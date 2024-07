13-10. La Spagna continua a fare passi da gigante a Rotterdam e batte anche l’Italia

IL Squadra spagnola di pallanuoto femminile aggiunse il suo Seconda vittoria in due giorni Torneo delle Nazioni Rotterdam VI. Questa volta era contrario ItaliaPer un chiarimento 13-10 Si confermano le buone sensazioni mostrate in giornata nella vittoria contro l’Olanda.





La Spagna continua la sua preparazione olimpica con un solido passo avanti, con prestazioni finora eccezionali in un torneo impegnativo. Partendo sempre dalle specificità di questo tipo di partite, dai tiri, dalla gestione dei minuti e da ciascuna squadra nei diversi punti del percorso verso i Giochi di Parigi (ad esempio, Gli Stati Uniti hanno perso 8-10 in un’amichevole contro l’Ungheria), la nazionale ha ottenuto ancora una volta una vittoria notevole, che continuerà a far parlare di sé.

La Spagna era in vantaggio 3-2 alla fine del primo quarto, ma vinse nel secondo e nel terzo quarto. Tra questi, i capitoli 5-2 e 4-1 hanno portato al suo arrivo Il vantaggio è stato 12-5 negli ultimi otto minuti. Tra loro furono trovate alcune talpe del gruppo. Una sezione 1-5 vs Ha inasprito la concorrenza che è sempre stata dominante.

La squadra ha vinto contro la squadra italiana, che ha iniziato ieri a partecipare al torneo dopo aver perso 9-7 nella partita contro l’Australia. Anche questo è il caso Un concorrente che si misura nello sportLa configurazione dei passaggi o dei cross potrebbe essere in gioco nell’ultima giornata della fase a gironi, il 4 agosto.

L’Italia ha un muro potente, anche se la Spagna l’ha tenuto nelle ultime partite. Astralpool con una giovane donna di Sabadell Sofia Giustini e giocatore dell’Assolim Mataró Silvia Avegno Come i suoi due leader, la squadra spagnola ha potuto prendere diverse decisioni a livello sportivo oltre al tiro, in vista dello scontro olimpico tra poche settimane.

Per prima cosa è il momento di procedere con la preparazione. La Francia vi aspetta questo giovedì alle 17:15., un contendente pioniere in un’area un po’ di nicchia, ma sempre più formidabile sul pianeta della pallanuoto. La Spagna lo ha battuto 14-7 ai Mondiali di Doha. Poi aspetterà venerdì l’ultima partita.