3 nuovi giochi gratuiti perfetti per il fine settimana e riscattabili per sempre su Steam

Steam non smette mai di ricevere giochi gratuiti ed è per questo che ti offriamo questa nuova raccolta di 3 giochi gratuiti recentemente arrivati ​​sulla piattaforma

Come al solito, qui vi parliamo degli argomenti attuali più importanti nel settore dei giochi mobili, ma li monitoriamo sempre Notizie relative ai giochi gratuiti Che possiamo trovare sulle principali piattaforme informatiche. Ciò significa che amiamo tenere sempre d’occhio i regali che offre ogni settimana l’Epic Games Store, i nuovi giochi gratuiti che arrivano su Steam e molto altro ancora, senza dimenticare le novità che appaiono nel campo dei giochi nel cloud. .

In questo nuovo post, come sapete, ve lo presentiamo ovviamente Un nuovo elenco con un massimo di 3 nuovi giochi gratuiti che possono essere richiesti per sempre e per un tempo illimitato su Steam. Infatti, approfittando del fatto che è fine settimana, ve ne lasciamo alcuni Proposte molto interessanti Ti aiuteranno sicuramente a trascorrere delle giornate molto piacevoli.

Isterico

“Histera è uno sparatutto multiplayer frenetico e free-to-play, il cui campo di battaglia sta cambiando rapidamente– Parti del campo di battaglia di epoche passate, presenti e future si trasformano in tempo reale! Unisciti all’accesso anticipato e costruisci il presente e il futuro del gioco (e anche del passato)!” Come indicato nella descrizione, questo gioco è arrivato come descritto. Accesso anticipatoQuindi, quando sarà finito, potrebbe essere molto diverso da com’è adesso.

Scarica Histera gratuitamente su Steam

Dune Mechanic: Sopravvivenza in prima linea nell’era Steampunk

“Questa è l’introduzione a Dune Mechanic: Survive The Steampunk Era. Che include da 3 a 5 ore di gioco. Puoi provare alcune meccaniche di gioco di base, come costruire fabbriche, raccogliere risorse, combattere robot, ricercare abilità, commerciare e gestire.. Nella versione completa del gioco puoi ottenere molti più contenuti.”

Nel gioco completo, che rimane senza data, “Dovrai sopravvivere nel duro mondo dell’era Steampunk, con una costante carenza di risorse. Esplora nuove terre, trova grotte contenenti minerali ed esplora rovine in cerca di cibo e acqua. Costruisci fabbriche per modulo, creando e assemblando ogni pezzo. Esplora nuove tecnologie e sviluppa nuovi motori. Esplora diverse tecnologie di carburante. Proteggi il tuo accampamento dall’invasione di robot meccanici che sono costantemente desiderosi di smantellare le tue fabbriche per ottenere pezzi di ricambio. Ricerca e migliora le tue tecnologie e le tue fabbriche“.

Scarica gratuitamente Dune Mechanic: Survive The Steampunk Era Prologue su Steam

Cacciaviti

“Fisica pazzesca e corse ad alta velocità! Crea veicoli in modo intelligente combinando elementi costitutivi e parti meccaniche per creare motori potenti. Sblocca nuove monete, competi per l’oro e sfida i tuoi amici in modalità multiplayer”, così descrivono l’ultima proposta in questo elenco. In questo caso, abbiamo tra le mani un altro gioco che è arrivato con questo nome Accesso anticipatoquindi molto può ancora essere cambiato.

Scarica gratuitamente i cacciaviti su Steam

