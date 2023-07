3 film acclamati dalla critica da guardare su Prime Video

Stai cercando ciò che vedi e ciò che non puoi decidere? Conosciamo la sensazione, quindi ti aiutiamo e poi ti consigliamo tre lungometraggi che puoi trovare Primo video.

Suono metallico

2019 – Direttore: Darius Marder

Questo lungometraggio è diretto da Dario Marder Si concentra sul batterista di un gruppo rock pesante che ha perso l’udito e sta lottando per sopravvivere.

minari

2020 – Direttore: Lee Isaac Chung

David, un ragazzo coreano-americano di 7 anni, vede la sua vita cambiare dall’oggi al domani a metà degli anni ’80, quando suo padre decide di trasferire tutta la sua famiglia nelle zone rurali dell’Arkansas per aprire un’attività lì. ranch, con lo scopo di realizzare il sogno americano.

l’assistente

2019 – Dier: Kitty Green

Jane è una neolaureata e aspirante produttrice cinematografica che ottiene un lavoro apparentemente da sogno come assistente di un potente dirigente dell’industria dell’intrattenimento. Ma man mano che Jane svolge la sua routine quotidiana, diventa sempre più consapevole dell’abuso che colora discretamente ogni aspetto della sua giornata lavorativa, un accumulo di decadenza contro il quale decide di prendere posizione, forse solo per scoprire la vera profondità del sistema in cui è entrata.

l’assistente Faceva parte dei 25 migliori film del 2021 secondo Indie Hoy.