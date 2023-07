337 giovani sono passati dall’Espacio Joven de Corvera da quando è stato riaperto

Domenica 2 luglio 2023, 01:56



Espacio Joven de Corvera ha chiuso i battenti venerdì fino al 1 settembre, quando riprenderà l’attività. In questo primo pieno periodo di operatività, la nuova sede municipale giovanile del Consiglio è stata scelta da 337 giovani per incontrarsi e partecipare alle attività programmate, oltre che per ospitare gli incontri settimanali dei Gruppi di Impegno Bambini e Giovani di Corvera, in cui altri 32 si riuniscono i bambini e i giovani del Concilio.

Il City Council Espacio Joven è stato aperto nell’aprile 2022, utilizzando gli edifici abbandonati del Social Center for Retirees in Jovellanos Street a Las Vegas. L’assessore ai giovani ha spiegato che durante i primi mesi “abbiamo lavorato come progetto pilota, stavamo adeguando orari e attività in risposta alle richieste dei giovani stessi e, dopo le vacanze estive, lo abbiamo riaperto finora”. Patrizia Suarez. Da allora sono passati dall’edificio 337 ragazzi tra i 9 ei 18 anni, 71 dei quali hanno frequentato per la prima volta nell’ultimo trimestre.

