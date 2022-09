3 grandi serie che mostrano una realtà distopica e terrificante come Gilad

Un’altra stagione qui è una delle serie di realtà distopiche più popolari e accattivanti degli ultimi anni. “Il racconto dell’ancella‘Lui ha’ Ha affascinato il pubblico con il suo approccio a un futuro fantascientifico non troppo lontano E non è del tutto fuori questione, tuttavia, che la società americana abbia una prospettiva davvero drammatica sulle donne.

Ma Gilad non è l’unica deprimente realtà alternativa fascista che abbiamo visto in TV ultimamente. Questo tipo di fantascienza è molto frequente Su diverse reti e piattaforme di streaming, come vediamo in queste tre serie consigliate che possono essere riscattate al momento e possono connetterti tanto o più quanto la serie Hulu.

“L’uomo nell’alto castello, 2015-2019)

originatore: Frank Spotnitz. distribuzione: Luke Klintank, Arnold Chun, Alexa Davalos, Bernard Forcher, Joel de la Fuente.

Non si può parlare di distopia senza toccare qualcosa legato all’influencer Philip K. gallo. Questa serie Amazon è un adattamento di uno dei suoi romanzi più importanti, in cui Germania e Giappone hanno vinto la seconda guerra mondiale e gli Stati Uniti sono divisi in tre parti divergente.

Rivelando qualche verità nascosta sarà la scintilla che darà il via a una rivoluzione. Spettacoli de “L’uomo nell’alto castello” Costruire un mondo fantasticoun realismo che favorisce la comunicazione con il nostro mondo e un sorprendente sviluppo di suspense e paranoia.

Guarda su Amazon Prime Video | Critica in Aspinov

Coloniale (2016-2018)

creatori: Contea di Ryan, Carleton Cos. distribuzione: Josh Holloway, Sarah Wayne Callies, Jacob Vargas, Charles Baker, Aidan Menkes.

Prima di mettere le mani sullo spettacolo di successo di “Casa del DragoRyan Condall è emerso come uno dei creatori di questo Un film di fantascienza complesso e meravigliosoNella miserabile Los Angeles, vediamo un ex agente dell’FBI collaborare con il governo per sedare una crescente rivolta all’interno di una colonia.

Josh Holloway guida il suo primo grande successo dopo ‘PerdutoIn una serie con missioni umane affascinanti e impressionanti e un ritmo costante durante le sue tre stagioni. È stato cancellato e lasciato senza una quarta stagione, ma è ancora merita di essere guardato.

Guarda su Netflix | Critica in Aspinov

Il complotto contro l’America (Il complotto contro l’America, 2020).

creatori: David Simon, Ed Burns. distribuzione: Morgan Spector, Zoe Kazan, Winona Ryder, John Turturro, Anthony Boyle.

David Simon ha anche flirtato con la fantascienza senza rinunciare al suo libro L’esplorazione sociale è quasi degna di un docudrama. Lo ha fatto in questo adattamento del romanzo di Philip Roth, in cui viene proposta una data alternativa in cui Charles Lindbergh viene eletto presidente degli Stati Uniti e firma un patto di accordo con Adolf Hitler.

L’antisemitismo e l’autoritarismo sono in aumento nella società americana e Simon usa questa storia sorprendente per presentare una delle sue famigerate denunce in forma seriale, Con molta forza e grandi personaggi. Dai, la catena di marchi domestici che hanno mantenuto solida la loro associazione con HBO.

Guarda su HBO Max | Critica in Aspinov