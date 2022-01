3 film che iniziano la settimana con un sorriso su Netflix

Come ogni settimana, Netflix (America Latina) rinnova il suo catalogo e aggiunge nuovi film di tutti i generi e provenienti da diverse parti del mondo in modo che i suoi abbonati non rimangano a corto di nulla da vedere.

Di seguito consigliamo 3 film Perfetto per iniziare la settimana con un sorriso puro Netflix:

Ted

La commedia divertente del 2012 è arrivata pochi giorni fa Netflix. “Il tuo migliore amico è squallido, rumoroso e… un orsacchiotto. Come fai a dirgli che non piace alla tua ragazza?” Come dice la sinossi del film.

Il film è stato diretto da Seth MacFarlane e vede protagonisti Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane, Giovanni Ribisi, Laura Vandervoort, Joel McHale, tra gli altri. Ci vogliono 106 minuti.

Notizie correlate

sigillo squadra

Il film d’animazione sudafricano del 2021 arrivato la scorsa settimana in Netflix. “Dopo che il suo migliore amico è stato ucciso in un attacco di squalo, Quinn, un adorabile ma testardo animale foca, riunisce una squadra di SEAL per combattere una banda di squali che controlla il quartiere. Ma questo allegro gruppo di foche internazionali non è stato addestrato per tali un compito”, sottolinea alla sinossi del film.

Suo padre

Film emozionante del 2021 con Kevin Hart. “Un padre novizio e vedovo affronta dubbi, paure, dolore e pannolini sporchi allevando sua figlia da solo. Ispirato a una storia vera.”

Il film è stato diretto da Paul Weitz e vede la partecipazione di Kevin Hart, Anthony Carrigan, Alfre Woodard, Paul Reiser, Diwanda Wise, Lil’ Ral Horie e altri. Il film dura 110 minuti.