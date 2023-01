2022 “Annus Horribilis” Ma quali sfide dovrai affrontare quest’anno?

Questo articolo è stato scritto da Frank HartelHead of Asset Allocation presso J. Safra Sarasin Sustainable AM

La gioia si blocca alla fine del 2022 a causa delle prospettive contrastanti per quest’anno.

Dicembre è di solito un buon momento per guardare indietro, non solo al mese passato, ma all’intero anno. Da qui la classificazione in base alla redditività annua nel grafico seguente. il materie prime – L’energia in particolare – ha registrato una performance molto positiva, motivo per cui anche il mercato azionario del Regno Unito, trainato fortemente dalle materie prime, ha chiuso l’anno con una nota positiva. Dall’altro lato dello spettro dei rendimenti ci sono altri mercati azionari. I mercati azionari dei mercati emergenti hanno subito le maggiori perdite, seguiti dai titoli statunitensi

prestazioni in valuta locale

Le obbligazioni hanno chiuso l’anno in negativo principalmente a causa del rapidissimo rialzo dei tassi di interesse e del relativo rally. Lo spettro delle obbligazioni più rischiose, dei mercati emergenti e delle obbligazioni a rendimento più elevato ha perso di più in questo contesto rispetto al debito con qualità d’investimento superiore. il pregare Deluso quest’anno. L’inflazione record e la guerra in Europa non sono bastate a compensare gli effetti negativi di un forte aumento dei tassi di interesse reali e di un dollaro USA più forte.

Scenario Macroeconomico – Dall’inflazione ai timori per la crescita

Le preoccupazioni per l’inflazione hanno dominato l’inizio del 2022, spinte in particolare dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Dopo massicci aumenti dei tassi di interesse da parte delle banche centrali mondiali, i tassi di inflazione hanno ripreso a scendere. Tuttavia, l’inflazione più bassa è anche una conseguenza della domanda più debole a causa del deterioramento delle prospettive economiche. Molti puntatori Già l’indicazione di una recessione in Europa e negli Stati Uniti sembra destinata a diventare una realtà quest’anno.

Gli indicatori economici puntano alla recessione

Il cambiamento nella politica monetaria delle banche centrali in risposta all’aumento dell’inflazione non ha precedenti nel contesto storico, a causa della velocità e dell’ampiezza degli aumenti dei tassi di interesse, che danno loro nuovamente spazio per la performance monetaria. Tuttavia, le banche centrali insistono sul fatto che l’inflazione dovrebbe continuare a essere controllata. Pertanto, i tagli dei tassi sono improbabili quest’anno.

Obbligazioni – Un aumento significativo dei rendimenti porta a perdite

I rendimenti sono aumentati non solo all’estremità breve della curva dei rendimenti. Anche il lato lungo è stato fortemente corretto, come mostra il grafico sottostante. Un anno fa, stavamo considerando “alternative obbligazionarie”. Dopo il drammatico aumento dei rendimenti di quest’anno, questa domanda è diventata obsoleta. Sorprendentemente, le obbligazioni societarie hanno mostrato forza rispetto al debito pubblico in questo contesto, come evidenziato dai ridotti spread sulle obbligazioni ad alto rendimento e dei mercati emergenti. Tuttavia, con l’inasprimento della politica monetaria e un ciclo economico più debole, prevediamo anche un aumento dei tassi di insolvenza nel prossimo anno. Ciò dovrebbe essere accompagnato anche da un corrispondente aumento dei margini di prezzo.

Forte aumento dei rendimenti, ma margini stabili

Azioni – Le aspettative sugli utili restano forti

il mercati azionari Quest’anno hanno registrato una forte correzione, dovuta principalmente all’evoluzione dei tassi di interesse, in particolare all’aumento dei rendimenti reali. Tuttavia, le aspettative sugli utili societari rimangono elevate e sono persino aumentate dall’inizio dello scorso anno. Tuttavia, è probabile che il deterioramento del contesto economico alla fine si faccia sentire e abbia un impatto negativo sugli utili e sui margini aziendali, che probabilmente si rifletterà anche sui prezzi delle azioni.

Le aspettative sugli utili rimangono molto forti

Tuttavia, se il cambio di politica della Cina su Covid porta a un forte slancio positivo e quindi a un aumento dei consumi nel Paese, anche le prospettive economiche in altre parti del mondo, in particolare in Europa, potrebbero migliorare. In particolare, l’attività dei consumatori e dei viaggi intorno al capodanno cinese alla fine di gennaio dovrebbe essere vantaggiosa in questo senso. Il nostro studio sostiene che l’apertura dell’economia cinese può mitigare la recessione. Tuttavia, rimaniamo cauti a causa di informazioni contrastanti sugli attuali numeri di casi Covid e attendiamo ulteriori chiarimenti e indicatori positivi.

Asset Allocation – Posizione saggia all’inizio dell’anno

Come accennato in precedenza e chiaramente dal grafico, la performance del titolo è tra i cinque anni peggiori dalla metà degli anni ’60 (i dati sono disponibili). Ma negli altri anni negativi, il debito pubblico ha contribuito a declassare il contesto di portafoglio. L’unico anno in cui ha registrato risultati negativi sia per le azioni che per il reddito fisso è stato il 1969, ma in misura molto minore. Per quanto riguarda il reddito fisso, la performance di quest’anno è di gran lunga la peggiore.

I peggiori rendimenti simultanei di azioni e reddito fisso dalla metà degli anni ’60

Anche se gran parte della correzione del reddito fisso dovrebbe essere superata, il rischio di un’ulteriore correzione sul lato azionario rimane elevato, soprattutto se le prospettive sugli utili deludono. Le politiche aggressive delle banche centrali rendono anche improbabile uno scenario di “atterraggio morbido” senza una recessione per il momento. Per questo motivo, manteniamo un posizionamento leggermente azionario all’inizio dell’anno e difensivo all’interno del dividendo azionario.

Nel reddito fisso, preferiamo le obbligazioni investment grade a breve termine per via dei loro rendimenti interessanti. Rimaniamo sottopesati nel segmento rischioso delle obbligazioni ad alto rendimento e dei mercati emergenti e prevediamo punti di ingresso migliori una volta che la recessione si sarà attenuata e gli spread creditizi si saranno di conseguenza ampliati.

Tra gli investimenti alternativi, vediamo buone prospettive per obbligazioni disastro, soprattutto dopo che l’uragano Ian è stato rivalutato. Inoltre, l’oro sembra essere un’alternativa ragionevole per la diversificazione e la mitigazione del rischio in un contesto di incertezza, sia politica che economica. Le materie prime diversificate rimangono attraenti nel lungo periodo a causa dell’attuale “superciclo”. Tuttavia, risentono anche a breve termine del deterioramento del contesto economico.