12 iPhone che puoi acquistare negli Stati Uniti nel 2022

Passiamo a Catalogo iPhone da acquistare negli Stati Uniti nel 2022Il che ci offre molte opzioni. Apple attualmente possiede una grande varietà di telefoni cellulari, tutti venduti negli Stati Uniti, e non li ha esclusivi per altri mercati.

Devi solo guardare I telefoni cellulari più venduti su Amazon USA Vediamo che l’iPhone occupa le prime posizioni. Marchi come Samsung, Motorola o Google Pixel non possono competere con il marchio Apple nel paese.

Gli 8 migliori telefoni Samsung da acquistare nel 2022

In questa raccolta ci riferiamo ai prezzi ufficiali dei telefoni cellulari negli Stati Uniti, anche se ci sono molti posti dove acquistare un iPhone usato, sia da un privato che da un negozio che ci dà una garanzia.

iPhone SE 3 (2022)

Iniziamo con l’iPhone più economico che Apple ha nel suo catalogo: iPhone SE 3 (2022)Questa è l’ultima versione del modello entry level. progresso Schermo IPS da 4,7 pollici (1334 x 750 pixel), il suo design con le sue cornici molto larghe sembra davvero obsoleto.

Invece, integra il puntatore del processore Connettività A15 Bionica e 5G, allo stesso modo dei modelli di fascia alta. Il Confronto tra iPhone SE 3 (2022) e SE 2 (2022) Dimostraci che questi sono i cambiamenti più significativi della nuova generazione.

Per il resto, iPhone SE3 (2022) ha un file Fotocamera posteriore da 12 MP e fotocamera frontale da 7 MP. È l’unico che ha ancora un programma Lettore di impronte digitali Touch ID Il pulsante home, si vanta anche Resistenza IP67 all’acqua e alla polvere.

iPhone SE (2022) è Vendo da $ 429 (64 GB di spazio di archiviazione), $ 479 (128 GB) o $ 579 (256 GB) in nero, bianco o rosso. Anche disponibile Da $ 17,87 al mese Tramite AT&T, Verizon, T-Mobile e Sprint (24 rate), oppure possiamo finanziarlo direttamente da Apple.

SE 3 (2022) è L’iPhone più economico che puoi acquistare negli Stati Unitiad eccezione dei vecchi cellulari non presenti a catalogo o ricondizionati (che sono stati usati e hanno ricevuto una procedura di “sintonizzazione” da parte di un’azienda specializzata prima della vendita).

iPhone 11

iPhone 11 è un modello lanciato alla fine del 2019, ma può ancora essere acquistato sul sito web di Apple negli Stati Uniti. progresso Schermo IPS da 6,1 pollici (1.792 x 828 pixel) con una fessura frontale dove si trova il file Fotocamera selfie 12 MP f / 2.2 e sensore di profondità per Face ID (Riconoscimento facciale).

L’interno ha Chip A13 BionicoMentre abbiamo una doppia fotocamera posteriore per la fotografia 12 MP f/1.8 principale + 12 MP f/2.4 ultra grandangolare 120°. Non manca la resistenza all’acqua IP68, né l’attuale iOS 15.

È possibile acquistare un nuovo iPhone gratuito per iPhone $ 499 (64 GB) o $ 549 (128 GB) In un’ampia varietà di colori: bianco, nero, verde chiaro, giallo, viola e rosso. Il finanziamento con Apple o corrieri (AT&T, Verizon, T-Mobile o Sprint) parte da $ 20,79 al mese in 24 rate.

iPhone 12 e 12 minuti

Include i telefoni cellulari lanciati nel 2020 iPhone 12 da 6,1 pollici (2.532 x 1.170 pixel) e file iPhone mini 5,4 pollici (2.340 x 1.080 pixel), entrambi dotati di pannelli OLED di prima classe. C’è l’identificazione Face ID e un sensore selfie da 12 MP f/2.2.

Condividi la procedura guidata Chip elettronico A14 e migliora Doppia fotocamera posteriore Con 12 MP principale f/1.6 e 12 MP grandangolare che copre 120 gradi. anche IP68 Resistente all’acquaiOS 15 come programma e Nuovo design con bordo piatto che è diventato molto popolare.

per quanto riguarda Prezzi iPhone 12 Per gli Stati Uniti sono:

64 GB per $ 699 o $ 29,12 al mese. 128 GB per $ 749 o $ 21,20 al mese. 256 GB per $ 849 o $ 35,37 al mese.

Un po’ più economico Prezzi iPhone 12 mini negli Stati Uniti d’America.:

64 GB per $ 599 o $ 24,95 al mese. 128 GB per $ 649 o $ 27,04 al mese. 256 GB per $ 749 o $ 31,20 al mese.

La gamma di cellulari iPhone 12 può essere acquistata in bianco, nero, verde chiaro, viola, blu e rosso, con un nuovo smalto Ceramic Shield. È disponibile con pagamento o finanziamento una tantum, anche con i piani dell’operatore.

iPhone 13 e 13 minuti

Alla fine del 2021 iPhone 13 6,1 pollici (2.532 x 1.170 pixel) e file iPhone 13 mini 5,4 pollici (2.340 x 1.080 pixel), entrambi con schermi OLED, sono gli ultimi cellulari di Apple fino all’introduzione della prossima generazione alla fine del 2022.

Indossando il chip A15 Bionico Sono i telefoni cellulari iOS più potenti. Il due fotocamere posteriori Ripetono lo schema principale 12 MP f/1.6 e l’ultragrandangolare 12 MP (angolo 120°). Il notch ospita una fotocamera selfie da 12 MP con hardware Face ID.

questo è tutto iPhone 13 Prezzi bassi Per acquistare negli Stati Uniti:

128 GB per $ 799 o $ 33,29 al mese. 256 GB per $ 899 o $ 37,45 al mese. 512 GB per $ 1099 o $ 45,79 al mese.

Un po’ più economico Prezzi iPhone 13 mini negli Stati Uniti d’America.:

128 GB per $ 699 o $ 29,12 al mese. 256 GB per $ 799 o $ 33,29 al mese. 512 GB per $ 999 o $ 41,62 al mese.

Come in ogni generazione di telefoni cellulari, alcune opzioni di colore vengono modificate da Apple. iPhone 13 può essere acquistato in bianco, nero, verde scuro, rosa, blu scuro e rosso.

iPhone 13 Pro e Pro Max

Se vogliamo acquistare i telefoni cellulari del marchio Apple più esclusivi, dovremmo scegliere iPhone 13 Pro 6,1 pollici (2.532 x 1.170 pixel) o file iPhone 13 Pro Max 6,7 pollici (2778 x 1284 pixel). Entrambi utilizzano schermi OLED con una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz.

Possiede Tripla fotocamera posteriore Con sensori da 12 MP: sensore principale con apertura f/1.5 e ultragrandangolare 120° con apertura f/1.8 e un zoom ottico x3 apertura f/2.8. Inoltre, il sensore LiDAR è responsabile del calcolo della profondità.

Sulla parte anteriore, duplicano 12 megapixel con Face ID. Nella guida è Mela A15 BionicaNon mancano la resistenza all’acqua IP68 e la ricarica rapida fino al 50% in 30 minuti.

Sopra il Prezzi iPhone 13 Pro Negli Stati Uniti esistono quattro versioni di storage:

128 GB per $ 999 o $ 41,62 al mese. 256 GB per $ 1099 o $ 45,79 al mese. 512 GB per $ 1.299 o $ 54,12 al mese. 1 TB per $ 1.499 o $ 62,45 al mese.

finalmente , Prezzi iPhone 13 Pro Max sono i top di gamma:

128 GB per $ 1099 o $ 45,79 al mese. 256 GB per $ 1.199 o $ 49,95 al mese. 512 GB per $ 1.399 o $ 58,29 al mese. 1 TB per $ 1.599 o $ 66,62 al mese.

iPhone 13 Pro ha una gamma di colori più ufficiale, con modelli in Dark Grey, White, Dark Green, Light Blue e Gold, e anche con finiture Ceramic Shield.

iPhone X

Siamo già arrivati ​​con l’iPhone che non può essere acquistato direttamente da Apple o negli store ufficiali, ma è comunque disponibile attraverso altri canali. iPhone X è il primo modello “tutto schermo” con pannello OLED da 6,8 pollici (2436 x 11,25 pixel), che ha anche rilasciato un notch per il riconoscimento facciale ID connessione.

Installazione del chip A11 Bionicotelecamere posteriori, 12 MP + ultragrandangolare 12 MPE un sensore selfie da 7 megapixel. La resistenza all’acqua è di livello “solo”. IP67Finiture in vetro gorilla e acciaio, disponibile in bianco e nero.

In termini di software, l’iPhone X è ancora valido nel 2022, perché è uno dei telefoni cellulari con l’attuale iOS 15.

Attualmente, puoi acquistare un iPhone X usato o ricondizionato solo negli Stati Uniti. lo smartphone Parte di circa $ 300 a $ 400 A seconda della capacità (64 GB o 256 GB) e dello stato di salvataggio.

iPhone XR

L’iPhone XR è arrivato come una versione “economica” dei telefoni cellulari iPhone XS e XS Max, ampliando il catalogo. lei ha Schermo IPS da 6,1 pollici (1.792 x 828 pixel) con cornici sottili e sopra c’è il processore Apple A12 Bionic.

una montagna Fotocamera posteriore da 12 MP e fotocamera selfie da 7 MP, che si trova nello slot insieme ad altri elementi di riconoscimento facciale. resistenza all’acqua IP67e ha anche una corrente iOS 15.

L’iPhone XR è prodotto in bianco, nero, azzurro, giallo, arancione e rosso, con versioni da 64 GB o 128 GB. Attualmente non è più ufficialmente in vendita negli USA, troveremo unità da acquistare usate o “modificate” A partire da circa $ 300 A seconda della conservazione.

iPhone 8 e 8 Plus

Forse il più vecchio cellulare Apple che ha ancora senso acquistare nel 2022 sarà iPhone 8 da 4,7 pollici (1334 x 750 pixel) e file iPhone 8 Plus 5,5 pollici (1920 x 1080 pixel). Sebbene sia stato lanciato nel 2014, entrambi hanno ricevuto iOS 15l’ultima versione.

L’iPhone 8 è dotato di una singola fotocamera posteriore da 12 MP, mentre l’8 Plus aggiunge un secondo sensore teleobiettivo con zoom ottico 2x. La fotocamera selfie da 7 megapixel si trova negli ampi bordi dei telefoni cellulari, dove viaggia anche il sensore di impronte digitali. ID connessionePerché non ha una funzione di riconoscimento facciale.

È realizzato in alluminio e vetro a colori Nero, argento o altro rosaOffre resistenza all’acqua IP76.

Per quanto riguarda i prezzi, la maggior parte dei dispositivi iPhone 8 si sposta Da $ 200 a $ 300 circasempre per modello, conservazione e condizioni.

corso dentro 2022 Abbiamo molti telefoni cellulari iPhone da acquistare negli Stati Uniti., poiché Apple sta ampliando sempre di più il suo catalogo. Sta a noi scegliere quello più adatto alle nostre esigenze e al nostro budget, poiché le opzioni sono piuttosto diverse.

Il 20% degli Stati Uniti utilizza ancora il 3G, perché?