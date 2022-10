28 ottobre 2022 Wordle Spagnolo, dialetti e mondo

Siamo finalmente arrivati ​​all’ambito venerdì e, prima di lasciare la borsa o la valigia, non dimenticare di continuare a stabilire record con le sfide parolaE, come al solito, ti diamo soluzioni per la situazione normale, ma anche accenti e soluzioni scientifiche, e ti diamo alcuni indizi affinché tu possa superarli senza dover guardare la nostra soluzione.

Spagnolo mondiale, dialetti e soluzione mondiale per oggi 28 ottobre

In questa guida ti aiutiamo a trovare Risolvi tutte le parole nascoste in Wordle in spagnolo, sia che si tratti di sfida normale, sfida di accenti o sfida di scienzati dà indizi per ciascuno di essi.

Normal Wordle in spagnolo 295: indizi e soluzioni per Word 28 ottobre 2022

Per prima cosa ti diremo come giocare:

Devi trovare la parola nascosta in un massimo di sei tentativi

Ogni tentativo deve essere una parola nel dizionario e di cinque lettere

Ad ogni tentativo comparirà il colore delle lettere se è corretto o meno, inserisci quanto segue: se la lettera ha lo sfondo verde, allora hai corretto anche la lettera e la sua posizione; Se lo sfondo è giallo, significa che la lettera è all’interno della parola ma non hai trovato la posizione corretta; Se lo sfondo è grigio, il carattere non è all’interno della soluzione.

Brani

Secondo RAE: Glossy, Glossy, Cream.

inizia con n

ha b.

soluzione

Stai per scoprire la soluzione alla sfida regolare, che vedrai nel prossimo paragrafo, quindi non continuare a leggere se ancora non vuoi conoscere la parola.

Ti abbiamo avvertito, la soluzione alla normale sfida in spagnolo è:

nobile

Wordle con accenti in spagnolo 242: indizi e soluzioni per la parola 28 ottobre 2022

come giocare:

La parola soluzione può essere composta da 5 a 7 lettere

All’interno della parola c’è una lettera che ha un accento

Le vocali accentate sono indipendenti dalle vocali regolari.

Brani

Secondo la RAE: una tossina batterica usata nella chirurgia plastica.

È anche un marchio registrato.

Finisce con una X.

soluzione

Stai per scoprire una soluzione di Wordle con dialetti e sarà disponibile nel prossimo paragrafo per la tua considerazione.

Vi abbiamo già avvertito, la soluzione a questa sfida dialettale è la seguente:

Botox

Wordle in spagnolo scientifico 229: indizi e soluzioni per la parola 28 ottobre 2022

Per prima cosa ti diciamo come giocare:

Stessa procedura di cui sopra

Risolvi parole da 5 a 7 lettere

Risolvere parole legate alla scienza

Brani

Specie dell’ordine Primati che appartengono alla famiglia degli ominidi.

inizia con s

Si conclude a S.

soluzione

Quindi troverai la soluzione di Wordle in spagnolo scientifico e la troverai nel prossimo paragrafo, quindi sei già avvisato.

La soluzione è la seguente, appena sotto questa riga:

sano di mente

Con questo abbiamo già Risolvi Wordle in spagnolo in modalità normale, modalità dialettale e modalità scientifica il 28 ottobre 2022E domani ne avrai uno il 29 ottobre.