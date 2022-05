14 siti Web con offerte di lavoro a distanza dove puoi trovare lavori a distanza

Ti diamo una lista 14 pagine dove puoi trovare offerte di lavoro a distanza, così da poter trovare un nuovo lavoro da svolgere a distanza da casa. Negli ultimi anni, la pandemia di COVID-19 ha accelerato la crescita del lavoro a distanza e molte piattaforme si sono adattate o loro sono nati Per concentrarsi su questo tipo di lavoro.

Abbiamo compilato un elenco di 14 fonti in modo da poter iniziare la ricerca. La maggior parte sono pagine dedicate al lavoro a distanza e quasi tutte sono per lavori internazionali. Tuttavia, abbiamo incluso anche alcuni siti Web di lavoro in Spagna o pagine di lavoro a vita che hanno un filtro facile da trovare e fare clic per selezionare solo offerte remote.

Abbiamo cercato di concentrarci su alcune delle pagine più importanti, ma abbiamo inserito anche alcune di quelle meno conosciute. Tuttavia, come diciamo sempre a Xataka Basics, se pensi che abbiamo tralasciato qualcosa che dovrebbe essere nella nostra lista, Ti invitiamo a condividerlo con tutti nella sezione commenti. In modo che anche i lettori traggano vantaggio dalla conoscenza dei nostri xtakeros.

Talento di Angel List

Angel.co è una pagina che si concentra interamente sulla pubblicazione di offerte di lavoro a distanza. Ma questo è qualcosa che hai in comune con la stragrande maggioranza dei portali in questo elenco. Ciò che rende questo portale davvero speciale è questo Pubblica solo offerte di avvioquindi è una buona opportunità per entrare a far parte delle giovani squadre affamate di successo.

Uno dei vantaggi di questa piattaforma è che ti mette direttamente con i proprietari delle startup, senza intermediari, e offrono un processo rapido per iscriversi alle offerte. A differenza di quello, Punta molto sul settore tecnologicoSoprattutto nello sviluppo del software. Per quanto riguarda i posti di lavoro, ce ne sono molti per le start-up americane e indiane, e ce ne sono di europee, ma sono meno.

lavori flessibili

È uno dei portali più veterani e rispettabili Specialista del lavoro a distanza. È in inglese ed è nato nel 2007, ma è utilizzato da molte aziende rispettabili. Complessivamente, ha più di 30.000 posti di lavoro disponibili da oltre 8.000 aziende diverse.

Il sito è in grado di effettuare un filtraggio estensivo delle offerte presentate, al fine di garantire che siano il più possibile competitive e trasparenti. Tutto questo con un sistema di 50 categorie occupazionali, con un focus particolare su quelle legate allo sviluppo. Forse la loro unica debolezza, che allo stesso tempo permette loro di essere competitivi e prudenti, è quella È una piattaforma di pagamentoGli utenti devono pagare per utilizzarlo e richiedere offerte.

Google lavori

Questo è Portale Google per la presentazione delle tue offerte di lavoroQuindi, se vuoi lavorare in un ufficio Google in tutto il mondo, hai un posto dove cercare. Qui si distingue Puoi scegliere di visualizzare solo i lavori remoti Quando sei negli elenchi di lavoro e guarda il sito del filtro.

informazioni

Questo è Una delle porte più famose della Spagna Per cercare lavoro, quindi vista l’emergere di piattaforme specifiche per il lavoro a distanza, ho deciso di evolvermi. Per questo, tra i filtri disponibili quando si tratta di valutare le offerte di lavoro per gli utenti, c’è anche il fattore telelavoro.

Tutto quello che devi fare è eseguire una ricerca o fare clic direttamente su un file Per cercare un lavoro dal web. In esso, avrai una sezione nella colonna del filtro a sinistra Faccia a faccia/lavoro a distanzadove ti viene detto se vuoi Lavoro faccia a faccia, telelavoro o ibrido Per essere in grado di determinare la flessibilità di cui hai bisogno.

Jobspresso

riguarda Piccolo portale per la ricerca di lavoro a distanza, che ha offerte da tutto il mondo, soprattutto nel settore tecnologico. Il suo processo è semplice: fai una ricerca e puoi persino individuare, rivedere le offerte e quando fai clic su una per candidarti per un lavoro, ti porterà al sito Web dell’azienda in cui viene visualizzata l’offerta.

Goble Spagna

Questo è un motore di ricerca di lavoro in Spagna, dove attualmente ci sono più di 90.000 offerte di lavoro elencate da 2.900 pagine web, con un focus particolare sul territorio nazionale. Tutto quello che devi fare è digitare una parola chiave di lavoro e scegliere (o meno) la città spagnola che desideri cercare, quindi vedrai tutti i risultati

La cosa interessante di questa pagina per l’argomento che ci riguarda oggi è quella Ha una scheda in cui puoi filtrare i lavori remotiin modo da elencare facilmente tutte le opere a distanza disponibili nel suo motore di ricerca.

LinkedIn

LinkedIn Il principale social network incentrato sul lavoroQuindi è anche una delle principali piattaforme di reclutamento al mondo. Ha il tuo profilo, i tuoi contatti e hai una sezione di lavoro dove potrai trovare lavori legati alle tue capacità o esperienze.

Quando sei nella sezione ricerca lavoro, Hai un filtro in modo che vengano visualizzate solo le offerte di lavoro a distanza. Per fare ciò, devi solo avviare una normale ricerca di lavoro digitando la parola chiave e nell’elenco dei risultati avrai una scheda Tutti i filtri Dove troverai l’opzione? da lontano anche lontano. È anche possibile, come nello screenshot, essere presentato come suggerimento.

birra

Malt non è un portale dedicato alla ricerca di un’azienda che vuole assumerti, ma un portale incentrato su di loro Offerte per liberi professionisti che lavorano da remoto. Registrandoti, creerai il tuo profilo indipendente, con la tua esperienza, portfolio e altre informazioni su ciò che hai fatto in passato, in modo che le aziende possano trovarti.

Sì, è tutto al contrario, perché Sono aziende che cercano candidati e ti contattano per inviarti proposte. anche, Partecipano molte aziende spagnole O di lingua spagnola, quindi è uno dei pochi portali in questo elenco che non si concentra sugli spettacoli in lingua inglese.

Persone all’ora

Questa è un’altra pagina incentrata sui liberi professionisti in cerca di lavori saltuari, come Malt ma viceversa. In questo sito, le aziende pubblicano online i progetti che vogliono implementare e i liberi professionisti sono quelli che esaminano le offerte e contattano l’azienda che li interessa per offrire questo.

telecomando.co

È una piattaforma per offerte di lavoro in inglese e, come la maggior parte dell’elenco, è particolarmente specializzata nel telelavoro. Come piccola curiosità, ha una sezione in cui appare Domande e risposte per centinaia di aziende che partecipano alla piattaforma. Molte domande per l’autopromozione, ma c’è

Qui troverai centinaia di offerte, Molti di loro sono per lavori legati al settore tecnologico. Questo è il peso di questa piattaforma che ti offre due newsletter settimanali gratuite, una mirata alle offerte del settore tecnologico e una per il resto.

Bene

Un piccolo portale di ricerca lavoro specializzato nel lavoro a distanza. Devi solo scegliere una delle sue categorie o cercare un termine di ricerca e vedrai tutti i risultati. Il tuo motore di ricerca ha una caratteristica speciale Puoi modificare lo stipendio offerto dalle offerte Per concentrarsi su intervalli specifici.

Rimozione

Portale in lingua inglese dove puoi trovare diverse tipologie di offerte di lavoro, Tutti lavorano da remoto. È un portale che concentra quasi tutta la sua offerta su aziende e startup americane, con una grande presenza in campo tech, sebbene abbia anche una sezione per altre da altre parti del mondo, pur non sapendo dire come si può fallo per trovarli negli Stati Uniti.

Il suo motore di ricerca non è completamente completo e non puoi specificare posizioni o stipendi specifici, sebbene queste informazioni appariranno nell’elenco dei risultati che hai nelle tue ricerche. Quando fai domanda per un lavoro, a volte vai al portale dell’azienda stesso e ciò che Remotive ti chiede è che dici che sei dalla loro parte.

Lavoriamo a distanza

Un’altra piattaforma popolare ed efficace per trovare lavoro, come indica il nome, Specialista in offerte di lavoro a distanza o lavorare a distanza. Per i candidati, è una piattaforma gratuita e in inglese, anche se le aziende devono pagare per pubblicare offerte, pagamenti tra $ 300 e $ 600, quindi sono offerte da prendere sul serio.

Per le aziende, per questo importo, non solo pubblicano le loro offerte, ma forniscono loro anche servizi di risorse umane per facilitare e velocizzare il processo di selezione e reclutamento. Per i candidati, il sito contiene Controllo di qualità rigoroso Per assicurarsi che siano tutti competitivi e che non ci siano imbrogli.

Beduini che lavorano

Lavorare i beduini è un’altra cosa Un portale internazionale specializzato in offerte di lavoro a distanzaSono tutti in inglese. Ha molte offerte di lavoro, molte delle quali legate al settore tecnologico, perché potresti voler dare un’occhiata.

È anche una pagina che si sforza di fornire solo offerte affidabili e affidabili. Per questo, il portale collabora con molte società esterne che aiutano nella revisione e nella selezione delle offerte in modo che abbiano il controllo della qualità. Ancora una volta, la pagina addebita alle aziende di poter pubblicare le loro offerte di lavoro.