20 anni di Xbox: cosa aspettarsi dall’evento che celebra l’anniversario del maggior numero di console di gioco

Oggi sono 20 anni dal lancio della prima console Xbox e per festeggiare hanno preparato una serie di eventi a cui tutti i fan potranno partecipare. Il centro della giornata sarà il live streaming che potrà essere seguito attraverso i canali ufficiali YouTube, Twitch e Facebook e avrà una varietà di opzioni per i sottotitoli.

“È stato fantastico ricordare tutti i momenti che abbiamo condiviso con la community Xbox nel corso degli anni e Siamo eccitati per i prossimi 20 anni mentre continuiamo a suonare.“, hanno evidenziato dal web nel post che descrive le varie celebrazioni. Nel testo hanno spiegato che durante la trasmissione saranno disponibili le traduzioni in tedesco, francese, portoghese brasiliano, spagnolo, giapponese, cinese (semplificato), castigliano, spagnolo, italiano , coreano, polacco, russo, arabo, cinese (tradizionale), ceco, danese e olandese finlandese, greco, ebraico, hindi, ungherese, malese, norvegese, persiano (persiano), portoghese (UE), slovacco, svedese, turco e vietnamita .

Nel post, hanno anche spiegato che il modo più pratico per trovare la lingua corrispondente in ogni caso è continuare a inviare tramite il canale YouTube ufficiale e “fare clic sull’icona “ingranaggio” nell’angolo in basso a destra per selezionare una lingua di preferenza. ” Inoltre, sarà disponibile l’opzione per visualizzarlo nella lingua dei segni americana e nelle descrizioni audio (anche se solo in inglese).

All’evento si aggiunge il FanFest di Xbox, che ha già avuto la sua prima parte nel fine settimana. Sabato si è tenuto un evento speciale, a cui si può accedere previa registrazione alla pagina delle curiosità. Durante la trasmissione, inoltre, si terranno delle lotterie e verranno assegnati i premi. Allo stesso modo, sarà necessario registrarsi all’Xbox FanFest.

La celebrazione ha interessato anche il Badge di abbonamento per i membri Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold che sono stati aggiornati e possono essere visualizzati nella pagina del profilo di ciascun utente. Inoltre, hanno annunciato la possibilità che i fan saranno in grado di Personalizza i tuoi social network nell’ambito del 20° anniversario Attraverso gli speciali forzieri lanciati che tutti possono scaricare. Hanno anche postato Vari sfondi di gioco Per cambiare lo sfondo della tastiera. Hanno anche invitato gli utenti a condividere i loro ricordi con le console oi giochi che erano più importanti per loro sulle reti. Il tutto accompagnato dall’hashtag #Xbox20.

Lontano dall’evento, che sarà l’eroe principale, la festa non si ferma qui ed è già iniziata settimane fa. Negli ultimi giorni di ottobre hanno annunciato quello che hanno descritto come Tre mesi epici di uscite consecutive di giochi su Xbox Game Pass. Uno dei momenti salienti di quell’annuncio è stato il lancio di Age of Empires IV dal primo giorno sul sistema di abbonamento. Il 2 novembre è stato aggiunto Minecraft per PC e il 9 novembre è arrivato Forza Horizon 5, uno dei titoli dell’anno.

Il 18 novembre sarà Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition che sarà disponibile come aggiornamento gratuito per i giocatori esistenti. L’8 dicembre (anche se si vocifera che potrebbe arrivare oggi) sarà il lancio di Halo Infinite, che descrivono come l’Halo che avevano immaginato 20 anni fa e questo sarà il titolo più importante del franchise fino ad oggi.

