25 accessori che non usi e occupano spazio di cui dovresti liberarti

Rimandi sempre la giornata di riordino e pulizia della tua stanza, ma ogni volta hai sempre più oggetti e accessori che occupano spazio e sono inutili. Organizza il tuo armadio E sbarazzarsi di tutto ciò che non è in buone condizioni da un lato e donare o donare accessori che potrebbero avere una seconda vita dall’altro. Se qualcosa non ti piace o è inutile, perché tenerlo? Anche se pensi di averne bisogno in futuro, non lo sarà mai. Cominciamo!

1. Una borsa vecchio stile

Quando l’ho comprato era molto in, ma il tuo metodo è cambiato da anni e non lo usi più per battesimi, matrimoni o comunioni. È meglio regalarlo a un amico o donarlo. Nell’armadio raccoglie solo polvere.

2. Lo stesso con il copricapo

Tutti i tuoi amici sono sposati ed è da un po’ che non te ne metti uno in testa. Fai lo stesso con la borsa e fai spazio alle cose che usi tutti i giorni. Inoltre, se mai ne avessi bisogno di nuovo, sapevi che ci sono posti che li affittano?

3. Un cappello delle feste paesane

È stato bello finché è durato. Cappello di Paglia controlla i festival nella tua città da diverse stagioni. Mantieni ordinatamente la tua barca, i cappelli a bombetta o il tipo Panama o decora un ingresso con loro.

4. Vecchi marsupi

Ne vale la pena che siano di nuovo fantastici. Sono comodi, leggeri e molto eleganti per la maggior parte. Ma se hai uno di quelli che indossavi ai festival nel tuo guardaroba, è probabile che sia un po’ un disastro. Come vuoi Marie Kondo: “Grazie e a dopo”.

5. Cinture DE prima della perdita di peso

O comunque per ingrassare, quando usiamo molto la cintura i segni e l’usura di solito si vedono vicino al buco che abbiamo usato molto. Se è troppo evidente quando lo indossi, rimuovilo.

6. Occhiali da sole con graffi o aste storte

Non meritano nemmeno di salire in macchina per le “emergenze”. Guidare con loro sarà pericoloso e forse scomodo. Salva solo le coppie che hanno tutte le loro capacità al 100%.

7. Scrunchies che non si adattano

Se sei pratico, puoi allentare la cucitura e cambiare la gomma interna. Non è difficile. Ma se ti sfidano, saluta anche loro.

8. Collane ad incastro

Se ti armi di spillo e tanta pazienza, puoi scioglierlo, ma se i nodi sono troppo stretti, meglio buttarli via. La prossima volta, faresti meglio a provare qualche idea Ordina gioielli.

9. Band che fanno male

Quelli che danno fastidio dietro le orecchie e finiscono per causare mal di testa. Anche se li ami molto, trova qualcuno a cui non dispiaccia o invitali a una vita migliore.

10. Borse rotte o usurate

Quella che ti ha portato tua madre dalle vacanze, la borsetta di pelle che ti piace tanto o quella borsetta con la cerniera rotta. Se non si chiude bene, mancano i decori o, semplicemente, non ti piace più, non lo utilizzerai più.

11. Radersi senza un paio

Se non trovi il tuo partner da un po’, ti assicuriamo che non sembrerai eccezionale. Crea una spilla se ti piace davvero o una spilla per una giacca, ma in caso contrario, lasciala cadere.

12. O rame

Sì, più che altro perché finiscono per lasciare le orecchie verdi. Il che è un po’ brutto. Se non vuoi che ti succeda troppe volte, metti uno strato di smalto trasparente sul retro in modo da non dover smettere di usarlo.

13. Forcine scomode

Questo accade un po’ come il copricapo e le fasce. Sicuramente quando l’ho visto l’ho adorato, ma quando lo usi non si impiglia e per farlo devi prendere una matassa fino in fondo. Meglio uscire.

14. Anelli senza valore o che ti danno fastidio

Quelli che sono troppo grandi e si intromettono quando digiti sul computer o quando vuoi fare qualcosa. Regalali, donali o, se li ami davvero, appendili a una catena chic e mostrali con stile.

15. Bracciali scomodi o fastidiosi

Distruggi maglie e affilamaglie. L’hai comprata perché era bellissima, ma al primo utilizzo la tua giacca preferita si è rotta? Arrivederci.

16. Mutandine strappate

Dai un’occhiata al tuo cassetto dei calzini e cogli l’occasione Chiedo-. Assicurati che tutti i tuoi calzini e calzini siano in ottime condizioni. Conosci già l’inconveniente di indossarne un paio e avere un piercing che può trasformarsi in una corsa come per magia.

17. Sciarpe che sembrano consumate

I sufi tendono, nel tempo, ad avere piccole palline. Si tolgono con una lama e tanta pazienza, ma se non le usi più non ti preoccupare. Se ti piace lavorare a maglia, puoi ricorrere alla lana. In caso contrario, dona.

18. Ombrelli da signore

Devi sbarazzarti di quelli che non si aprono bene o sono rotti. Estendiamo questa regola anche agli ombrelli che sono stati acquistati in emergenza e non valgono nemmeno la pena. Perché una volta che arriva un po’ di vento, si girano e non riescono più a ripararlo.

19. Accessori in pelle

È probabile che indossi collane o braccialetti di pelle che non sono stati curati da quando li hai acquistati – acqua e sole sono i tuoi più grandi nemici – e hanno un odore un po’ strano. al mucchio per buttarlo via.

20. Forcine colorate

Sono nuovi. Sicuramente li hai acquistati in una scatola di quelli in cui sono disponibili in molti colori. Se non ci sono bambini in casa, regalali a qualcuno che li apprezzerà e li utilizzerà.

21. Borse da toilette

Se sei una di quelle che impilano i beauty case nell’armadio o nel mobiletto del bagno perché hai sempre pensato che andassero bene per le emergenze o i viaggi, togliti quelli più brutti per tracce di trucco o altro, perché sei con un coppia. Ha più che sufficiente.

22. Bustine profumate dall’armadio

Ed è probabile che più di una abbia le classiche bustine profumate da mettere tra i vestiti in modo che abbiano sempre un buon profumo, soprattutto quando vengono usate. Tuttavia, la sua gravità dura circa 12 mesi e poi svanisce. È ridicolo lasciarli lì se non odorano più niente. Buttalo via e, se vuoi, sostituiscilo con uno nuovo.

23. Biancheria intima strappata o vecchia

È tempo di sbarazzarsi degli indumenti intimi che sono stati nel tuo armadio per secoli e sono seriamente usurati. Inoltre quelle bretelle, se così fosse, avevano persino un anello rotto che sporgeva, il che avrebbe fatto molti danni se avessi avuto il coraggio di indossarle.

24. Mascherine usate

Dopo la pandemia, è comune trovare maschere nei cassetti di cui non sapevi l’esistenza. Alcuni di loro, se vengono utilizzati, devi liberartene perché perdono la loro efficacia. Quelle di stoffa e in buone condizioni, lavatele!

25. Cappelli gratuiti

Allo stesso modo, liberati o dona tutte quelle copertine pubblicitarie che ti sono state date in negozi, eventi o esperienze. Sicuramente non ne indossi mai uno perché ne hai uno che ami davvero. Non vale la pena tenerlo!

