Per molto tempo, i giocatori di Xbox Series X si sono chiesti | S sul perché i 120fps non sono abilitati su console, dato che il gioco è stato introdotto con quella caratteristica appariscente quando è stata rilasciata la nuova generazione. dopo un po, È stato finalmente confermato che la frequenza di 120 fps è tornata zona di guerra Su Xbox Series X | la prossima settimana, Con la toppa di mezza stagione.

120fps tornano su Warzone su Xbox Series X | S la prossima settimana

Siamo felici di condividere che a partire dal bundle di metà stagione della prossima settimana, i giocatori sulle console Xbox Series potranno divertirsi ancora una volta #zona di guerra Con supporto per 120 Hz. Ci auguriamo che questo, insieme a molti altri entusiasmanti aggiornamenti, renda l’esperienza della caldera ancora più piacevole! 🙂 – Raven (Software Raven) 20 maggio 2022

Una notizia incredibile per tutti i fan zona di guerra Sulle console Microsoft, ora potrai goderti di nuovo il gioco a 120 fps. Non è stato riportato nulla dallo studio alla data della patch. Ma si ritiene che possa arrivare il 25 maggio, Insieme a nuovi contenuti e funzionalità.