22 miliardi di gol, soprattutto per Mbappe, e miliardi di partite giocate

Abbiamo solo pochi giorni per salutare il 2021 e alcune aziende stanno cogliendo l’occasione per guardare indietro per vedere come è andato l’anno. Questo ha portato a Arti elettroniche un Posta dei bei personaggi Che hanno lasciato i loro vari giochi, specialmente la saga FIFA.

Ciò di cui EA voleva essere orgogliosa erano i numeri che il gioco stesso aveva raggiunto con le partite di calcio giocate da giocatori di tutto il mondo. Più che altro perché in questo caso Sono state giocate quasi dieci miliardi di partite Durante questi 12 mesi.

A questo numero sbalorditivo si aggiunge il fatto che Sono stati segnati più di 22 miliardi di golMbappe è il calciatore che è riuscito a tirare più tiri in rete, cosa che qualsiasi tifoso del Real Madrid sognerebbe se alla fine finisse per giocare per la squadra bianca. Tuttavia, al momento è ancora in Paris Saint-Germain, che in realtà era la squadra più scelta di sempre, soprattutto nelle partite contro il Liverpool.

Ma non tutto resta in FIFA, perché anche il resto dei giochi sportivi di Electronic Arts ha voluto sfoggiare il proprio petto con i propri numeri. Ad esempio in Madden NFL 22 Ho controllato Più di nove miliardi di atterraggi, in un UFC 4 Quasi fatto 500 milioni di battaglie O i sette milioni di combattenti formati, mentre erano nel NHL 21 Il miglior giocatore è Eric Carlson e la migliore squadra è il Tampa Bay Lightning.

Inoltre, Apex Legends Inoltre, non è stato affatto lasciato indietro per essere il franchise di maggior successo dell’anno con FIFAAnche se le ore loro assegnate non sono specificate. Invece, con Vai Sims 4 È stato fatto notare che tra tutti i popoli del mondo Oltre un miliardo di ore giocateDi questi, 146 milioni sono stati investiti nella creazione di 376 milioni di nuovi Sim.

E da lì saltiamo nello spazio con Mass Effect: Edizione Leggendaria, dove il 68% degli utenti ha scelto un leader maschile e solo il 23% ha mantenuto il nome predefinito di Commander Shepherd. Infine, in Star Wars: Squadroni 923 milioni di veicoli spaziali sono stati distrutti, essendo X-Wing e TIE Fighter sono i preferiti dai giocatori per dirigere.