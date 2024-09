14 gallerie d’arte eccezionali da vedere in Europa questo autunno

L’Europa è un tesoro di gallerie d’arte di livello mondiale, e questo autunno non è diverso. Dai un’occhiata alle nostre scelte preferite da non perdere.

Questo autunno, le gallerie più prestigiose d’Europa presentano una serie di mostre, installazioni e retrospettive da non perdere.

Da un campione di Van Gogh ‘Unico nel suo genere’ alla National Gallery di Londra in onore di Gabriel Münter Al Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza di Madrid, gli amanti dell’arte hanno solo l’imbarazzo della scelta.

Ti senti sopraffatto o non sai da dove cominciare? Non preoccuparti: ecco la nostra guida alle 14 migliori gallerie in cui potresti voler prenotare un viaggio.

“Surrealismo” al Centre Pompidou (Parigi, Francia)

Quest’anno ricorre il centenario della sua nascita Dal surrealismocon la pubblicazione del Manifesto surrealista nell’ottobre 1924. Non c’è quindi momento migliore per visitare la mostra “Surrealismo” al Centre Pompidou di Parigi, che riunisce opere di artisti simbolisti come Salvador DalìRené Magritte, Max Ernst e Joan Mirò. La mostra è concepita “come un labirinto” e rende omaggio anche a donne surrealiste come Leonora Carrington e Dora Maar. Il fascino principale dello spettacolo? Un “tamburo” centrale ospita l’originale Manifesto surrealista, appositamente donato dalla Bibliothèque Nationale de France, accompagnato da uno schermo multimediale che fa rivivere la creazione del Manifesto.

Il Surrealismo al Centre Pompidou sarà addirittura aperto 13 gennaio 2025.

Mark Bradford: Continua a camminare. Stazione di Amburgo (Berlino, Germania)

“Mark Bradford: Keep Walking” segna la riapertura dello storico complesso edilizio Rijkhallen nell’Hamburger Bahnhof di Berlino. La mostra, che abbraccia due decenni, presenta 20 opere dell’artista 62enneTra dipinti, sculture e installazioni che esplorano razza, genere e disuguaglianza economica. Radicata nella sua educazione a Los Angeles, l’arte di Bradford utilizza oggetti trovati, come poster e ritagli di giornale, per affrontare questioni sociali e politiche, in particolare l’esperienza dei neri americani. I punti salienti includono l’enorme scultura “Pampered Foot” e la tavola interattiva “Float”..

“Mark Bradford: Keep Walking” è in funzione alla Hamburger Bahnhof fino al 18 maggio 2025.

Noah Davis al DAS Minsk (Potsdam, Germania)

Das Minsk, a Potsdam, in mostra dal 7 settembre La più grande offerta istituzionale del compianto Noah Davis (1983-2015). Con più di 50 operequesta retrospettiva abbraccia l’intera carriera di Davis e successivamente si recherà al Barbican di Londra e all’Hammer Museum di Los Angeles. Organizzata in ordine cronologico, la mostra evidenzia il percorso creativo di Davis dalla sua prima mostra nel 2007 fino alla sua prematura scomparsa all’età di 32 anni nel 2015. Espone dipinti inediti, opere su carta e sculture. Promette di essere un tributo emozionante e indimenticabile all’artista la cui eredità continua a risuonare.

“Noah Davis” nel DAS Minsk up Il 5 gennaio 2025.

“Van Gogh: Poets and Lovers” alla National Gallery (Londra, Regno Unito)

In quello che è stato descritto come uno spettacolo “una volta ogni secolo”, La Galleria Nazionale espone più di 60 opere impressionanti Di leggendario Vincent van Goghtra cui “Notte stellata sul Rodano”, “La casa gialla” e “I girasoli”. Oltre a questi capolavori di fama mondiale, la mostra presenta anche una selezione di dipinti e disegni di Van Gogh raramente visti, offrendo un’esplorazione… La profondità dello sviluppo creativo dell’artista Durante i suoi anni di trasformazione ad Arles e Saint-Rémy. Inutile dire altro: è una mostra da non perdere.

“Van Gogh: Poeti e Amanti”, alla Galleria Nazionale, fino 19 gennaio 2025.

“Espressionismo tedesco” Museo Moderna (Stoccolma, Svezia)

Questa mostra riunisce le opere vibranti e trascendenti del gruppo Die Brücke (Il Ponte), che sconvolsero la scena artistica dell’inizio del XX secolo con i loro colori vivaci e le forme semplificate. Fondata nel 1905 da A Un gruppo ribelle di studenti di architetturaL’arte di Bruck segna l’inizio del grande contributo tedesco al modernismo e alla creazione dell’espressionismo. Per la prima volta nella regione nordica, il Moderna Museet svedese consente ai visitatori di esplorare Una raccolta di dipinti, disegni e sculture Tra i fondatori di Bruck – Ernst Ludwig Kirchner, Otto Bleil, Erich Heckel e Carl Schmidt-Rottluff – così come membri successivi come Emil Nolde e Max Bechstein.

“Espressionismo tedesco” al Moderna Museum di 21 settembre 2024 A 9 marzo 2025.

“Céline Lagward (1873-1961): Fotografa” al Museo d’Orsay (Parigi, Francia)

Il Museo d’Orsay mette in risalto l’opera di Céline Lagarde, figura pionieristica della fotografia dell’inizio del XX secolo, in una grande mostra retrospettiva. Questo è il primo Una mostra dedicata esclusivamente a una fotografa attiva in Francia prima della Prima Guerra Mondiale. La mostra, che comprende circa 140 opere originali di Lagarde, rivela il suo enorme contributo alla fotografia e la sua influenza sul mondo artistico del suo tempo. È un’occasione per scoprire non solo “la fotografa riconosciuta oggi come la più importante emersa in Francia nei primi settantacinque anni di esistenza del mezzo, ma anche, soprattutto, un’artista già riconosciuta in vita come una delle grandi fotografi del suo tempo”.

“Céline Lagarde (1873-1961): Fotografa” al museo d’Orsay sarà aperta dal Dal 24 settembre 2024 al 12 gennaio 2025.

“Monet e Londra: vedute del fiume Tamigi” in Galleria Courtauld (Londra, Regno Unito)

Per la prima volta in 120 anni, la magnifica Courtauld Gallery di Londra riunisce i suoi dipinti impressionisti Claude Monet A proposito di Londra. Questa serie è stata realizzata durante il soggiorno dell’artista francese nella capitale tra il 1899 e il 1901, e comprende opere sul ponte di Charing Cross, sul ponte di Waterloo e sul Parlamento. La grande mostra Finalmente soddisfa il desiderio di lunga data di Monet di esporre questi dipinti a LondraA soli 300 metri da dove molti di loro furono dipinti. Prendi il mio Monet!

“Monet e Londra: vedute del fiume Tamigi” alla Courtauld Gallery di Londra 27 settembre 2024 A 19 gennaio 2025.

“Helen Frankenthaler: Pittura senza regole” a Palazzo Strozzi (Firenze, Italia)

Grazie all’innovativa tecnologia di ammollo, che consiste in Versare i colori ad olio diluiti sulla tela non preparataCon il suo approccio unico all’astrazione, Helen Frankenthaler ha trasformato il campo della pittura e ha aperto la strada alle future generazioni di artisti. Ora, questo autunno, lo storico Palazzo Strozzi ospita un’ampia mostra che presenta il lavoro dell’artista americano del XX secolo. Esplorerà il suo sviluppo artistico dal 1953 al 2002dove ha saputo eccellere nel campo dell’espressionismo astratto, prevalentemente maschile.

“Helen Frankenthaler: Painting Without Rules” è a Palazzo Strozzi dal 27 settembre 2024 al 26 gennaio 2025.

“Chagall” al Museo Albertina (Vienna, Austria)

Dal 28 settembre 2024 al 9 febbraio 2025, il Museo Albertina espone circa 90 affascinanti opere di Marc Chagall, forse L’artista ebreo più famoso del XX secolo. I visitatori avranno l’opportunità di immergersi in immagini vibranti dell’amore e della vita di Chagall, popolate da stravaganti personaggi ricorrenti come asini e galli, molti dei quali ambientati sullo sfondo toccante della Seconda Guerra Mondiale e dell’Olocausto.

“Chagall” al Museo Albertina sarà aperto Dal 28 settembre 2024 al 9 febbraio 2025.

“Paola Rego: Giochi di potere” Kunstmuseum Basel (Basilea, Svizzera)

Le opere di Paola Rego, una delle pittrici figurative più avvincenti degli ultimi decenni, sono finalmente in mostra in Svizzera, al Kunstmuseum di Basilea. L’opera dell’artista portoghese-britannico 87enne è A Un vortice di immagini e umorismo neroche trasforma personaggi archetipici delle fiabe e del folklore in donne reali e complesse che affrontano le dure realtà della vita. Con dipinti, opere grafiche e oggetti a forma di manichini nel corso della sua carrierala storica mostra viennese offre al pubblico svizzero la prima opportunità di sperimentare la visione artistica potente e spesso inquietante di Rigaud nel paese.

“Paula Rego: Power Games” al Kunstmuseum Basel sarà aperta a partire da 28 settembre 2024 A 2 febbraio 2025.

“Rembrandt-Hoogstraten” Kunsthistorisches Museum Vienna (Vienna, Austria)

Sempre a Vienna, per la prima volta, il Kunsthistorisches Museum espone il maestro barocco Rembrandt In una mostra senza precedenti. L’offerta riunisce una gamma eccezionale di prestiti internazionali Per evidenziare l’affascinante rapporto tra l’influente artista olandese della Golden Age e il suo talentuoso allievo, Samuel van Hoogstraten. In preparazione alla mostra, il museo sta portando avanti un’importante operazione Progetto di restauroIn collaborazione con istituti di ricerca internazionali come Rembrandthuis di Amsterdam Rivela i segreti delle tecniche e dei materiali pittorici di Rembrandt. I pezzi chiave, come il famoso “Piccolo autoritratto”, vengono meticolosamente esaminati e restaurati utilizzando le tecniche più recenti.

“Rembrandt-Hoogstraten”, al Kunsthistorisches Museum, Vienna, da 8 ottobre 2024 A 12 gennaio 2025.

Jean Tinguely alla Pirelli HangarBicocca (Milano, Italia)

Dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta la mostra è presentata all’Hangar Pirelli di Bicocca Più di 30 sculture cinetiche Le opere più importanti dell’artista svizzero Jean Tinguely (formalmente noto come “Métamatics”). Uno dei pionieri dell’arte del XX secolo, Tingley è noto per la sua arte che trasforma oggetti di uso quotidiano in meraviglie meccaniche stravaganti e rumorose che danzano ed emettono energia imprevedibile. L’imperdibile mostra promette di essere un “teatro audiovisivo di enormi opere cinetiche, dove installazioni musicali colorate saranno giustapposte a strumenti dissonanti”.

Jean Tinguely al Pirelli Hangar Bicocca sarà Aperto dal 10 ottobre 2024 al 2 febbraio 2025.

“Human, Pictet Prize” al Ratskeller di Circle City (Lussemburgo, Lussemburgo)

Se ti piace la fotografia, non perderti la mostra “Human, Prix Pictet”, che inaugura nello storico Ratskeller del Cercle Cité in Lussemburgo. Sono in mostra i lavori di 12 fotografi di livello mondiale, raccolti sotto il tema “Umanitario”.. Tra questi spicca il vincitore del Premio Pictet di quest’anno Gauri Gill, le cui fotografie evocative documentano più di due decenni di vita nelle zone rurali del Rajasthan, in India. Altrettanto sorprendente è la documentazione di Ragnar Axelsson sulle popolazioni indigene che vivono ai margini delle terre abitabili.

“Human, Prix Pictet” al Ratskeller del Cercle Cité sarà aperto a partire dal 18 ottobre 2024 A 19 gennaio 2025.

Gabriel Münter: il grande pittore espressionista– Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza (Madrid, Spagna)

Gabriel Muntermembro fondatore del gruppo rivoluzionario Blue Rider, viene onorata in una nuova mostra al Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza, la prima grande retrospettiva del suo lavoro in Spagna. con Oltre 100 vivaci dipinti, disegni, stampe e fotografieLa mostra mira a immergere lo spettatore nel mondo profondamente personale di Münter, dove oggetti quotidiani, paesaggi e relazioni intime vengono catturati nella loro forma più pura attraverso linee audaci e colori sorprendenti.

La mostra si apre con uno sguardo inedito alle prime incursioni di Münter nella fotografia, un mezzo che ha svolto un ruolo essenziale nella formazione della sua personalità. Sviluppo tecnicoprima di esplorare i suoi viaggi attraverso l’Europa e il Nord Africa con il suo partner Wassily Kandinsky. Spiccano i capolavori del periodo del Cavaliere Azzurro, seguiti dalle opere meno conosciute realizzate durante il suo esilio in Scandinavia.

“Gabriel Münter: il grande pittore espressionista” Il Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza sarà aperto dalle 12 novembre 2024 A 9 febbraio 2025.