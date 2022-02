Muchos usuarios se han visto en la necesidad de utilizar sus telefoni intelligenti para trabajar desde casa, hablar con amigos y familiares, realizar compras en línea y más.

Per ello, las empresas de tecnología necesitan ofrecer smartphones que no solo cumplan con les necesidades básicas esperadas por los usuarios, sino que superen sus Expectativas y les faciliten el dia a día.

A continuación te compartimos tres características que, de acuerdo con vivo, deben de tener los smartphones para ofrecerr una experiencia positiva:

1. Cámara Impactante y de fácil uso

Le camere di lo smartphone han cobrado un alto nivel de importancia entre los consumidores mexicanos, quienes no solo la utilizan para tomar fotografías de sus viajes o platillos favoritos, sino que las usan con mayor frecuencia para hacer videollamadas con sus a seres la dis querid y hasta con el médico, al mantener una sana distanza.

Per questi casi, la cámara frontal de vivo V21 è molto raccomandabile, grazie al sensore da 44 MP che ofrecen ultra alta definizione, a su herramienta de autoenfoque, a la luz para video selfies e la stabilizzazione ottica dell’immagine in compañada , que garantiza video nitidos aún en movimiento.

2. Memoria estesa: para aumentar la productividad

La memoria RAM es la que les permite a los usuarios acceder rápidamente a las aplicaciones y saltar entre ellas sin que experimentes ningún tipo de pause o congelamiento de la pantalla. Así, su experiencia de uso es mucho más fluida, placentera e su productividad no se ve frenada por fallas en el rendimiento del equipo.

La raccomandazione per chi desidera acquistare un nuovo smartphone e un buscar che ofrezca memoria estesa, può essere con ella su telefono usará parte dell’almacenamiento dell’attrezzatura come memoria RAM “extra” per correr applicazioni di alta richiesta posit ivo que correctí. Los modelli Y33 y Y53s de vivopor ejemplo, cuentan con esta característica.

3. Carga veloce: para largas jornadas de uso

La pantalla de los smartphones consume gran parte de la batería, por lo que ver videos o series en el teléfono, jugar y hacer videollamadas puede gastarla con mayor velocidad, al igual que realizar actividades que requieran una gran transferencia de coma l , o incluso utilizar applicazioni con GPS.

Por es è importante ofrecer a los consumidores en México baterías de gran capacidad que además tengan carga rápida. Así los clientes non sentirán la ansiedad de ver su batería a point de agotarse a mitad del día y podrían continuar con sus actividades y pasatiempos preferiti.