14 dispositivi ad energia solare

I gadget e i dispositivi a energia solare continuano a migliorare la loro efficienza e a crescere nel mercato, grazie ai progressi tecnologici e ai prezzi più elevati per l’energia proveniente da risorse “convenzionali”. Indipendentemente dal fatto che tu abbia o meno pannelli solari, puoi risparmiare denaro utilizzandoli o semplicemente trovare un’alternativa “scollegata” per situazioni in cui non hai una presa nelle vicinanze. Continua a leggere per trovarne alcuni Gadget solari e dispositivi che puoi trovare per portarti delle piacevoli sorprese.





Il Bersaglio Zero beduino 10 (98€) 10W è un dispositivo a pannello solare leggero e moderatamente compatto Perfetto per caricare piccoli dispositivi Come il tuo cellulare, power bank, guarda… direttamente attraverso la sua USB. Sebbene sia progettato per il campeggio o lo zaino in spalla, è un ottimo modo per distogliere la mente dalla presa. È disponibile nelle versioni da 20 e 50 watt, che sebbene più grandi, possono essere utilizzate direttamente per dispositivi più grandi come tablet o batterie.



Pannello Solare per Adulti di Goal Zero Nomad 10, Nero, 10 Watt

Il PowerOak AC50S (529€) è un “Generatore solare portatile” composto da batterie al litio da 500 watt e un inverter a onda sinusoidale pura da 300 watt. Può essere utilizzato con precisione per collegarsi ad alcuni pannelli solari, o per collegarlo a una presa o anche a una presa accendisigari per immagazzinare energia e poterla utilizzare in seguito. Date le sue dimensioni, è molto interessante per le vacanze







PowerOak AC50S Generatore di energia solare, batteria al litio da 500 Wh, uscita CA 230 V, CC 12 V, USB tipo C, generatore di energia solare portatile da 300 W per un viaggio in campeggio o in un camper

Cambia il tuo vecchio power bank per questo modello solare e Anker Powercore solare (79 euro18 watt con una capacità teorica di 20.000 mA. Con due porte, torcia a LED e resistenza all’acqua e alla polvere IP65, non solo ricarica il tuo telefono e altri dispositivi senza bisogno di una spina, ma è anche perfetto per le vacanze in campagna e il campeggio.







Anker PowerCore Caricabatterie Solare Portatile USB-C 20000mAh 18W, con 2 Porte e Torcia, IP65 Resistente ad Acqua e Polvere, per Escursionismo, Escursionismo, Campeggio, Compatibile con Smartphone e Altro READ Gli esperti rimuovono ogni possibilità di una bolla immobiliare in Spagna da EFE

Leggendo il titolo di questo articolo, forse la prima cosa che mi viene in mente è il classico calcolatore solare. Questo modello Casio MS-8E (8,90€) all’interno delle proposte di base del marchio. Con un display extra-large a otto cifre, perfetto per l’uso quotidiano.







Casio MS-8E – Calcolatrice solare/batteria desktop con display ultra grande a 8 cifre con calcolatrice percentuale avanzata

La calcolatrice solare è un classico (che ricordo dalla mia infanzia senza andare oltre), ma sono altri strumenti che utilizziamo oggigiorno che hanno fatto il salto nell’energia solare come questa tastiera wireless Logitech K750 (76€). È dotato di un design elegante e di alta qualità con un tastierino numerico e una connessione wireless avanzata a 2,4 GHz.







Logitech K750 Tastiera Wireless ad Alimentazione Solare per Windows, Wireless 2.4GHz con Ricevitore USB Unificato, Ultrasottile, Compatibile con PC, Laptop, Layout QWERTY Spagnolo – Nero

Per ragazzi e ragazze (8-12 anni) che amano la tecnologia e la creatività, questo kit robotico cubicolo sognante (24,99 €) con 190 parti per costruire fino a 12 diversi modelli di robot alimentati da un pannello solare.







Dreamy Cubby Stem Toys per bambini di 8 anni 12 in 1 Kit robot ad energia solare Giocattoli educativi per l’apprendimento della scienza con pinze Regalo di Pasqua per bambini di 8-12 anni

E se la calcolatrice è la più nota, forse queste cuffie wireless sono la sorpresa: sono il modello Los Angeles per Urbanista (199€Ha un design molto preciso con finiture in ecopelle, cancellazione attiva del rumore e un’impressionante durata della batteria di 80 ore.







Urbanista Los Angeles Cuffie con cancellazione attiva del rumore Solar Powerfoyle Auricolari wireless Bluetooth 5.0 Rilevamento in-ear Gold Sands

Se hai un giardino e vuoi mettere una telecamera di sorveglianza collegata, questo lampeggio esterno È una delle alternative più interessanti grazie al suo design compatto e all’installazione senza cavi. Per quanto riguarda le sue caratteristiche, ha visione HD diurna e notturna con infrarossi, audio bidirezionale e rilevamento del movimento. È alimentato da una batteria che puoi continuare a caricare da un pannello solare (39 euro). Pacchetto completo non disponibile (139), ma puoi acquistarli separatamente.







supporto per pannello solare lampeggiante | Blink Supporto per pannello solare per videocamera Blink per esterni, nero

Puoi anche aprire la porta della tua fattoria con questo set TOPENS A5S (239€) di tipo a battente elettrico, è in grado di movimentare tornelli fino a 250kg o 5m, e comprende una centralina solare e intermittente.







TOPENS A5S – Apricancello elettrico automatico ad energia solare per tornelli fino a 250 kg o 5 m, include controller solare e filtro

Continuiamo il giardino con un elemento decorativo che puoi azionare senza dover staccare la spina o la batteria: una fontana solare (19 euro), con la sua speciale pompa in grado di sollevare acqua fino a 80-90 cm.







Fontana Solare per Laghetto, Pompa dell’Acqua ad Energia Solare AISITIN 3.5W, Fontana Solare con 6 Stili, Fontana per Laghetto da Giardino, Vasca per Uccelli, Erba, Circolazione dell’Acqua per Ossigeno

Per l’esterno come il tuo giardino o per il campeggio, questo Kit lampada solare KK.BOL (17 euro). Il kit è composto da un pannello fotovoltaico, cavi, una sorgente luminosa e una batteria. Secondo il produttore, offre una vita utile di circa 50.000 ore.







Luce solare KK. Lampada solare portatile a forma di ciotola Lampadina a LED Pannello solare Lampada da lavoro notturna da campeggio Luce solare da giardino

Tra questi classici strumenti solari ci sono gli orologi, ma questo Garmin Instinct solare (273€) fa un passo avanti: siamo di fronte a un Robusto orologio sportivo GPS di fascia media (Con standard militare MIL-STD-810G) Resistente alle cadute, agli urti e all’acqua, con GPS, GLONASS, Galileo e indicatori avanzati per le tue avventure.





Per gli amanti dell’avventura e degli esploratori, è anche potente Raggio lucidato solare (49€) con luce LED, una presa per caricare i tuoi dispositivi e un pratico moschettone per agganciarlo allo zaino. Sebbene abbia un pannello solare in modo da poter utilizzare l’energia solare, funziona anche con una manovella, utilizzando una batteria, una presa USB e batterie in modo da poter sempre accedere alle informazioni, qualunque cosa accada.







Radio ad energia solare, radio di emergenza portatile, radio dinamo meteorologica AM/FM/SW, caricatore USB per telefono, LED e luci di lettura, allarme SOS, bussola per campeggio all’aperto

Se pensi due volte al prezzo dell’elettricità quando accendi il forno, puoi sempre approfittare del sole durante questi mesi estivi (nota che funziona tutto l’anno finché c’è il sole) con questo Forno solare Joseon Fusion (599€), anche se avrai bisogno di tempo (tra 20 minuti e 3 ore) per cucinare e mettere a punto le tue preparazioni. Per una versatilità ancora maggiore, funziona anche con l’elettricità.

