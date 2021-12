3 film da non perdere su Netflix

Netflix Ha migliaia di film disponibili per i suoi abbonati nel suo catalogo, ma sebbene lo spettacolo sia assolutamente fantastico, la verità è che ci sono alcuni lungometraggi in particolare da non perdere. Oggi ve ne proponiamo tre.

potere del cane

2021 – Regia: Jane Campion

Due fratelli possiedono il più grande ranch del Montana. Elefante (Benedict CumberbatchÈ un fratello brillante, un lettore vorace, un narratore eloquente e un abile giocatore di scacchi. Giorgio (Jesse Plemons), è l’oca, quella silenziosa, quella che impara piano piano e si mette al lavoro.

L’elefante è crudele, ha una forte sete di dominio e disprezza la debolezza degli altri, mentre George ha un’anima gentile e amorevole. Quando inaspettatamente sposa una giovane vedova (Kirsten Dunst) e la porta a vivere nella fattoria, Phil inizia una campagna implacabile per distruggere lei e suo figlio.. Dramma tratto dal romanzo potere del cane (1967) da Tommaso Selvaggio.

Leggi la nostra recensione di potere del cane: “Decostruire il West Jane Campion“.

Mostrami la strada di casa

2021 – Regia: Pedro Kos, John Schenk

Portami a casa È un breve documentario Segue molti senzatetto per le strade delle città della costa occidentale come Los Angeles, San Francisco e Seattle. Girato in tre anni e la piaga delle persone che vivono per strada, i registi mostrano poco più di 500.000 americani, con testimonianze candide di coloro che riposano ogni notte in rifugi, tende e ovunque possono, capiscono che argomento e lavoro tremendi. un primo passo verso la sfida del cambiamento della disinformazione e delle politiche obsolete, per dare al pubblico uno sguardo approfondito sulle dimensioni, la portata e la diversità del Paese di oggi.

Non fidarti di uno

2014 – Regia: Rowan Joffe

Cristina (Nicole Kidman) si sveglia ogni giorno in un luogo sconosciuto e con uno sconosciuto. Quando si guarda allo specchio, vede una donna matura, con lineamenti evidenti che a vent’anni non si adattano a niente. Ma tutto torna familiare quando (Colin Firthsuo marito, Afferma di avere 47 anni e di aver avuto un incidente vent’anni fa perché non riusciva a registrare nuovi ricordi.

È la chiamata del dottor Nash.Mark Strong), un neurologo che sostiene di curarla all’insaputa del marito, colui che la indirizza a un diario segreto nascosto nel suo guardaroba. Le pagine ti fanno ricordare ma non rispondono a molte domande, com’era la tua vita prima dell’incidente? Perché non hai mai dato alla luce Ben? Cosa è successo al tuo migliore amico di cui hai parlato così spesso sui giornali? Qual è stato esattamente l’incidente che ha causato l’amnesia persistente? Ogni giorno Kristen deve ricostruire il suo passato, e più si avvicina alla verità, più sembra incredibile.