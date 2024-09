35 euro per quello? Si tratta di un adattatore da Lightning a USB-C per coloro che non vogliono acquistare nuovi cavi con il proprio iPhone 16

Lo sbarco del iPhone15 E iPhone 15 Pro Dietro un cambiamento storico: Morte della connessione fulminea. Ora tutto sarà USB-C. È un cambiamento che l’UE è stata costretta a implementare e che ora abbiamo pienamente accettato – e che molte case stanno celebrando, con la possibilità di condividere il caricabatterie con i telefoni e i tablet Android della famiglia.

Ora, con i nuovi iPhone 16 e iPhone 16 Plus da un lato, e iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max dall’altro, alcuni utenti si chiedono quale cavo ci sia nella confezione. Il cavo è sempre lo stesso, anche se è cambiata la porta: mentre iPhone 16 continua USB 2.0, I modelli Pro e Pro Max hanno una porta USB 3.0Più veloce, come spieghiamo nell’articolo corrispondente. E se volessi utilizzare il caricabatterie Lightning dei tuoi vecchi iPhone? Dovrai scegliere un caricabatterie.

Apple vende un adattatore per la porta modificata nel 2023

Lo diciamo perché nella confezione avrai solo il cavo e nessun caricabatterie. Non si tratta di un ostacolo insormontabile, perché gli utenti che si troveranno in questa situazione potranno acquistare un adattatore per 35 euro. Sì, è una pasta. Lui Adattatore per collegare i cavi Lightning all’iPhone 16, Che viene fornito con USB-C. Vengono anche intrecciati, il che non è affatto economico.





Da un lato, è apprezzato che sia disponibile per quelle persone che dispongono di accessori Lightning da cui non vogliono separarsi. Ma d’altra parte è vero che sembra un po’ paradossale lanciare l’iPhone con USB-C e poi con un adattatore Lightning, come è successo dopo l’introduzione dell’iPhone 15. Sembrava che non volessero lasciarlo morire.Anche se il decennio che Phil Schiller aveva previsto sarebbe durato 11 anni fa è già passato.

Tuttavia, se qualcuno, per qualsiasi motivo, ha bisogno di qualcosa del genere, è bello avere un’opzione disponibile. Anche se al momento è raro non avere un caricabatterie USB, se ne hai bisogno puoi acquistarlo direttamente dal sito Web di Apple. Anche questo è ovvio Ci sono altre opzioni che sono molto più economiche.anche se non tutti soddisfano gli stessi standard di sicurezza Apple. Si consiglia di cercare solo cavi etichettati MFI per evitare grossi problemi.

