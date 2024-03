3 milioni di sterline in premi distribuiti ai suoi vicini

I fortunati residenti di una pittoresca cittadina balneare hanno avuto la fortuna di festeggiare insieme vincendo più di 3 milioni di sterline alla popolare lotteria del codice postale questa settimana.

Un totale di 1.121 persone che vivono nel codice postale DN35 7 hanno vinto una parte del jackpot, celebrando il più grande colpo di fortuna della loro vita. Il codice postale appartiene a Cleethorpes, Lincolnshire, un ex villaggio di pescatori che ora è popolare tra i turisti e sembra destinato a diventare ancora più popolare.

Oltre 1000 ipotesi in totale

La persona più fortunata ha ricevuto 436.362 sterline

Il fortunato vincitore ha intascato l'enorme somma di £436.362 grazie a tre fortunati biglietti. Anche altri otto vicini della stessa strada hanno ricevuto 145.454 sterline ciascuno. I restanti 1.112 residenti nella zona hanno ricevuto assegni che andavano da £ 1.306 a £ 3.918, a seconda di quanti biglietti avevano giocato.

La presentatrice della Postcode Lottery, Jodie McCourt, ha detto: “Sono così emozionata per tutti i fortunati giocatori che hanno ritirato un premio oggi a Cleethorpes. Con così tante persone che hanno vinto, sono sicura che ci saranno molti festeggiamenti questo fine settimana. Congratulazioni a Cleethorpes.”

I numeri non mentono

La Gran Bretagna occidentale è più fortunata

L'anno scorso sono state disegnate le mappe delle città più fortunate della Gran Bretagna, dove i residenti avevano maggiori probabilità di vincere la lotteria del codice postale. In base al numero di vittorie ogni 10.000 persone, la zona più fortunata del Regno Unito è stata chiamata Telford nello Shropshire, dove c'è stata una media di 42,14 residenti che hanno raggiunto l'obiettivo. Subito dietro, con 41,57 vittorie ogni 10.000, c'era Shrewsbury nella stessa contea.

Osservando la mappa delle città che hanno avuto maggior successo nella lotteria dei codici postali, le città dell'ovest del paese sembrano essere le più fortunate, compresi il Galles e il sud-ovest dell'Inghilterra.

I dati sono stati raccolti partendo dall'idea che il 60% delle famiglie partecipa e, per ottenere una classifica corretta e accurata, il numero stimato di giocatori attivi in ​​ciascun codice postale è stato diviso per 10.000 prima di moltiplicarlo per il numero di vincite in quel codice postale. Il codice da quando le registrazioni sono iniziate nel 2011.

Leggi anche