22 studenti dell’IES Miguel de Cervantes tornano in Italia grazie al progetto “Green Connection with Europe”.

La scorsa settimana, 22 studenti dell’IES MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA si sono recati nella città italiana di Domodossola, dove hanno potuto vivere un’esperienza unica. Grazie al progetto “Green Connection with Europe” finanziato dal progetto Erasmus+, hanno avuto l’opportunità di scoprire i meravigliosi paesaggi del Piemonte italiano e conoscere altre realtà culturali. Gli studenti dell’Alcazar hanno soggiornato nelle case degli studenti del Liceo Giorgio Spezia, condividendo con loro esperienze e momenti indimenticabili.

Il progetto mira a promuovere la consapevolezza e la dimensione europea, aumentando il rispetto e l’apprezzamento della diversità culturale, sociale e linguistica in Europa. Con un tema intorno al rispetto per l’ambiente e all’acquisizione di abitudini pro-ambientali, gli studenti hanno lavorato su attività collaborative, prima e dopo il movimento, basate sull’uso delle risorse digitali. Il progetto ha utilizzato l’ambiente come risorsa educativa, contribuendo con il nostro granello di sabbia al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Green Deal europeo.

L’esperienza è stata molto positiva e motivante sia per gli studenti che per gli insegnanti. Il fascino di questa regione italiana, l’ospitalità della sua gente e il legame con la natura rendono questa opportunità Erasmus+ indimenticabile. Il tocco finale è stata la piantumazione di due alberelli nei giardini del Liceo Giorgio Spezia come simbolo di amicizia tra i nostri centri e speranza per un’Europa verde e sostenibile nel futuro.