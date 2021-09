$ 2 milioni: Olivia Rodrigo Costo sostenuto da Hayley Williams e Taylor Swift in ‘Immagini’ | Musica

Solo pochi giorni fa Abbiamo imparato che i nomi Hayley Williams Josh Farrow è l’autore di diverse canzoni del suo gruppo Paramore, nei titoli di coda bene 4 anni a partire dal Olivia Rodrigo. Quando questo argomento è stato rilasciato lo scorso maggio, c’erano molte persone che hanno notato la somiglianza sospetta della canzone miseria Dalla banda di Hayley, anche se non si parla mai di plagio. Infine, l’inclusione di entrambi gli artisti nei loro crediti sembrava confermare tutti i dubbi.

Questa non era la prima volta che Rodrigo e il suo fidato produttore Dan Negro erano stati costretti a dare crediti a un altro artista perché erano un’ispirazione per i californiani nella loro musica. Non appena l’album è stato pubblicato, la stessa Olivia ha ammesso che un’altra sua canzone, 1 passo avanti, 3 passi indietro, ha preso in prestito la melodia da una canzone di Il suo grande riferimento in musica: Taylor Swift. Nello specifico si trattava della canzone CapodannoUno dei brani che fanno parte dell’album di successo reputazione per Taylor.

E con tutti questi episodi, c’erano persone, sia all’interno che all’esterno dell’industria musicale, che usavano solo la parola “plagio” per questi crediti. Ma fortunatamente Olivia Rodrigo non è sola e Ha ottenuto il sostegno aperto di più musicisti di fronte a accuse così gravie Tra questi c’è il leader dei Maroon 5, Adam Levine. Il cantante ha voluto togliere il ferro da questo momento complicato facendo in modo che siano cose che accadono a ogni artista che si rispetti.

La quantità di denaro che Olivia dovrà condividere

Nel bel mezzo di questa tempesta legale, è stato rilasciato il sito web della rivista Billboard I numeri finanziari che Olivia Rodrigo deve incassareCompresi i profitti che ha guadagnato Il successo dell’album acido, ai nuovi coautori di alcuni loro brani. E non è cosa da poco, perché non parliamo né più né meno di 2 milioni di dollari da distribuire tra tutti.

Per essere più precisi, vista la particolare popolarità del brano bene 4 annie Hayley Williams e Josh Farrow hanno ciascuno oltre un milione di dollari assicurati (circa 1.200.000) di quei 2 milioni, mentre Taylor Swift e il suo coproduttore Jack Antonoff riceveranno 824.000 dollari Scrivendolo in 1 passo avanti, 3 passi indietro.

Con tante e polemiche al centro della nostra attenzione, sono tante le persone che vorrebbero sentire la narrazione di tutti i protagonisti di questa storia. Finora, Hailey ha risposto solo all’improvvisa comparsa del suo nome nei titoli di coda bene 4 anni In breve: Il nostro editore è pazzo in questo momento.. Ma ciò che davvero rassicura i suoi fan è sapere, certo, che i procedimenti legali sono stati chiusi amichevolmente.

Comunque questa notizia serve anche per darci un’idea di tutti i soldi che Olivia avrebbe avuto grazie a lei acido. Tieni presente che, nonostante il diritto d’autore comune, La maggior parte dei suoi profitti continuerà ad andare a lei qualsiasi cosa succeda. Quindi abbiamo parlato di qualche milione in più per il debutto di un artista che vuole continuare a pubblicare più musica nei prossimi anni. Che follia!