2.656 giorni senza un nuovo album di Rihanna e degli altri artisti che se la sono presa comoda | musica

Abbiamo aspettato offerte Rihanna Al Super Bowl e agli Academy Awards per vedere se il cantante ha capitalizzato su due dei più grandi eventi dell’industria dell’intrattenimento con nostra sorpresa, ma senza fortuna. album in uscita (R9) l’interprete delle Barbados resiste a vedere la luce e sembra destinato a esserlo, almeno per un po’ vista la nuova gravidanza della solista.

In un’industria musicale il cui tasso di consumo è notevolmente accelerato e in cui le canzoni (oi singoli, se preferite) sono più lunghe, c’è ancora un piccolo gruppo di artisti che tace. Sono artisti la cui cadenza creativa non segue le tendenze e che hanno tenuto i loro fan in attesa per lunghi periodi di tempo che i loro nuovi lavori vedessero finalmente la luce del giorno.

Rihanna: 2.656 giorni senza R9

Abbiamo perso il conto delle notizie che abbiamo pubblicato sperando di ottenere informazioni dai suoi dintorni, chiudere fughe di notizie, voci, dichiarazioni… tutte riferite alla fine del 2021, metà del 2022, al suo ritorno nel 2023… ma niente.

La nostra fede rimane la stessa e sogniamo che quest’anno sarà l’ultimo anno in cui lo sarà Si vocifera del doppio album di Rihanna. In cui ha investito tutti i suoi interessi musicali e vocali da un lato, e ha sfruttato la sua versione commerciale dall’altro. Un doppio progetto in cui una parte è dedicata alla musica più popolare per riconnettere successi e classifiche di vendita e un’altra in cui sperimenta sonorità come il reggae, l’elettronica o l’hip-hop.

In precedenti interviste, la cantante ha già chiarito che non pubblicherà l’album finché non sarà completamente soddisfatta di registrarlo. E sulla base delle parole di Rihanna all’AP, sembra che la sensazione si stia avvicinando, quindi il lancio potrebbe avvenire presto, anche se probabilmente non è successo prima della maternità. READ Oscar 2023 per il miglior film d'animazione - Analisi e previsioni

Il 7 maggio, festa della mamma nel 2023, sono passati 2.656 giorni senza il suo nuovo album. E nonostante le nostre speranze, è raro che Rihanna pubblichi un album che è stato realizzato anni fa dopo che la sua situazione personale è cambiata così tanto negli ultimi anni.

Beyoncé, 2288 giorni tra Lemonade e Renaissance

L’assenza da record di Beyoncé potrebbe non aver causato tanto clamore quanto quella di Rihanna, ma sono passati 6 anni tra il precedente album in studio dei Queen Bey, Lemonade, e il nuovo album, Renaissance. Non è stato un periodo di completa assenza dalla musica quando ha lanciato il suo secondo tour congiunto con Jay-Z Carter Si stava preparando per il suo nuovo lavoro.

Perché il Rinascimento ha visto la luce annunciata come una trilogia dei diversi stati d’animo del traduttore negli anni della pandemia globale. A tutto questo lavoro e al loro progetto comune dobbiamo aggiungere la situazione familiare in cui ha dato alla luce i suoi gemelli.

Se c’è una somiglianza tra queste parentesi di Rihanna e Beyonce (Famiglia, pandemia, registrazione in pausa…) Perché il loro status di superstar consente loro di scatenarsi mentre la loro incredibile base di fan attende con ansia e risponde sempre quando tornano.

Amaia Montero, 1801 giorni da quando è nata per credere

È un caso eccezionale perché sembrava che il suo ritorno musicale stesse per avvenire qualche settimana fa. La cantante ha lavorato duramente in studio per dare vita alle sue nuove canzoni e sul suo account Instagram ufficiale è venuta a presentare la sua nuova canzone.

Zero segni erano un indirizzo di ritorno Amaya Montero che ha sentito in sottofondo nel suo post su Instagram: “Il tentativo di cambiare noi stessi brucia sotto il mare, o la fine di una brutta storia, cancellando l’equazione abbassa il sipario, risultati a zero. Se mi danno la scelta tra Tokyo o Parigi , starò con te, perché parlare non è conoscenza, non voglio, nemmeno un motivo. Non avrò pietà, non controllerò. Penso che potremmo essere qualcosa di più. Siamo, il tempo lo farà dillo. Voglio solo essere la tua stella numero uno. Siamo invincibili, siamo liberi, siamo incredibili, due problemi, una soluzione. Voglio dire Tuo ti amo, lo voglio con te voglio, Ti amo, ti amo tanto quanto te.

Tuttavia, la solista ha dovuto fermare gli strumenti per dare priorità alla sua salute mentale, che è fondamentale e tutti noi che conosciamo Amaia Montero dobbiamo rivolgerci a lei e sostenerla.

Sono passati quasi 5 anni da Born to Believe e stiamo contando le ore prima di poter finalmente celebrare il 25° anniversario di Amaia Montero con il solista di San Sebastian. Ha pubblicato sulle sue reti: “Tornerò, darò tutto come sempre”. E saremo tutti lì a godercela.

Shakira, 2172 giorni senza un nuovo album ma con tante canzoni

Se finora abbiamo visto esempi di artisti che hanno preso in sordina la loro nuova produzione, stimolando non solo un silenzio discografico ma anche musicale, abbiamo gli esempi più simili e paradossali in Shakira.

Perché Barranquilla non ha pubblicato un nuovo album in studio per 2.172 giorni ma non ha smesso di pubblicare canzoni. singoli, collaborazioni con altri artisti e persino la sua famosa sessione con Bizarrap per il successo da record latino.

Ora è stato confermato solo quando uscirà il dodicesimo album in studio della Colombia con tutte le canzoni che hanno visto la luce negli ultimi mesi e che mettono in risalto il mio terremoto personale nel 2022. Quando lo assisteremo ricevere desiderio intrinseco?

Bruno Mars, non solo (ma come Silksonic)

Affinché nessuno possa pensare che solo le artiste donne decidano di intraprendere azioni creative con facilità, questo rapporto non può mancare la forma di Bruno Marte. L’artista hawaiano ha pubblicato il suo ultimo album da solista nel novembre 2016.

Da allora, sono passati quasi 6 anni e mezzo, 2.361 giorni senza un nuovo album in studio sotto la sua firma. Sebbene questo arco temporaneo sia difficile perché l’artista ha deciso di unirsi ad Anderson. Paak per far rivivere Silk Sonic.

In questa super combinazione che sembra Bruno Mars ma non è Bruno Mars, accendila Una serata con Silk Sonic Sempre a novembre 2021. Un’avventura diversa di un artista diverso a cui piace anche maturare la sua musica prima di salire sul palco.