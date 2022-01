20 anni di torture senza data di chiusura

Il carcere di Guantanamo aprirà martedì per 20 anni, nonostante sia un controverso simbolo della lotta al terrorismo degli Stati Uniti, che attualmente conta 39 detenuti, e la cui chiusura non è ancora in vista nonostante le promesse del presidente Joe Biden.

Il centro di detenzione di Guantanamo Bay si trova in una base navale statunitense nella parte orientale di Cuba ed è stato aperto nel 2002 per ordine dell’allora presidente degli Stati Uniti George W. Bush (2001-2009) in risposta agli attacchi dell’11 dicembre. settembre 2001.

“Vent’anni dopo, è innegabile che la prigione di Guantanamo Bay sia un fallimento legale, morale ed etico. È un simbolo globale di ingiustizia, tortura e disprezzo per lo stato di diritto”, ha detto Hina a EFE Monday Shamsie, direttore di Homeland. Sicurezza per l’American Civil Liberties Union (ACLU).

La destinazione dei quasi 800 sospetti terroristi detenuti in Afghanistan, Iraq e Guantanamo è stata al centro della tempesta per programmi di detenzione e tortura segreti, che includevano waterboarding e tecniche per impedire ai prigionieri di dormire.

Gli Stati Uniti spendono 540 milioni di dollari all’anno per mantenere Guantánamo, dove sono attualmente detenuti 39 uomini, 27 dei quali senza accuse penali, secondo un rapporto pubblicato dall’ONG Human Rights Watch (HRW) in occasione del 20° anniversario. Anniversario di reclusione.

Per Human Rights Watch, l’uso da parte degli Stati Uniti di queste pratiche ha danneggiato l’intero sistema internazionale dei diritti umani, facilitando gli abusi da parte di altri paesi e rendendoli più facili da giustificare.

Chiudere diventa eterno

La polemica creata da Guantánamo è stata tale che chiuderla è stata una delle grandi promesse dell’ex presidente Barack Obama (2009-2017), anche se non ha potuto mantenere i suoi impegni.

Obama voleva mandare i prigionieri nelle carceri degli Stati Uniti, ma il Congresso, a maggioranza repubblicana, ha interrotto i suoi sforzi con vari pretesti, quindi il governo li ha spostati in altri paesi.

Con l’ascesa al potere di Donald Trump (2017-2021), la Casa Bianca ha abbandonato i suoi sforzi per chiudere la prigione e spostare un solo detenuto entro quattro anni.

Secondo un libro pubblicato dai giornalisti del Washington Post Yasmine Aboutaleb e Damian Paletta, Trump aveva suggerito due volte al suo team di trasferire i pazienti Covid-19 a Guantanamo all’inizio della pandemia.

Sono passati vent’anni dall’apertura di Guantanamo Bay Il carcere di Guantánamo celebra i 20 anni dal suo tentativo fallito di “proteggere” la pace negli Stati Uniti da futuri attacchi: degli 800 prigionieri che si trovavano lì, la maggior parte non aveva legami con organizzazioni terroristiche con Incorpora il tweet pic.twitter.com/35nreW3116 – RT in spagnolo (ActualidadRT) 11 gennaio 2022

L’attuale presidente, Joe Biden, fece la promessa di chiudere la prigione, ma in modo molto più segreto del dossier Obama dell’epoca, criticato dalle organizzazioni della società civile.

L’anno scorso, la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha sottolineato che “l’obiettivo e l’intento” dell’attuale amministrazione è chiudere la prigione, sebbene non sia una questione all’ordine del giorno di Biden durante il suo primo anno in carica.

Attualmente, il governo ha consentito il trasferimento di tre prigionieri dalla base navale di Guantanamo, dove si trovano 39, lontano dai 780 che sono passati attraverso le sue strutture durante l’amministrazione Bush.

La scorsa estate gli Stati Uniti hanno restituito Abdellatif Nasser, l’ultimo prigioniero marocchino di Guantánamo e il primo prigioniero restituito dal governo Biden, ma da allora non sono stati compiuti ulteriori progressi.

Il portavoce del Pentagono John Kirby è stato chiesto lunedì dai giornalisti in una conferenza stampa se il ramo esecutivo avesse adottato misure concrete per chiudere il campo di prigionia di Guantánamo e ha risposto che l’amministrazione Biden “continua a concentrarsi sulla chiusura della struttura di detenzione”.

“Non è cambiato nulla a questo proposito, ora stiamo esaminando come procedere”, ha detto Kirby, sottolineando che il Consiglio di revisione dei casi di detenuti della prigione sta attualmente continuando il suo lavoro per trasferire i detenuti dall’estero. Centro.

Il direttore della sicurezza nazionale dell’ACLU ha detto a Efe che “Biden dovrebbe essere costretto a mantenere la sua promessa”, perché “la sua amministrazione può farlo ed è una questione di volontà”.

“Se il presidente Biden è seriamente intenzionato a difendere i diritti umani, l’uguaglianza razziale e la giustizia, dovrebbe agire e chiudere per sempre la prigione di Guantanamo”, ha affermato Shamsi.

In una dichiarazione pubblicata la scorsa settimana, Amnesty International ha denunciato che “il governo degli Stati Uniti continua a commettere gravi violazioni dei diritti umani a Guantánamo”, dato che “nessuno dei prigionieri ha ricevuto un processo equo e rimane in detenzione. Violazione del giusto processo a tempo indeterminato”.

L’ONG, che ha organizzato l’11 gennaio di ogni anno una marcia con persone in arancione davanti alla Casa Bianca, terrà una protesta virtuale a causa dell’avanzamento della variante omicron del virus Corona negli Stati Uniti.