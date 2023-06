120 € di sconto su questo laptop HP con chip i5 di 13a generazione, perfetto per l’uso domestico o per studenti

Quando siamo interessati a un laptop per uso domestico, alcune caratteristiche che ci consentono prestazioni minime nel suo comportamento con le azioni quotidiane, chiediamo anche che abbiano un prezzo competitivo. Questo HP 15-fd0075ns Soddisfa questo obiettivo, inoltre, la succulenta ora riceve uno sconto Amazzonia Il che lo lascia a 649 euro.

HP 15-fd0075ns – Laptop FHD da 15,6 pollici (Intel Core i5-1335U, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, scheda grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home) argento – tastiera QWERTY spagnola

Acquista l’HP 15-fd0075ns al miglior prezzo

Questo HP Prima costava 769 euro, ma ora, con 120 euro di sconto Da Amazon, il suo prezzo scende a 649 euro. La spedizione è gratuita e veloce per gli utenti Prime o per coloro che usufruiscono della prova gratuita on demand di un mese del servizio.

È un laptop HP che ha uno schermo 15,6 pollici con precisione Alta precisione (1920 x 1080 pixel), bordo fine, pannello Schermo a cristalli liquidi E 250 netti di luminosità. Installa il processore Processore Intel Core i5-1335U Con grafica integrata Intel Iris Xe. La sua RAM è 16 gigabyte e conservarlo Unità SSD da 512 GB.

Viene fornito con Windows 11 Home installato come sistema operativo. Per connettersi in modalità wireless, dispone di WiFi 6 e Bluetooth 5.3. Tra le sue porte, abbiamo tre porte USB, una delle quali tipo CUno Porta HDMI E un ingresso per cuffie e microfono da 3,5 mm. Pesa 1,59 libbre.

