno detto che i loro personaggi rispettivamente in “Star Trek” e “Guardiani della Galassia” devono molto a Han.

Han Solo ha incontrato Chewbacca grazie a un atto di gentilezza

Inoltre, nonostante il personaggio venga presentato come satirico, vari testi, come il romanzo del 1997 “The Hutt Gambit”, hanno rivelato che Han ha incontrato Chewbecca grazie ad un atto di gentilezza, disobbedendo all’ordine di maltrattare un Wookiee e guadagnandosi così la sua lealtà per tutta la vita. Questa storia delle origini, sebbene reinventata in Solo: A Star Wars Story (2018), mantiene il nucleo della sua compassione.

“Han ha sparato per primo” è una frase famosa di Star Wars

Potresti aver visto questa frase “Han ha sparato per primo.” Sulla maglietta di qualche fan di Star Wars. È un riferimento a una scena di Guerre stellari (1977) Dove Han spara casualmente a Greedo, uno dei cacciatori di taglie di Jabba the Hutt. Il regista George Lucas in seguito disse che si trattava di un atto di legittima difesa, e quando una versione rimasterizzata del film fu rilasciata nel 1997, la magia del cinema e un paio di effetti digitali confermarono l’affermazione di Lucas. Ma non è quello che è successo nel film del 1977. Quando la sceneggiatura originale di Star Wars è emersa online, è diventato chiaro che Han aveva sparato per primo a Greedo e che non c’era stata alcuna provocazione.

Harrison Ford Non è l’unica leggenda di Hollywood che condivide alcuni tratti della personalità con Han Solo. Lucas rimase molto colpito dalla sua arroganza e capacità di parlare Francis Ford Coppola sul set di Apocalypse Now (1979), che ha portato anche un po’ di quella magia a Hahn.

Prima che Ford interpretasse questo ruolo, c’erano altri attori come Al Pacino , Nick Nolte E Christopher Walker Si pensava che interpretassero Han Solo. Tuttavia, il ruolo alla fine è andato a Ford, con il quale aveva lavorato in precedenza Giorgio Lucas In “Graffiti americani”.

Alla fine di Il ritorno dello Jedi (1983), Ford pensò che sarebbe stato meglio che Han venisse ucciso, dicendo: “Pensavo che questo gli avrebbe dato più peso e risonanza, ma George Lucas non era comprensivo. Non volevo che quegli orsacchiotti mi uccidessero. (Indica gli Ewok).”

Il personaggio non è limitato solo ai film. Nella serie “lucciola”, gli scenografi includevano un modello di Han congelato nella carbonite. Inoltre, lo sviluppo del personaggio è stato esplorato in libri e altri lavori. Nella trilogia sequel, Jacen Solo, un personaggio ampliato dei libri, viene preso come riferimento per formare Kylo Ren, il figlio di Han e Leia che passa al lato oscuro.

Alla fine, è venuta fuori l’idea per il prequel Han Solo Questo è sempre stato nella mente di Lucas. Ancor prima che la Disney acquisisse la Lucasfilm nel 2012, era già stato proposto un progetto incentrato sulle origini del personaggio. Questa visione è stata finalmente realizzata in Solo: A Star Wars Story.

All’inizio voleva Lucas Han Solo Era un grande pesce mostruoso verde con branchie. Fortunatamente, lavorò con Ford in American Graffiti (1973) e alla fine si rese conto che sarebbe stato meglio per Han essere umano, quindi cambiò la descrizione del personaggio.

Harrison Ford una volta si lamentò Giorgio Lucas sul loro dialogo nel miglior modo Han possibile, dicendo: “George, puoi scrivere queste sciocchezze, ma certamente non puoi dirle”. Questo potrebbe essere il motivo per cui Ford ha improvvisato la risposta “Lo so” di Han Solo al “Ti amo” di Leia in L’Impero colpisce ancora (1980).

Il creatore di Star Wars George Lucas è interessato da anni a un prequel incentrato esclusivamente su Han Solo. (Cattura da YouTube)

Prima che il film Han Solo arrivasse nei cinema nel 2018, il creatore di Star Wars George Lucas era interessato a un film. Il prequel si è concentrato per anni su Han Solo. Lawrence Kasdan, co-sceneggiatore di numerosi film di Star Wars, ha dichiarato a Entertainment Weekly che gli era stato chiesto di realizzare un progetto incentrato su Han Solo ancor prima che la Disney acquistasse la Lucasfilm nel 2012. Dopo quell’acquisizione, l’attenzione si è spostata sulla trilogia di Han Solo, ma Lucas non l’ha fatto. non dimenticare il suo film Han e, con il suo entusiasmo per il progetto, Han Solo è entrato in produzione ed è uscito tra Gli ultimi Jedi (2017) e L’ascesa di Skywalker (2019).

Star Wars: Il Risveglio della Forza termina con la morte di Han Solo per mano di suo figlio Kylo Ren. Mentre Harrison Ford appare nell’ultimo episodio della serie, Han Solo non appare ne Gli ultimi Jedi, almeno non di persona. Dopo aver studiato gli scatti ravvicinati presenti in Star Wars: Gli ultimi Jedi: i fan hanno notato un messaggio sfacciato da parte del personaggio. Una delle “bombe Magna” usate dalla resistenza contro il Primo Regime ha parole scritte in lingua Oribesh che si traducono come segue: “Han saluta.”

Han Solo rimane una figura centrale nella cultura popolare, con molti riferimenti e tributi nei media e negli universi estesi. La sua eredità sopravvive attraverso molteplici apparizioni e menzioni nel franchise. Guerre stellari.

In questo modo rimane un personaggio indimenticabile nella vasta galassia di Star Wars. Le sue avventure, il passaggio da contrabbandiere a eroe e la sua complessa personalità hanno lasciato un segno indelebile nella cultura popolare. Questi 12 fatti divertenti forniscono uno sguardo più approfondito sulla vita e sull’eredità di Han e ci ricordano perché rimane uno dei preferiti dai fan di tutte le età.