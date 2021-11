343 Industries sta già lavorando per risolvere i problemi relativi alla progressione di Halo Infinite Battle Pass

Come Abbiamo segnalato ieriIl multiplayer di Halo Infinite è ora disponibile sia su Xbox che su PC. È stato il suo rilascio improvviso annunciato all’improvviso Durante l’evento Xbox 20 Years Celebration del 15 novembre, un teaser per Paramount Halo Series +e documentario e Gli ultimi giochi per entrare nel programma di retrocompatibilità.

Infinite è multiplayer da parte sua, e dalla mia esperienza con esso, posso dirti che non è affatto male, ed è davvero divertente, anche se non posso negare che se qualcosa mi dà davvero fastidio, è la progressione del Battle Pass.

Community Manager 343 conferma che lo studio sta lavorando per migliorare Halo Infinite Battle Pass

Ed è proprio perché la progressione del pass battaglia sembra essere molto lenta, costringendoci a giocare per diverse ore fino a quando non possiamo salire di un livello (che senza il pass premium), cosa che alla fine finisce per essere molto inutile e ingombrante fatica, per sbloccare un pezzo o solo due pezzi per personalizzare le nostre macchine.

La cosa buona di questo è che 343 Industries è a conoscenza delle lamentele degli utenti, come ha commentato Brian Jarrard sul suo account Twitter ufficiale, quindi il team sta cogliendo l’occasione per migliorare il sistema con i dati raccolti dalle sessioni di ieri. Il community manager incoraggia anche chiunque voglia aiutare a migliorare il gioco e condividere qualsiasi feedback che voglia dare o qualsiasi bug che vorrebbe segnalare attraverso Ciao pagina di supporto ufficiale.