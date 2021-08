225.000 euro Ferrari, bloccata in un vicolo in Italia

Si affida ad una Ferrari Roma Intrappolato in un vicolo stretto in Italia, Senza la possibilità di andare avanti o indietro, a causa Grandi dimensioni del veicolo. Segnalato da Aggiungi stringa, Il proprietario dell’auto Le dimensioni delle strade non vengono prese in considerazione E dalla sua macchina, quindi è rimasto bloccato.

Immagini pubblicate da Canale YouTube Super Car News Attraverso un video che mostra l’autista che prova Apre la tua auto dal vicolo stretto, Lavoro che non funziona. Inoltre, un uomo si trova davanti all’auto e cerca di aiutare l’autista Scopri se c’è abbastanza spazio.

Tuttavia, Non si sa ancora se l’auto è uscita Della strada. Più sconosciuto Auto sportiva danneggiata e città italiana Dove si è svolto l’evento.

La Ferrari Roma è stata valutata qualche anno fa da un marchio italiano 230.000 euro e 1.974 millimetri di larghezza (Quasi due metri), alcune misurazioni È difficile guidare su strade strette Dell’Italia.

I vicini hanno cercato di guidare l’autista

Alla fine del video, puoi vedere come una donna Sta già correndo verso il veicolo per cercare di aiutare il conducente dell’auto guidata da un altro cittadino. La ragazza lo fa Gesti negativi e Ferrari Roma ordina al pilota di fare retromarcia, Probabilmente l’unico modo per sbloccare il veicolo.