15% più veloce di Ryzen 9 7950X

Oggi abbiamo riscontrato una perdita di prestazioni Processore Intel Core i9-13900KS Nel software di benchmarking Cinebench R23. Questo è il futuro processore di punta della famiglia Raptor Lake che sarà annunciato al CES 2023 di Las Vegas. Questo processore è stato visto la scorsa settimana nel software di benchmarking di Geekbench, quindi ora abbiamo un nuovo benchmark per confermare le sue prestazioni finali.

Essenzialmente, abbiamo la stessa configurazione di base vista nel Core i9-13900K, ma con frequenze di clock maggiori. Così ci troviamo con la stessa configurazione 24 core e 32 threadma più veloce.

Prestazioni Intel Core i9-13900KS in Cinebench R23

Da un lato abbiamo 8 core Alte prestazioni (P-Core) in grado di raggiungere la frequenza 6,00 GHz. Ciò significa un miglioramento di 200 MHz rispetto al suo fratellino. Quando una coppia di nuclei viene attivata, avrà la frequenza massima 5,80 GHz (per 5,70 GHz) e con tutti attivi, quindi 5,40 GHz (qui non ci sono modifiche). La frequenza di base è 3,20 GHz (rispetto a 3,00 GHz).

D’altra parte, abbiamo 16 core focalizzati sull’efficienza (E-Core) con una frequenza Base/Turbo di 2.20/4,30 GHz. Questi sono identici a quelli inclusi nel Core i9-13900K. Un aumento delle frequenze P-Core porta a un TDP in valore 150 watt. Si tratta di un aumento di 25 W rispetto a quello che ora è il modello top di gamma. Il consumo massimo (limitato in fabbrica) rimane lo stesso 253 watt.

Tutto ciò si traduce nelle prestazioni single-core di Cinebench R23 2.366 punti e prestazioni multi-core 40.998 punti. Questo si traduce in Miglioramento del 5,5%. Rispetto alle prestazioni single-core del Core i9-13900K, mentre il multi-core difficilmente migliora del 3,3%. Ovviamente, il prezzo sarà necessario per giustificare quel piccolo salto di prestazioni.

Per quanto riguarda la CPU AMD più potente, la Ryzen 9 7950Xstiamo parlando della differenza nelle prestazioni single-core e multi-core 15% e 8,1%, rispettivamente.

La CPU più potente sul mercato ma… a che prezzo?

Va ricordato che questo processore raggiungerà i 6,00 GHz finché i benchmark Frequenza di aumento della velocità termica Intel. Ciò significa che si accederà a questa frequenza solo finché la CPU a bassa temperatura Per tutto ciò che ha contraddistinto Intel. Quindi, per sfruttare al massimo la potenza che questa CPU può fornire, è necessario un sistema di raffreddamento ad aria di prim’ordine. O un fluido per le prestazioni, ovviamente.

Fondamentalmente, è un processore focalizzato esclusivamente sul mantenimento della corona delle prestazioni a tutti i costi. Inoltre, si prevede che queste CPU utilizzino silicio “black-leg” per essere in grado di raggiungere i 6,00 GHz fuori dagli schemi, quindi sarà anche la migliore CPU per raggiungere nuovi record di overclocking associati all’azoto liquido. Pertanto, può essere semplicemente considerato come Versione Storie Con cui Intel non si aspetta di fare molte vendite, ma offre il suo ruolo a livello di marketing Come la migliore CPU sul mercato.